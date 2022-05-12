РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4238 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
26 662 8

В Криворожском районе укрепляют линию обороны

фронт,ато,укрепления

В Криворожском районе в строительстве защитных сооружений задействовано более ста единиц тяжелой техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Продолжаем строительство новых защитных сооружений, укрепляем все линии обороны. Только тяжелая техника постоянно работает, более ста единиц", - написал он.

Вилкул также подчеркнул, что власти помогают материально-техническим обеспечениям для воинских частей. Закупает и передает военным современные средства связи, ноутбуки, квадрокоптеры.

Оперативная ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но без существенных изменений. Врага на территории Криворожского района нет. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Херсонской области, - Вилкул

Автор: 

Кривой Рог (1440) оборона (5281)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, не підпускайте бакланівських сбушних зрадників (типу херсонського наумова) і іншу зе-шоблу до цієї роботи і, дай Бог, ці укріплення не ************.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:25 Ответить
Як ынформуэ... Джерело:
******
Микіла ЯнавічЬ працює у редакції Цензор.НЕТ.

показать весь комментарий
12.05.2022 23:28 Ответить
чим кращі укріплення тим менше шансів їх використовувати.... кацапо-ворог злякається.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:31 Ответить
в Марике 8 лет копали....
показать весь комментарий
12.05.2022 23:48 Ответить
Кривий Ріг колиска 95 кварталу і її потрібно захистити. Це ж не якийсь там Херсон.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:47 Ответить
обпікшись на молоці, тепер дмухають на воду... Ще на Вінничині можно починати копати.
Краще поприбирали би проросійську ************ з тєлємарахвону, бо будемо ще десять років шанці по всій країні копати.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:53 Ответить
Військові без вас знають де і що копати . Наприклад у нас (Київська обл. ) бойові дії км за 20 були , але зараз ЗСУ лінію оборони розширюють . Так дивлюсь ті укріплення що ми робили в перші дні військові вже переробили майже всі.
До речі Вінничини це Україна
показать весь комментарий
13.05.2022 06:46 Ответить
Скажу так все покупаем сами одежду ,амуницию , пусть не ****** голова говорящая ,после победы пристрелим его как собаку.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:44 Ответить
 
 