У Криворізькому районі зміцнюють лінію оборони
У Криворізькому районі у будівництві захисних споруд задіяно понад сто одиниць важкої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Продовжуємо будівництво нових захисних споруд, зміцнюємо всі лінії оборони. Тільки важкої техніки постійно працює більше ста одиниць", - написав він.
Вілкул також наголосив, що влада допомагає матеріально-технічним забезпеченням для військових частин. Закуповує та передає військовим сучасні засоби зв'язку, ноутбуки, квадрокоптери.
Оперативна ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але без істотних змін. Ворога на території Криворізького району та області немає. Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
******
Микіла ЯнавічЬ працює у редакції Цензор.НЕТ.
Краще поприбирали би проросійську ************ з тєлємарахвону, бо будемо ще десять років шанці по всій країні копати.
До речі Вінничини це Україна