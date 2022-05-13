Оккупанты захватили коммуникационное оборудование херсонской компании "Статус" и заставляют подключиться к крымской сети, - Госспецсвязь

В Херсонской области росгвардия захватила помещение провайдера "Статус" и выключила оборудование, заставляя руководство подключиться к сети в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь в телеграме.

В ведомстве отметили, что свободный доступ к информации – одна из главных угроз для россиян на временно оккупированных территориях, ведь если украинцы знают правду, враждебная пропаганда не работает. Именно поэтому оккупанты пытаются присоединить интернет-сети Украины к своей системе, подконтрольной спецслужбам, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия людей в интернете. Россияне шантажируют и угрожают расправой украинцам, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Сегодня утром террористы так называемой росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве напомнили, что подобные действия являются грубым нарушением международного законодательства. Госспецсвязи их фиксирует и будет привлекать в качестве доказательств в суде против оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, – Зеленский