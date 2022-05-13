РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5271 посетитель онлайн
Новости Война
4 672 19

Под дулами автоматов жителей Попасной вывозят в ОРЛО

попасна

Российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием. Людей увозят в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал начальник Попаснянской районной Военной администрации Николай Ханатов.

"По состоянию на 8 мая (именно тогда в город вошли военные РФ. – Ред.) в Попасной оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя выехать из Попасной, имели такую возможность", – отметил он.

Также Ханатов сказал, что оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей с укрытия, после чего увозят в оккупированные Первомайск и Стаханов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ штурмуют Горскую и Попаснянскую громады на Луганщине, множество разрушений, поврежден мост в Рубежном, - Гайдай. ФОТО

Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
потому что они ждали и свято верили в освобождение от бандеровцев
показать весь комментарий
13.05.2022 18:03 Ответить
+9
Значит остались желающие жить в россии. Это их выбор. Здесь они бы постоянно "мутили воду".
показать весь комментарий
13.05.2022 18:19 Ответить
+8
Могли уехать за два месяца. Я вот считаю что наши должны были их силой вывезти, но у нас так не принято. Теперь они будут работать на Дырляндию.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Могли уехать за два месяца. Я вот считаю что наши должны были их силой вывезти, но у нас так не принято. Теперь они будут работать на Дырляндию.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:57 Ответить
Ага, силой, чтобы потом украинцам в лицо плевали и рассказывали как они ждут "освобождения". Тут таких и так хватает
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
Да похер.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:24 Ответить
Это конечно не хорошо.. Но почему, когда была возможность не эвакуировались вглубь Украины? Помощь же оказывали.. Другие населённые пункты пример.. росийской оккупации и последствий
показать весь комментарий
13.05.2022 17:57 Ответить
потому что они ждали и свято верили в освобождение от бандеровцев
показать весь комментарий
13.05.2022 18:03 Ответить
большинство наверное из тех что ждали ... ну вкусите рююцкий мир полным ртом .
показать весь комментарий
13.05.2022 18:34 Ответить
Потому что люди идиоты. И не нужно всё оставлять на свободный выбор. Это как зона стихийных бедствий. Типа, урагана или затопления. Надо всех эвакуировать или нет?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:05 Ответить
Нет. Иначе за что мы воюем?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:55 Ответить
За людей или за что?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:23 Ответить
ну хіба ж не ясно,що чекали на своїх рідних ордловьких орків.Пусть орки,зато наши орки.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:05 Ответить
Бачили очі, що купували - їжте хоч повилазьте!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:38 Ответить
Вам місяц казали покинути ви дочекались рускій мір
показать весь комментарий
13.05.2022 18:06 Ответить
Значит остались желающие жить в россии. Это их выбор. Здесь они бы постоянно "мутили воду".
показать весь комментарий
13.05.2022 18:19 Ответить
Местные должны были знать. Гайдай ведь последовательно все сдает, Креминную, Новоштоковское, Попасную... А Бутусов говорил, что Попасная - неприступная крепость. Вот вам и крепость.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:22 Ответить
ГАЙДАЙ ничего не сдает,он только констатирует факты
показать весь комментарий
13.05.2022 20:53 Ответить
Одно дело когда захват произошел стремительно, другое когда жители сами видели вероятность захвата и не ушли. Значит ДОПУСКАЛИ что могут оказаться под россиянами и оценили это как приемлемый для себя вариант.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:34 Ответить
Чому здали Попасне та не захистили населення?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:06 Ответить
Вот как.. можно их уговорить..и то лишь часть https://www.youtube.com/watch?v=AMqBD5Rb-zs
показать весь комментарий
13.05.2022 21:25 Ответить
 
 