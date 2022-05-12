УКР
З України виїхали вже шість мільйонів біженців, - ООН

біженці

Кількість українців, що виїхали за кордон з моменту російського вторгнення в Україну, вже перетнула позначку в шість мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Зазначається, що станом на 11 травня територію України залишили 6 029 705 осіб.

Більшість поїхала до Польщі — понад 3,2 млн людей. До Румунії виїхали майже 900 тис. осіб, до Росії – понад 785 тис., до Угорщини — 583 тис., до Молдови — понад 459 тис., до Словаччини — майже 410 тис. і до Білорусі — понад 27 тис. осіб.

Водночас, за даними УВКБ ООН, 1 626 500 українців з 28 лютого повернулися з-за кордону на Батьківщину.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 млн осіб, водночас 2,7 млн осіб повернулися додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чверть працездатних українців, які опинились у Польщі через війну, вже влаштувались на роботу

біженці (1975) ООН (3440)
+12
Челябинская область, село Лесное после освобождения от бандеровских укронацистов....
12.05.2022 20:21 Відповісти
+9
Половина з тих біженців осяде в цих країнах як постійні жителі, бо у нас завдяки Геьманцеву та законам ВР умови життя та бізнесу в країні стають на багатогірші ніж були рік або 2 тому.
12.05.2022 20:50 Відповісти
+8
Хватит ерунду городить и не путать пмж со статусом беженца. Ты хоть знаешь, что до пмж должен быть вид на жительство в течение 5 лет?.. Абы языком чесать...
12.05.2022 20:35 Відповісти
моя подала документи на пмж в німеччині. діти проти. хочуть додому.
12.05.2022 20:20 Відповісти
12.05.2022 20:35 Відповісти
12.05.2022 20:50 Відповісти
пмж это и есть вид на жительство а потом идет гражданство вроде
12.05.2022 20:51 Відповісти
Ключевое слово в вашем комментарии "вроде". Поинтересуйтесь, потом комментируйте.
12.05.2022 21:18 Відповісти
12.05.2022 20:21 Відповісти
А Киев тем временем оживает, в наш дом вернулись почти все, если смотреть по количеству машин во дворе. Еще месяц назад было пусто.
12.05.2022 20:26 Відповісти
від нас також виїзжають. раніше народ їхав з вокзалу хто куди. зараз навпаки. їдуть на вокзал.
12.05.2022 20:29 Відповісти
де вони пальне беруть ?
12.05.2022 20:34 Відповісти
бо позавчора відвозив маму на дачу (за Бородянкою) , треба вже було розсаду саджати ,так по друзям шукав бензин , боявся що в два кінці не хватить... по дорозі на трьох заправках бачив ДП по 64 грн , і тільки в самій Бучі на одній заправці бензин приблизно 38 грн ...
12.05.2022 20:39 Відповісти
У нас треть дома вернулись, но работы все равно нет. Практически Киев на паузе, все стоит.
12.05.2022 21:59 Відповісти
Так вернулось уже 3-4 млн как минимум
12.05.2022 20:28 Відповісти
от части благодаря этому с висюлькой ООН
12.05.2022 20:28 Відповісти
многие воспользовались моментом устроить жизнь в Германии или Франции где и близко не было обстрелов это Черкассы и Днепр
12.05.2022 20:31 Відповісти
ну жизнь они пока не устроили-максимум до конца льгот-но кто захочет ,то есть время на адаптацию или придется подписать бумажки на беженство потом-но по ним куча ограничений (хотя выезжали и раньше ,кто хотел , но знаю многих ,кто вернулся- даже с Германии)
12.05.2022 20:38 Відповісти
франция посылает украинцев .. очень странно себя ведут
12.05.2022 20:52 Відповісти
100 пудов. На работе у одного тела 2 дочки с детьми в Германии.Ждут когда откроют границу.Чтоб забрать мужей.У нас относ спокойно.Под Днепром.Немцы все беспалато садик,школа,еда,жилье.И что ето за бежинцы?А я ***** по 10 часов 6 дней,и за все плачу.Отака ****@ малята.
12.05.2022 20:58 Відповісти
они сильно наивные-после окончания военных действий не будет и льгот.
Льготы будут только если подпишут бумаги на беженство-а там куча ограничений по работе,ювеналке и т.п.-и придется конкурировать с черножопенками.
А на работу нормальную устроиться без льгот по приему не получится -это ж германия ,а не польша,там везде порядок и бюрократия
12.05.2022 21:11 Відповісти
не забудьте кацапам в совбезе оон премию выписать...
12.05.2022 20:36 Відповісти
Выехали многие женщины с детьми временно, пока война, вернутся, когда мужчины раздолбают русишфашисов.
12.05.2022 20:39 Відповісти
Все страны учат женщин и детей своему языку , чтобы они могли учиться и работать . Везде бесплатные курсы
12.05.2022 20:47 Відповісти
за пол года язык не выучишь и если в Германии(Бельгии) там еще есть смысл пробиваться то в восточной европе уровень зарплат не сильно выше чем в Украине - смысла там оставаться нет
12.05.2022 21:02 Відповісти
За цей час що мужики роздовбають рашистів, Гетьманцев країну по-світу пустить, Беня ще більше розбагатіє. Через рік єкономічно це буде інша країна, бо всі пішли на війну з Путлером, а не з Гетьманцевим.
