Після російського ТБ хакери атакували відеохостинг RuTube

Російський відеохостинг RuTube повністю перестав працювати після хакерської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров. Також міністр опублікував скріншот, на якому повідомляється що після потужних атак на сайти російських відомств хакери дійшли і до RuTube. Зазначається, що зайти наразі на платформу неможливо, а час відновлення її роботи невідомий.

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Михайло Федоров додав, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери відеохостингу і "це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ".