Російські окупанти обстріляли колону біженців із Херсонської області, - Вілкул

Увечері 12 травня російські війська з артилерії обстріляли колону біженців, які виїжджали з Херсонщини.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - написав Вілкул.

За його словами, від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження: "Разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка знаходиться в одній із лікарень Кривого Рогу".

