Окупанти захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії "Статус" і змушують підключитися до кримської мережі, - Держспецзв'язок
На Херсонщині росгвардія захопила приміщення провайдера "Статус" і вимкнула обладнання, змушуючи керівництво підключитися до мережі в Криму
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок у телеграмі.
У відомстві зауважили, що вільний доступ до інформації - одна з головних загроз для росіян на тимчасово окупованих територіях, адже якщо українці знають правду, ворожа пропаганда не працює. Саме тому окупанти намагаються приєднати інтернет-мережі України до своєї системи, підконтрольної спецслужбам, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії людей в інтернеті. Росіяни шантажують і погрожують розправою українцям, котрі відомляються співпрацювати з окупантами.
"Сьогодні зранку терористи з так званої росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі", - наголосили в Держспецзв'язку.
У відомстві нагадали, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. Держспецзв'язку їх фіксує й залучатиме як докази до справ проти окупантів.
Оце справжній брєд, на рівні дитячого садочку
Горіть в АДУ "медленно но уверенно"!!!
Ось вам нічого не каже така картинка - Теплова карта російських SIM-карт
https://liveuamap.com/pics/2022/05/13/22441996_0.jpg
(сарказм если шо)