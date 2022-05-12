З України виїхали вже шість мільйонів біженців, - ООН
Кількість українців, що виїхали за кордон з моменту російського вторгнення в Україну, вже перетнула позначку в шість мільйонів осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
Зазначається, що станом на 11 травня територію України залишили 6 029 705 осіб.
Більшість поїхала до Польщі — понад 3,2 млн людей. До Румунії виїхали майже 900 тис. осіб, до Росії – понад 785 тис., до Угорщини — 583 тис., до Молдови — понад 459 тис., до Словаччини — майже 410 тис. і до Білорусі — понад 27 тис. осіб.
Водночас, за даними УВКБ ООН, 1 626 500 українців з 28 лютого повернулися з-за кордону на Батьківщину.
Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 млн осіб, водночас 2,7 млн осіб повернулися додому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Льготы будут только если подпишут бумаги на беженство-а там куча ограничений по работе,ювеналке и т.п.-и придется конкурировать с черножопенками.
А на работу нормальную устроиться без льгот по приему не получится -это ж германия ,а не польша,там везде порядок и бюрократия
Но в целом жалеть того ,что многие не вернуться не надо-все равно ,часть населения на Украине была лишняя (не было работы ).
Хотя процессы оттока населения есть у многих европейских стран и без войны-болгария,румыния,вся прибалтика
1. убрать Гетьманцева . Вообще как может однодумец Сивковича возглавлять налоговые реформы в Украине ? Кроме всего он просто туп и теоретик - он наносит вред экономике Украины . ПОРА ЖУРНАЛИСТАМ НЕ СТЕСНЯЯСЬ ОПИСАТЬ ДУРОСТЬ ГЕТЬМАНУЕВА
2. я бы предложила власти посоветоваться с Геннадием Балашовым и его идеей 5/10 . Тогда не только украинский бизнес вернётся в Украину, но и заедет много международного бизнеса
КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЁТ , а ОБЩИПАННАЯ КУРИЦА ЯИЦ НЕ НЕСЁТ 🤣🤣🤣
3. при резком уменьшении налогов сроком на 50 лет все 6 млн украинцев вернутся в Украину
- Та куди мені тікати.... Ондо в мене свині, кури, гуси, россадка, вили і автомат!
В Польше и работа есть, и платят хорошо, и уютно и безопасно.
я понимаю, когда там сидят люди, кому некуда возвращаться, у кого дома больше нет, где бомбят вовсю и т.п. Но когда туда сдырснула куча из зап. Украины....
или из Киева мне деваха говорит: а зачем мне возвращаться? меня тут все устраивает. Пайка 400 евро, и на работу ходить не надо, а вы там придурки сидите...
просто скотство.
Відновлювати країну будуть іноземці, а от хто буде нас лікувати та навчати наших дітей?