2 606 26
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Великобритании из-за "крайне недружественного курса"
В Министерстве иностранных дел РФ призвали своих граждан воздержаться от поездок в Великобританию из-за ее "крайне недружественного курса". Такие рекомендации были обнародованы сразу же после введения санкций против вероятной любовницы Путина, гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Cвітлана Хорішко #467395
показать весь комментарий13.05.2022 15:12 Ответить Ссылка
+6 Віталій А
показать весь комментарий13.05.2022 15:17 Ответить Ссылка
+5 Dombass
показать весь комментарий13.05.2022 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
13.10.2022 - МЗС РФ затвердило перелік країн, дозволених для відвідування росіянами: Білорусь, КНДР, Сирія, Ерітрея.
Матерятся и гадят - то есть занимаются только тем, что умеют.
Всё что нажито непосильным трудом.....