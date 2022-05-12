РУС
Новости
Российские хакеры осуществляют кибератаку на Украину, используя тему оккупированного Херсона, - Госспецсвязь

Связанные с ФСБ российские хакеры группы UAC-0010 (Armageddon) осуществляют кибератаку в Украине, используя тему оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA получена информация о факте рассылки электронных писем с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", содержащих вложения в виде файла "План Херсон.htm", - говорится в сообщении .

HTM-файл обеспечит декодирование и создание на компьютере пользователя файла "Herson.rar", содержащего файл-ярлык "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk".

"Указанный LNK-файл в случае его открытия обеспечит загрузку и запуск HTA-файла "precarious.xml", что приведет к созданию и выполнению файлов "desktop.txt" и "user.txt". В результате, на компьютер будет загружена вредоносная программа GammaLoad.PS1_v2 (имплементированный механизм создания снимка экрана и его отправки на сервер управления)", - отметили в Госспецсвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После российского ТВ хакеры атаковали видеохостинг RuTube

хакер (1197) Госспецсвязь (182) кибербезопасность (681) кибератака (190)
не відкривайте почту з невідомих джерел. або видалити або в спам. там може бути вірус.
12.05.2022 21:16 Ответить
Господи, коли вже люди перестануть використовувати такий недолугий шлак як Windows? Невже не набридло жахатися усілякої зарази? Питання звісно риторичні. Але висновки колись потрібно ж робити.
12.05.2022 21:31 Ответить
Немає ніякої різниці на якій ОС запускати власноруч шкідливий файл - це питання комп'ютерної грамотності. Вірніше питання повної комп'ютерної безграмотності тупорилих совків, які з калькуляторів одразу перейшли на смартфони
13.05.2022 08:50 Ответить
Ахах, дуже цікаво б було подивитися як ця недолуга приблуда у мене на компьютері створить користувача. На Дебіані це на кшталт "я бедный молдавский вирус".
12.05.2022 21:19 Ответить
И опять через технологии древних, пора пересаживать госс структуры на линукс, пусть попробуют это сломать.
12.05.2022 21:30 Ответить
Золотые слова. Давно пора. Тем более что еще с 2009 года линукс юзер френдли больше чем винюки. Я с этого года вообще не знаю что такое антивирусная резидентная программа на компьютере. Не более чем сканер кламав. Да и то чтобы флешки виндоузятников сканить. Можно конечно и руками бы было заразу грохать. Но лениво.
12.05.2022 21:33 Ответить
 
 