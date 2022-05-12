З України виїхали вже шість мільйонів біженців, - ООН

Кількість українців, що виїхали за кордон з моменту російського вторгнення в Україну, вже перетнула позначку в шість мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Зазначається, що станом на 11 травня територію України залишили 6 029 705 осіб.

Більшість поїхала до Польщі — понад 3,2 млн людей. До Румунії виїхали майже 900 тис. осіб, до Росії – понад 785 тис., до Угорщини — 583 тис., до Молдови — понад 459 тис., до Словаччини — майже 410 тис. і до Білорусі — понад 27 тис. осіб.

Водночас, за даними УВКБ ООН, 1 626 500 українців з 28 лютого повернулися з-за кордону на Батьківщину.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 млн осіб, водночас 2,7 млн осіб повернулися додому.

