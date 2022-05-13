МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Великобритании из-за "крайне недружественного курса"

В Министерстве иностранных дел РФ призвали своих граждан воздержаться от поездок в Великобританию из-за ее "крайне недружественного курса". Такие рекомендации были обнародованы сразу же после введения санкций против вероятной любовницы Путина, гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.

