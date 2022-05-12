Российские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Херсонской области, - Вилкул

Вечером 12 мая российские войска из артиллерии обстреляли колонну беженцев, выезжавших из Херсона.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, выезжавших из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники". В 16.00 по мирной колонне, которая была уже на нашей подконтрольной территории, в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", - написал Вилкул.

По его словам, от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности ребенок 2011 года рождения: "Вместе с женщиной 1954 года он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога".

