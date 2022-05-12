Российские хакеры осуществляют кибератаку на Украину, используя тему оккупированного Херсона, - Госспецсвязь

Связанные с ФСБ российские хакеры группы UAC-0010 (Armageddon) осуществляют кибератаку в Украине, используя тему оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA получена информация о факте рассылки электронных писем с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", содержащих вложения в виде файла "План Херсон.htm", - говорится в сообщении .

HTM-файл обеспечит декодирование и создание на компьютере пользователя файла "Herson.rar", содержащего файл-ярлык "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk".

"Указанный LNK-файл в случае его открытия обеспечит загрузку и запуск HTA-файла "precarious.xml", что приведет к созданию и выполнению файлов "desktop.txt" и "user.txt". В результате, на компьютер будет загружена вредоносная программа GammaLoad.PS1_v2 (имплементированный механизм создания снимка экрана и его отправки на сервер управления)", - отметили в Госспецсвязи.

