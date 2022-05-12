УКР
У Криворізькому районі зміцнюють лінію оборони

У Криворізькому районі у будівництві захисних споруд задіяно понад сто одиниць важкої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Продовжуємо будівництво нових захисних споруд, зміцнюємо всі лінії оборони. Тільки важкої техніки постійно працює більше ста одиниць", - написав він.

Вілкул також наголосив, що влада допомагає матеріально-технічним забезпеченням для військових частин. Закуповує та передає військовим сучасні засоби зв'язку, ноутбуки, квадрокоптери.

Оперативна ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але без істотних змін. Ворога на території Криворізького району та області немає. Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією.

Головне, не підпускайте бакланівських сбушних зрадників (типу херсонського наумова) і іншу зе-шоблу до цієї роботи і, дай Бог, ці укріплення не ************.
12.05.2022 23:25 Відповісти
Як ынформуэ... Джерело:
******
Микіла ЯнавічЬ працює у редакції Цензор.НЕТ.

12.05.2022 23:28 Відповісти
чим кращі укріплення тим менше шансів їх використовувати.... кацапо-ворог злякається.
12.05.2022 23:31 Відповісти
в Марике 8 лет копали....
12.05.2022 23:48 Відповісти
Кривий Ріг колиска 95 кварталу і її потрібно захистити. Це ж не якийсь там Херсон.
12.05.2022 23:47 Відповісти
обпікшись на молоці, тепер дмухають на воду... Ще на Вінничині можно починати копати.
Краще поприбирали би проросійську ************ з тєлємарахвону, бо будемо ще десять років шанці по всій країні копати.
12.05.2022 23:53 Відповісти
Військові без вас знають де і що копати . Наприклад у нас (Київська обл. ) бойові дії км за 20 були , але зараз ЗСУ лінію оборони розширюють . Так дивлюсь ті укріплення що ми робили в перші дні військові вже переробили майже всі.
До речі Вінничини це Україна
13.05.2022 06:46 Відповісти
Скажу так все покупаем сами одежду ,амуницию , пусть не ****** голова говорящая ,после победы пристрелим его как собаку.
13.05.2022 08:44 Відповісти
 
 