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Після російського ТБ хакери атакували відеохостинг RuTube

Російський відеохостинг RuTube повністю перестав працювати після хакерської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров. Також міністр опублікував скріншот, на якому повідомляється що після потужних атак на сайти російських відомств хакери дійшли і до RuTube.  Зазначається, що зайти наразі на платформу неможливо, а час відновлення її роботи невідомий.

Після російського ТБ хакери атакували відеохостинг RuTube 01

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Михайло Федоров додав, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери відеохостингу і "це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ".

росія (66080) хакер (1361) телебачення (1174) Федоров Михайло (887) кібератака (419)


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Топ коментарі
+9
Я завжди казав: "Російським "кухарям" страшно не подобається їсти "кашу", зварену за їх власними рецептами!"
Поки вони самі "срали", як хотіли, в кіберпросторі - у них все було "прекрасно" Зараз їх годують тим самим!
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09.05.2022 16:16 Відповісти
+8
ще б х!йла вирубити, то було б взагалі чудово
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09.05.2022 16:10 Відповісти
+6
Нельзя убить что уже и так давно мертво... Это больше похоже на рекламу зомби-сервиса, который не нужен даже самим рашкаванам
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09.05.2022 16:53 Відповісти
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ще б х!йла вирубити, то було б взагалі чудово
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09.05.2022 16:10 Відповісти
Я завжди казав: "Російським "кухарям" страшно не подобається їсти "кашу", зварену за їх власними рецептами!"
Поки вони самі "срали", як хотіли, в кіберпросторі - у них все було "прекрасно" Зараз їх годують тим самим!
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09.05.2022 16:16 Відповісти
pomogite!!! importozameshenie ubivajut
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09.05.2022 16:21 Відповісти
Нельзя убить что уже и так давно мертво... Это больше похоже на рекламу зомби-сервиса, который не нужен даже самим рашкаванам
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09.05.2022 16:53 Відповісти
Гугл почав війну проти свинособак, почав ім блокувати аккаунти гугл та ютуб без відновлення, блокують їм робочу почту, яку вони через гугл купили. А тєпєрь зажілі точна, рутюб всє дєла рєшает, а ніт
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09.05.2022 16:22 Відповісти
Пусть меня простит обычное природное дерьмо, но все, что ни делают кацапы, получается анало говнет!

Отряд рукожопых семейства жопоруких!
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09.05.2022 16:24 Відповісти
💀RU TRUP💀
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09.05.2022 16:25 Відповісти
Детелевізація почалася
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09.05.2022 16:27 Відповісти
русофобию затєвают...вот єта вот затєвают..русафобию вот затєвают
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09.05.2022 16:27 Відповісти
А куда интересно вот этот вот ***** мотоциклетный подевался? Что-то ни его ни его ночных собак не видно и не слышно.
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09.05.2022 16:38 Відповісти
Рашисты, а слабо в ответку youtube вражеский положить?
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09.05.2022 16:27 Відповісти
да этот рутуб гавно полное даже блогеры из раши такого же мнения
они теперь на яндексзене ошиваются монетизации то нету у них на ютубе а работать руками не привыкли
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09.05.2022 19:17 Відповісти
Свинособаки хочуть націоналізувати ютуб, тобто націоналізувати їх сервери. *****
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09.05.2022 19:34 Відповісти
"це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ"

А шо, кто-то в мире, кроме пару сотен свинособак, заходит в рутюб?
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09.05.2022 16:28 Відповісти
Рутуб настільки хєровий, що пілся хакерської став працювати краще.
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09.05.2022 16:35 Відповісти
Страшненький кацапский мальчик пытался корчить страшные рожи, но от этого становился только красивее.
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09.05.2022 17:16 Відповісти
Вангую, що там використовують проти ддос атак cloudflare
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09.05.2022 19:32 Відповісти
перетворюйте свій телефон та пк на зброю проти скоторусів. https://itwarua.com/
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09.05.2022 17:12 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Цензор.нет готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по руТубу - четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз - они бы атаковали наши сёрверы. Поэтому не мы развязали эту хакерскую атаку - у нас совесть чиста. Хорошо, что атаковали. Пригожинцы, армия кремлёвских русскомирских троллей по всему Миру, армия пророссийских хакеров - и всё это они были готовы бросить на Цензор.нет.
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09.05.2022 17:15 Відповісти
Спецоперация идёт по плану!

Внимание!
На сайте ведутся технические работы.
Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены.
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09.05.2022 20:17 Відповісти
 
 