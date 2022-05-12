Нужно создать спецтрибунал по делу о российской агрессии, - Украина в ОБСЕ

Международное сообщество должно создать специальный трибунал по российской агрессии против Украины для наказания всех причастных к совершению преступлений на украинской территории.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все виновные должны быть привлечены к ответственности - те, кто отдал приказы, кто их выполнял и кто отбеливал преступления, особенно - военные преступления и преступления против человечества. Поэтому создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины для привлечения к ответственности российского руководства должно стать еще одной частью нашего общего обязательства по обеспечению того, чтобы трагедия, которую мы наблюдаем в Украине, больше никогда не повторилась", - подчеркнул он.

По словам Цымбалюка, в России царит культ лидера, прославление прошлого, тотальный контроль над СМИ, пропаганда ненависти к Западу и дегуманизация украинцев, имеют место фальшивые демократические процедуры, рассчитанные только на одну партию.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также отметил, что Кремль не только отдает приказы убивать украинцев, но и бросает собственных солдат. Об этом свидетельствует, в частности, история с одним из моряков затонувшего крейсера "Москва" и тысячи других фактов – МВД Украины получило около 32 тыс. запросов о судьбе и местонахождении российских военнослужащих.