12.05.2022 20:57 Відповісти
Как это не печально но думаю половина выехавших уже точно не вернется. Если только в Польше уже более 200 тыс украинских детей пошли в местные школы, это о многом говорит
12.05.2022 20:57 Відповісти
реально не вернуться многие (было бы желательно ,что б не вернулись многие жители восточных и южных областей с их полуватными мозгами )-особенно те,кому некуда возвращаться (жилье разбито ,оккупация и т.п.).
Но в целом жалеть того ,что многие не вернуться не надо-все равно ,часть населения на Украине была лишняя (не было работы ).
Хотя процессы оттока населения есть у многих европейских стран и без войны-болгария,румыния,вся прибалтика
12.05.2022 21:18 Відповісти
Так ты сам ватник, "на Украине" пишешь, вот и вали в Европу, избиратель зебила
12.05.2022 21:26 Відповісти
Многие не вернуться, мои тоже не хотят возвращаться, мы с Крыма, жена говорить надоело бегать, будет всеми путями там цепляться, хоть и не нравится ей особо там, ради детей.
12.05.2022 22:02 Відповісти
‼️‼️Давно хотела поднять тему налогообложения в Украине . Чтобы малый и средний бизнес быстро набрал темпы и захотел работать в Украине , надо его заинтересовать всеобщим уменьшением налогов
1. убрать Гетьманцева . Вообще как может однодумец Сивковича возглавлять налоговые реформы в Украине ? Кроме всего он просто туп и теоретик - он наносит вред экономике Украины . ПОРА ЖУРНАЛИСТАМ НЕ СТЕСНЯЯСЬ ОПИСАТЬ ДУРОСТЬ ГЕТЬМАНУЕВА
2. я бы предложила власти посоветоваться с Геннадием Балашовым и его идеей 5/10 . Тогда не только украинский бизнес вернётся в Украину, но и заедет много международного бизнеса
КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЁТ , а ОБЩИПАННАЯ КУРИЦА ЯИЦ НЕ НЕСЁТ 🤣🤣🤣
3. при резком уменьшении налогов сроком на 50 лет все 6 млн украинцев вернутся в Украину
12.05.2022 20:46 Відповісти
балашов твой трепло и популист к тому же крот он московский
12.05.2022 21:04 Відповісти
- Куме, а тікати думаєте?
- Та куди мені тікати.... Ондо в мене свині, кури, гуси, россадка, вили і автомат!
12.05.2022 20:50 Відповісти
Да не вернётся большая часть на Украину.
В Польше и работа есть, и платят хорошо, и уютно и безопасно.
12.05.2022 21:46 Відповісти
ужасная ситуация. За кого тогда война идет? за что люди гибнут? зачем?? чтобы все выехали? так сразу надо было договориться, отдать ключи кацапам и сесть на социал в германии, а че??
я понимаю, когда там сидят люди, кому некуда возвращаться, у кого дома больше нет, где бомбят вовсю и т.п. Но когда туда сдырснула куча из зап. Украины....
или из Киева мне деваха говорит: а зачем мне возвращаться? меня тут все устраивает. Пайка 400 евро, и на работу ходить не надо, а вы там придурки сидите...
просто скотство.
12.05.2022 21:58 Відповісти
Надо какой-то закон принять. Чтобы принудительно вернуть людей. Да, именно так. Может кому-то не понравиться, но всех выкинуть оттуда. Но если дадут вступление в ЕС в течение хотя бы 365 дней, то нет смысла это делать. Кто хочет - уедет так и так. И это нормально для нищей страны сразу терять 50% жителей. Так бывает, потом они назад лет через 20-30 возвращаются, когда экономика стабилизируется.
12.05.2022 22:06 Відповісти
Звiльняють землю вiд гоïв,що не ясно?
12.05.2022 22:12 Відповісти
Откройте границу для ит !!! Работу не дают !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.05.2022 23:28 Відповісти
З тих, хто втік від війни ще ніхто не повернувся з моїх знайомих та сусідів. Всі скучили за домівкою, за чоловіками, за батьками, але ніхто не збирається повертатися. Мабуть усі там і залишаться. Польща - прекрасна країна, там можна жити, працювати і отримувати від життя задоволення, а не воювати постійно з кимось, то зі зрадниками, то з мордором, то з наслідками жахіття від війни.
Відновлювати країну будуть іноземці, а от хто буде нас лікувати та навчати наших дітей?
12.05.2022 23:56 Відповісти
Может быть многие и хотели бы остаться за границей, да только уже подсчитали что в Европе рабочих мест не более 2-х миллионов. Но это так называемые "женские" рабочие места. К ним можно добавить то количество работы что занимали наши мужчины. Говорят около 3-х миллионов. Они уедут после войны. В сумме около 5 миллионов человек. Внутри Украины будут вводить стимулирующие меры для переместившихся для возвращения их в разбомбленные города. Денег не дадут, их просто нет, а вот сократят обязательные выплаты, дадут льготные тарифы, льготный проезд, спец.цены на топливо и т.д. В особые места наверное будут даже подъемные для возвращения или переезда. Бизнесы освободят от налогов и пр. Выхода другого нет. Как-то так.
16.05.2022 14:36 Відповісти
А коли чоловіків будуть випускати? Що за дискрімінація по статевому ознакою? Роботи ніхера нема, в армію не беруть. Так випустіть, біси зелені!!! Безробітні вам економіку не піднімуть.
16.05.2022 15:36 Відповісти
 
 