В Криворожском районе укрепляют линию обороны

В Криворожском районе в строительстве защитных сооружений задействовано более ста единиц тяжелой техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Продолжаем строительство новых защитных сооружений, укрепляем все линии обороны. Только тяжелая техника постоянно работает, более ста единиц", - написал он.

Вилкул также подчеркнул, что власти помогают материально-техническим обеспечениям для воинских частей. Закупает и передает военным современные средства связи, ноутбуки, квадрокоптеры.

Оперативная ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но без существенных изменений. Врага на территории Криворожского района нет. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.

