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После российского ТВ хакеры атаковали видеохостинг RuTube

Российский видеохостинг RuTube полностью закончил работать после хакерской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я вам сейчас покажу, откуда на RuTube готовилось нападение", - написал Федоров. Также министр опубликовал скриншот, на котором сообщается, что после мощных атак на сайты российских ведомств хакеры дошли и до RuTube. Отмечается, что зайти на платформу невозможно, а время возобновления ее работы неизвестно.

После российского ТВ хакеры атаковали видеохостинг RuTube 01

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Михаил Федоров добавил, что за 6 часов до парада в Москве были отключены четыре сервера видеохостинга и "это позволило не показать всему миру тот бред, который происходил на главной площади РФ".

россия (96200) хакер (1191) телевидение (900) Федоров Михаил (509) кибератака (187)


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Топ комментарии
+9
Я завжди казав: "Російським "кухарям" страшно не подобається їсти "кашу", зварену за їх власними рецептами!"
Поки вони самі "срали", як хотіли, в кіберпросторі - у них все було "прекрасно" Зараз їх годують тим самим!
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09.05.2022 16:16 Ответить
+8
ще б х!йла вирубити, то було б взагалі чудово
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09.05.2022 16:10 Ответить
+6
Нельзя убить что уже и так давно мертво... Это больше похоже на рекламу зомби-сервиса, который не нужен даже самим рашкаванам
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09.05.2022 16:53 Ответить
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ще б х!йла вирубити, то було б взагалі чудово
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09.05.2022 16:10 Ответить
Я завжди казав: "Російським "кухарям" страшно не подобається їсти "кашу", зварену за їх власними рецептами!"
Поки вони самі "срали", як хотіли, в кіберпросторі - у них все було "прекрасно" Зараз їх годують тим самим!
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09.05.2022 16:16 Ответить
pomogite!!! importozameshenie ubivajut
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09.05.2022 16:21 Ответить
Нельзя убить что уже и так давно мертво... Это больше похоже на рекламу зомби-сервиса, который не нужен даже самим рашкаванам
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09.05.2022 16:53 Ответить
Гугл почав війну проти свинособак, почав ім блокувати аккаунти гугл та ютуб без відновлення, блокують їм робочу почту, яку вони через гугл купили. А тєпєрь зажілі точна, рутюб всє дєла рєшает, а ніт
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09.05.2022 16:22 Ответить
Пусть меня простит обычное природное дерьмо, но все, что ни делают кацапы, получается анало говнет!

Отряд рукожопых семейства жопоруких!
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09.05.2022 16:24 Ответить
💀RU TRUP💀
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09.05.2022 16:25 Ответить
Детелевізація почалася
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09.05.2022 16:27 Ответить
русофобию затєвают...вот єта вот затєвают..русафобию вот затєвают
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09.05.2022 16:27 Ответить
А куда интересно вот этот вот ***** мотоциклетный подевался? Что-то ни его ни его ночных собак не видно и не слышно.
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09.05.2022 16:38 Ответить
Рашисты, а слабо в ответку youtube вражеский положить?
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09.05.2022 16:27 Ответить
да этот рутуб гавно полное даже блогеры из раши такого же мнения
они теперь на яндексзене ошиваются монетизации то нету у них на ютубе а работать руками не привыкли
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09.05.2022 19:17 Ответить
Свинособаки хочуть націоналізувати ютуб, тобто націоналізувати їх сервери. *****
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09.05.2022 19:34 Ответить
"це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ"

А шо, кто-то в мире, кроме пару сотен свинособак, заходит в рутюб?
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09.05.2022 16:28 Ответить
Рутуб настільки хєровий, що пілся хакерської став працювати краще.
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09.05.2022 16:35 Ответить
Страшненький кацапский мальчик пытался корчить страшные рожи, но от этого становился только красивее.
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09.05.2022 17:16 Ответить
Вангую, що там використовують проти ддос атак cloudflare
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09.05.2022 19:32 Ответить
перетворюйте свій телефон та пк на зброю проти скоторусів. https://itwarua.com/
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09.05.2022 17:12 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Цензор.нет готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по руТубу - четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз - они бы атаковали наши сёрверы. Поэтому не мы развязали эту хакерскую атаку - у нас совесть чиста. Хорошо, что атаковали. Пригожинцы, армия кремлёвских русскомирских троллей по всему Миру, армия пророссийских хакеров - и всё это они были готовы бросить на Цензор.нет.
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09.05.2022 17:15 Ответить
Спецоперация идёт по плану!

Внимание!
На сайте ведутся технические работы.
Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены.
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09.05.2022 20:17 Ответить
 
 