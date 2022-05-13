РУС
Оккупанты захватили коммуникационное оборудование херсонской компании "Статус" и заставляют подключиться к крымской сети, - Госспецсвязь

В Херсонской области росгвардия захватила помещение провайдера "Статус" и выключила оборудование, заставляя руководство подключиться к сети в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь в телеграме.

В ведомстве отметили, что свободный доступ к информации – одна из главных угроз для россиян на временно оккупированных территориях, ведь если украинцы знают правду, враждебная пропаганда не работает. Именно поэтому оккупанты пытаются присоединить интернет-сети Украины к своей системе, подконтрольной спецслужбам, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия людей в интернете. Россияне шантажируют и угрожают расправой украинцам, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Сегодня утром террористы так называемой росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве напомнили, что подобные действия являются грубым нарушением международного законодательства. Госспецсвязи их фиксирует и будет привлекать в качестве доказательств в суде против оккупантов.

+8
Украина должна со всех сторон напасть и разбить врага в Херсоне и Мелитополе. Нужно силы скопить в один ударный кулак с Одессы и Николаева и Кривого Рога и Днепра и Запорожья и всеми этими силами захватить Херсон и Мелитополь и спасти заложников!
+5
очередное "дождались" ? Разве руководство компании не понимало что к ним придут рашисты? Сейчас они рыдают - "нас заставляют", а разукомплектовать оборудование ума не хватило? Или тут что-то другое?
+3
Вони думають Крим це спасіння,Крим повернеться в Україні разом з Херсонской обл,інакше якщо якісь там будуть мутки наших з Кримом і залишить оркам,то про кінець війни можна забути,поки там є флот і рос бази буде постійна загроза,навіть якщо зараз закінчиться через пару років нападуть знову
показать весь комментарий
И дальше двигаться на Мариуполь по побережью и права будет вода, а слева Украина.
а ты сам готов участвовать в ударном кулаке ?
Атака должна быть настолько модной и быстрой, что за сутки Херсон будет взят.
Бред полный, в Херсоне нету войск у кацапов для атаки, но для обороны есть и авиация в том числе. Ударный кулак могут разбить 20 истребителей по 2 ракеты в каждом, минут за 10. Уже Саддам это сам увидел. Да и подготовленных военных для такой атаки нет. В Мелитополе же вообще нет смысла что-то сделать, он сам по себе падет, если будут успехи на других фронтах. Херсон же можно будет бомбить авианалетами, учитывая, что там народ просто даст координаты всех точек ПВО и радаров и по ним будет легко отработать беспилотниками или арт-обстрелом.
У Украины есть ПВО и ПВО будет сбивать любые самолеты и ракеты!
"Ударный кулак могут разбить 20 истребителей по 2 ракеты в каждом, минут за 10"

Оце справжній брєд, на рівні дитячого садочку
Орки....*****, вас більш ніяк не назвеш...
Горіть в АДУ "медленно но уверенно"!!!
как это все влияет на способность Рашки военным путем закрепиться в Херсонской области да никак эти ****** кацапорылые думают по себе их ***** загнул раком в сраку они боятся мысленно думать иначе чем велит Гондомия по ТВ поцы короче дебильное отродье..
Украина должна со всех сторон напасть и разбить врага в Херсоне. Нужно силы скопить в один ударный кулак с Одессы и Николаева и Кривого Рога и Днепра и Запорожья и всеми этими силами захватить Херсон и идти по побережью на Мелитополь и выходить на Мариуполь и спасти заложников и справа будет вода, а слева будет Украина.
Нічого особистого. Просто бізнес.
Ох Пля умных в каждом посте про оккупированные , у нас в городе тоже один провайдер пытается хоть как то обеспечить город интернетом и без платно между прочим , ничего что без него не работают даже последние два отделения банков где народ сутками стоит в очереди что бы обналичить несчастную тысячу с пенсионных карт или несколько продуктовых где можно оплатить по терминалу с этих же карт я не пишу уже про связь опять таки с его помощью . Мобильной по 5-9 дней не бывает ( но водафон оплату требует регулярно) хорошо хоть Киевстар свой роуминг предоставляет по возможностям - раньше предвзято относился к этому оператору а оказался очень порядочным
А не можна Раху відключити від сотового зв'язку зовсім?
Звязок - велика сила !
Ось вам нічого не каже така картинка - Теплова карта російських SIM-карт
https://liveuamap.com/pics/2022/05/13/22441996_0.jpg
***..., как это неожиданно ... и не предсказуемо ... нет слов
(сарказм если шо)
