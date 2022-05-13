РУС
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Великобритании из-за "крайне недружественного курса"

лондон,бен,велика,британія,біг

В Министерстве иностранных дел РФ призвали своих граждан воздержаться от поездок в Великобританию из-за ее "крайне недружественного курса". Такие рекомендации были обнародованы сразу же после введения санкций против вероятной любовницы Путина, гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия ввела санкции против родственников и окружения Путина: в списке его экс-жена и Кабаева

Великобритания (5137) МИД РФ (1686) россия (97292) санкции (11871)
+8
пендюлєй відхватять русофашисти
13.05.2022 15:12 Ответить
+6
13.05.2022 - МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"

13.10.2022 - МЗС РФ затвердило перелік країн, дозволених для відвідування росіянами: Білорусь, КНДР, Сирія, Ерітрея.
13.05.2022 15:17 Ответить
+5
А шо, їх туди пущають?
13.05.2022 15:13 Ответить
пендюлєй відхватять русофашисти
13.05.2022 15:12 Ответить
А шо, їх туди пущають?
13.05.2022 15:13 Ответить
Будут всех кастрировать. Всё равно попрутся.
13.05.2022 15:14 Ответить
норм заява)) а то хулиганы зеленых улиц надерут зад
13.05.2022 15:15 Ответить
Можно съездить в магадан. Любители экзотики могут ехать прямиком на.уй. За визой обращаться к Нептуну. Это не расийским мид, виза будет выдана бесплатно и лишних проволочек. Там уже собралась компания морячков, так что скучно не будет.
13.05.2022 15:15 Ответить
Пусть попробуют там ещё кого то отравить. Может это сделает Британию более дружественной...
13.05.2022 15:16 Ответить
а дети и родственники российских политиков проживающие в Европе, как теперь, разделены? Дочери лаврова, пескова, путлера и пр. напряглись
13.05.2022 15:16 Ответить
Прямо слышу диалог Лаврова и Пу. Лавпрв говорит "Давай сегодня в Лондон не стреляем. Дочь ещё не выехала". А Пу кричит: "ПОШЛА В ХОПУ ТВОЯ ДОЧЬ!!!!!!"
13.05.2022 16:05 Ответить
Обтекай,срань лапотная
13.05.2022 15:17 Ответить
.. и Диарея!
13.05.2022 15:35 Ответить
А шо так? Кацапов будут уже просто п*здить? Так скоро во всем цивилизованном мире их будут п*здить. Личинок и баб своих из Европы, кстати, забирайте, пока их там ногами не бьют.
13.05.2022 15:18 Ответить
13.05.2022 15:36 Ответить
Краще в улан-уде,або в нарьян-мар звіздуйте,кацапи. Ніякого чорта вам,дикунам, робити в цивілізованих країнах.
13.05.2022 15:20 Ответить
Короче, рюзге абизянц, ехай *****
13.05.2022 15:20 Ответить
Быдло рашики - кому вы на хер нужны.
13.05.2022 15:25 Ответить
****.. Черти с орками на Авроре считают Великобританию не дружелюбной. Главная задача кацапа пи*деж на пи*деже ,мрази.
13.05.2022 15:32 Ответить
13.05.2022 15:33 Ответить
А хто орків взагалі туди пустить
13.05.2022 15:35 Ответить
Не хрен им тут делать!
Матерятся и гадят - то есть занимаются только тем, что умеют.
13.05.2022 15:38 Ответить
Огласите пожалуйста весь список стран где им рады. Эретрея, С Корея и Венесуэла.
13.05.2022 15:45 Ответить
там тільки чистіше стане..
13.05.2022 15:46 Ответить
Я з цією заявою згідна на 1000000000.....% . Нема чого рублі в Англію вивиозити. І в кацапстанії вони потрібні. А за уралом є дуже багато екзотичних місць для екстремалів. А то тільки привикли - Англія та Англія ...
13.05.2022 16:22 Ответить
а ***** вони (кацапи) там нужні ?
13.05.2022 21:52 Ответить
Это как же..... Там же деточки... Любовники... Активы.....
Всё что нажито непосильным трудом.....
14.05.2022 03:46 Ответить
 
 