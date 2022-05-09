После российского ТВ хакеры атаковали видеохостинг RuTube

Российский видеохостинг RuTube полностью закончил работать после хакерской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я вам сейчас покажу, откуда на RuTube готовилось нападение", - написал Федоров. Также министр опубликовал скриншот, на котором сообщается, что после мощных атак на сайты российских ведомств хакеры дошли и до RuTube. Отмечается, что зайти на платформу невозможно, а время возобновления ее работы неизвестно.

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Михаил Федоров добавил, что за 6 часов до парада в Москве были отключены четыре сервера видеохостинга и "это позволило не показать всему миру тот бред, который происходил на главной площади РФ".