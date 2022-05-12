РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4238 посетителей онлайн
Новости
6 049 10

Российские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Херсонской области, - Вилкул

окупанти,арміярф,окупант,рашист

Вечером 12 мая российские войска из артиллерии обстреляли колонну беженцев, выезжавших из Херсона.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, выезжавших из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники". В 16.00 по мирной колонне, которая была уже на нашей подконтрольной территории, в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", - написал Вилкул.

По его словам, от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности ребенок 2011 года рождения: "Вместе с женщиной 1954 года он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога".

Читайте также: Два человека погибли, четверо ранены в результате обстрела россиянами Дергачей в Харьковской области

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1440) обстрел (29627) Херсонская область (5231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,на "марафоні" Г+Г= ******** показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
показать весь комментарий
12.05.2022 23:16 Ответить
+8
Беню пора витягти із бунькера в Дніпрі і видати США , як того вимагає
Американська прокуратура !
показать весь комментарий
12.05.2022 23:36 Ответить
+7
Бєня рулить. Каналом.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,на "марафоні" Г+Г= ******** показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
показать весь комментарий
12.05.2022 23:16 Ответить
Бєня рулить. Каналом.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:23 Ответить
І залишками економіки.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:27 Ответить
Беню пора витягти із бунькера в Дніпрі і видати США , як того вимагає
Американська прокуратура !
показать весь комментарий
12.05.2022 23:36 Ответить
кто то начал форсить этот бред и это уже дошло до официала. А люди потом бояться выезжать и живут в оккупации. Стреляли не по колоне и не по дороге, взрывалось недалеко и осколки долетали и немного посекли пару машин не насквозь. Одну женщину зацепило осколком не смертельно. Если бы лупили по колоне жертв было бы очень много так как сегодня выезжало много людей. Промазать было бы тяжело.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:47 Ответить
Да патамушта артілльерісти (петьен дал пріказ) косоглазиєрукажопи, а іщо навьерняка ствали у кацапофузьей ізнасілісь.
показать весь комментарий
13.05.2022 06:24 Ответить
Россия должна гнить в аду!
показать весь комментарий
13.05.2022 00:04 Ответить
саньок вілкул ти прям праффесор по "пьерьеабуванію в паальоте", а шо такоє, раніше-то как дишал, как дишал прям концентрірованим "руськім духам".
показать весь комментарий
13.05.2022 06:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 8-го скликання з 27 листопада 2014 року. Обраний від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опозиційний блок» (№ 2). Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції . ------- Так це той, чи не той, ну сашко вілкул син юрка вілкула того що --- Колишній член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 КПРС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Опозиційного блоку
показать весь комментарий
13.05.2022 06:48 Ответить
Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції -- як анекдот. А що хоть паржом, па-пріколу.
показать весь комментарий
13.05.2022 06:50 Ответить
 
 