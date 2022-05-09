Після російського ТБ хакери атакували відеохостинг RuTube
Російський відеохостинг RuTube повністю перестав працювати після хакерської атаки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров. Також міністр опублікував скріншот, на якому повідомляється що після потужних атак на сайти російських відомств хакери дійшли і до RuTube. Зазначається, що зайти наразі на платформу неможливо, а час відновлення її роботи невідомий.
Михайло Федоров додав, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери відеохостингу і "це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ".
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
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+8 vterra w
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+6 F0G
показати весь коментар09.05.2022 16:53 Відповісти Посилання
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Поки вони самі "срали", як хотіли, в кіберпросторі - у них все було "прекрасно" Зараз їх годують тим самим!
Отряд рукожопых семейства жопоруких!
они теперь на яндексзене ошиваются монетизации то нету у них на ютубе а работать руками не привыкли
А шо, кто-то в мире, кроме пару сотен свинособак, заходит в рутюб?
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