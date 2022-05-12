УКР
Новини
6 049 10

Російські окупанти обстріляли колону біженців із Херсонської області, - Вілкул

окупанти,арміярф,окупант,рашист

Увечері 12 травня російські війська з артилерії обстріляли колону біженців, які виїжджали з Херсонщини.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - написав Вілкул.

За його словами, від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження: "Разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка знаходиться в одній із лікарень Кривого Рогу".

Також читайте: Дві людини загинули, четверо поранені внаслідок обстрілу росіянами Дергачів на Харківщині

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1406) обстріл (30965) Херсонська область (6228)
+16
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,на "марафоні" Г+Г= ******** показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
показати весь коментар
12.05.2022 23:16 Відповісти
+8
Беню пора витягти із бунькера в Дніпрі і видати США , як того вимагає
Американська прокуратура !
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
+7
Бєня рулить. Каналом.
показати весь коментар
12.05.2022 23:23 Відповісти
І залишками економіки.
показати весь коментар
12.05.2022 23:27 Відповісти
кто то начал форсить этот бред и это уже дошло до официала. А люди потом бояться выезжать и живут в оккупации. Стреляли не по колоне и не по дороге, взрывалось недалеко и осколки долетали и немного посекли пару машин не насквозь. Одну женщину зацепило осколком не смертельно. Если бы лупили по колоне жертв было бы очень много так как сегодня выезжало много людей. Промазать было бы тяжело.
показати весь коментар
12.05.2022 23:47 Відповісти
Да патамушта артілльерісти (петьен дал пріказ) косоглазиєрукажопи, а іщо навьерняка ствали у кацапофузьей ізнасілісь.
показати весь коментар
13.05.2022 06:24 Відповісти
Россия должна гнить в аду!
показати весь коментар
13.05.2022 00:04 Відповісти
саньок вілкул ти прям праффесор по "пьерьеабуванію в паальоте", а шо такоє, раніше-то как дишал, как дишал прям концентрірованим "руськім духам".
показати весь коментар
13.05.2022 06:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 8-го скликання з 27 листопада 2014 року. Обраний від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опозиційний блок» (№ 2). Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції . ------- Так це той, чи не той, ну сашко вілкул син юрка вілкула того що --- Колишній член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 КПРС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Опозиційного блоку
показати весь коментар
13.05.2022 06:48 Відповісти
Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції -- як анекдот. А що хоть паржом, па-пріколу.
показати весь коментар
13.05.2022 06:50 Відповісти
 
 