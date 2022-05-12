РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5560 посетителей онлайн
Новости Война
1 290 7

Нужно создать спецтрибунал по делу о российской агрессии, - Украина в ОБСЕ

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Международное сообщество должно создать специальный трибунал по российской агрессии против Украины для наказания всех причастных к совершению преступлений на украинской территории.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все виновные должны быть привлечены к ответственности - те, кто отдал приказы, кто их выполнял и кто отбеливал преступления, особенно - военные преступления и преступления против человечества. Поэтому создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины для привлечения к ответственности российского руководства должно стать еще одной частью нашего общего обязательства по обеспечению того, чтобы трагедия, которую мы наблюдаем в Украине, больше никогда не повторилась", - подчеркнул он.

По словам Цымбалюка, в России царит культ лидера, прославление прошлого, тотальный контроль над СМИ, пропаганда ненависти к Западу и дегуманизация украинцев, имеют место фальшивые демократические процедуры, рассчитанные только на одну партию.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также отметил, что Кремль не только отдает приказы убивать украинцев, но и бросает собственных солдат. Об этом свидетельствует, в частности, история с одним из моряков затонувшего крейсера "Москва" и тысячи других фактов – МВД Украины получило около 32 тыс. запросов о судьбе и местонахождении российских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, - Украина в ОБСЕ

трибунал (297) Цимбалюк Евгений (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і шо? ми озабочени.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:18 Ответить
Шмаркля проти,вона в дупу ***** заглядається
показать весь комментарий
12.05.2022 22:23 Ответить
З Естонії видніше? Патріёт закордонний. Таксуй мовчки, доки повістку воєнкомат не прислав. Захистник Батьківщини.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:56 Ответить
правильно, створіть. спочатку путлера там розгляньте. а потім зекоманду.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:49 Ответить
...трибунал у справі щодо російської агресії проти України для покарання усіх причетних до скоєння злочинів на українській території - та тільки не в ОБСЕ, а в Моссаді. З негайним впровадженням вироку, не залежно від країни перебування злодія.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:53 Ответить
швидше треба створювати щоб просувати тему оплати нафти і газу на спец рахунок в єс а не мордору напряму,
для компенсації наслідків війни
показать весь комментарий
12.05.2022 22:53 Ответить
Так вже ж схвалили створення трибуналу минулого тижня. Знов німецький рок-н-рол починаєттся?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:15 Ответить
 
 