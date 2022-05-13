УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8591 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
18 974 17

Окупанти захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії "Статус" і змушують підключитися до кримської мережі, - Держспецзв'язок

интернет

На Херсонщині росгвардія захопила приміщення провайдера "Статус" і вимкнула обладнання, змушуючи керівництво підключитися до мережі в Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок у телеграмі.

У відомстві зауважили, що вільний доступ до інформації - одна з головних загроз для росіян на тимчасово окупованих територіях, адже якщо українці знають правду, ворожа пропаганда не працює. Саме тому окупанти намагаються приєднати інтернет-мережі України до своєї системи, підконтрольної спецслужбам, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії людей в інтернеті. Росіяни шантажують і погрожують розправою українцям, котрі відомляються співпрацювати з окупантами.

"Сьогодні зранку терористи з так званої росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі", - наголосили в Держспецзв'язку.

У відомстві нагадали, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. Держспецзв'язку їх фіксує й залучатиме як докази до справ проти окупантів.

Читайте: Росія перенаправила інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери

Автор: 

інтернет (2073) Херсон (3625)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Украина должна со всех сторон напасть и разбить врага в Херсоне и Мелитополе. Нужно силы скопить в один ударный кулак с Одессы и Николаева и Кривого Рога и Днепра и Запорожья и всеми этими силами захватить Херсон и Мелитополь и спасти заложников!
показати весь коментар
13.05.2022 14:05 Відповісти
+5
очередное "дождались" ? Разве руководство компании не понимало что к ним придут рашисты? Сейчас они рыдают - "нас заставляют", а разукомплектовать оборудование ума не хватило? Или тут что-то другое?
показати весь коментар
13.05.2022 14:51 Відповісти
+3
Вони думають Крим це спасіння,Крим повернеться в Україні разом з Херсонской обл,інакше якщо якісь там будуть мутки наших з Кримом і залишить оркам,то про кінець війни можна забути,поки там є флот і рос бази буде постійна загроза,навіть якщо зараз закінчиться через пару років нападуть знову
показати весь коментар
13.05.2022 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина должна со всех сторон напасть и разбить врага в Херсоне и Мелитополе. Нужно силы скопить в один ударный кулак с Одессы и Николаева и Кривого Рога и Днепра и Запорожья и всеми этими силами захватить Херсон и Мелитополь и спасти заложников!
показати весь коментар
13.05.2022 14:05 Відповісти
И дальше двигаться на Мариуполь по побережью и права будет вода, а слева Украина.
показати весь коментар
13.05.2022 14:07 Відповісти
а ты сам готов участвовать в ударном кулаке ?
показати весь коментар
13.05.2022 14:29 Відповісти
Атака должна быть настолько модной и быстрой, что за сутки Херсон будет взят.
показати весь коментар
13.05.2022 15:02 Відповісти
Бред полный, в Херсоне нету войск у кацапов для атаки, но для обороны есть и авиация в том числе. Ударный кулак могут разбить 20 истребителей по 2 ракеты в каждом, минут за 10. Уже Саддам это сам увидел. Да и подготовленных военных для такой атаки нет. В Мелитополе же вообще нет смысла что-то сделать, он сам по себе падет, если будут успехи на других фронтах. Херсон же можно будет бомбить авианалетами, учитывая, что там народ просто даст координаты всех точек ПВО и радаров и по ним будет легко отработать беспилотниками или арт-обстрелом.
показати весь коментар
13.05.2022 14:39 Відповісти
У Украины есть ПВО и ПВО будет сбивать любые самолеты и ракеты!
показати весь коментар
13.05.2022 14:46 Відповісти
"Ударный кулак могут разбить 20 истребителей по 2 ракеты в каждом, минут за 10"

Оце справжній брєд, на рівні дитячого садочку
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
Орки....*****, вас більш ніяк не назвеш...
Горіть в АДУ "медленно но уверенно"!!!
показати весь коментар
13.05.2022 14:10 Відповісти
как это все влияет на способность Рашки военным путем закрепиться в Херсонской области да никак эти ****** кацапорылые думают по себе их ***** загнул раком в сраку они боятся мысленно думать иначе чем велит Гондомия по ТВ поцы короче дебильное отродье..
показати весь коментар
13.05.2022 14:10 Відповісти
Вони думають Крим це спасіння,Крим повернеться в Україні разом з Херсонской обл,інакше якщо якісь там будуть мутки наших з Кримом і залишить оркам,то про кінець війни можна забути,поки там є флот і рос бази буде постійна загроза,навіть якщо зараз закінчиться через пару років нападуть знову
показати весь коментар
13.05.2022 14:17 Відповісти
Украина должна со всех сторон напасть и разбить врага в Херсоне. Нужно силы скопить в один ударный кулак с Одессы и Николаева и Кривого Рога и Днепра и Запорожья и всеми этими силами захватить Херсон и идти по побережью на Мелитополь и выходить на Мариуполь и спасти заложников и справа будет вода, а слева будет Украина.
показати весь коментар
13.05.2022 14:43 Відповісти
очередное "дождались" ? Разве руководство компании не понимало что к ним придут рашисты? Сейчас они рыдают - "нас заставляют", а разукомплектовать оборудование ума не хватило? Или тут что-то другое?
показати весь коментар
13.05.2022 14:51 Відповісти
Нічого особистого. Просто бізнес.
показати весь коментар
13.05.2022 15:12 Відповісти
Ох Пля умных в каждом посте про оккупированные , у нас в городе тоже один провайдер пытается хоть как то обеспечить город интернетом и без платно между прочим , ничего что без него не работают даже последние два отделения банков где народ сутками стоит в очереди что бы обналичить несчастную тысячу с пенсионных карт или несколько продуктовых где можно оплатить по терминалу с этих же карт я не пишу уже про связь опять таки с его помощью . Мобильной по 5-9 дней не бывает ( но водафон оплату требует регулярно) хорошо хоть Киевстар свой роуминг предоставляет по возможностям - раньше предвзято относился к этому оператору а оказался очень порядочным
показати весь коментар
13.05.2022 16:38 Відповісти
А не можна Раху відключити від сотового зв'язку зовсім?
показати весь коментар
13.05.2022 14:51 Відповісти
Звязок - велика сила !
Ось вам нічого не каже така картинка - Теплова карта російських SIM-карт
https://liveuamap.com/pics/2022/05/13/22441996_0.jpg
показати весь коментар
13.05.2022 14:56 Відповісти
***..., как это неожиданно ... и не предсказуемо ... нет слов
(сарказм если шо)
показати весь коментар
13.05.2022 15:10 Відповісти
 
 