Под дулами автоматов жителей Попасной вывозят в ОРЛО
Российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием. Людей увозят в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал начальник Попаснянской районной Военной администрации Николай Ханатов.
"По состоянию на 8 мая (именно тогда в город вошли военные РФ. – Ред.) в Попасной оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя выехать из Попасной, имели такую возможность", – отметил он.
Также Ханатов сказал, что оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей с укрытия, после чего увозят в оккупированные Первомайск и Стаханов.
Топ комментарии
+11 Иван Иван #488996
показать весь комментарий13.05.2022 18:03 Ответить Ссылка
+9 Наталия П
показать весь комментарий13.05.2022 18:19 Ответить Ссылка
+8 Nika Joy
показать весь комментарий13.05.2022 17:57 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Nika Joy
показать весь комментарий13.05.2022 17:57 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Robin Bobin #188213
показать весь комментарий13.05.2022 18:27 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Nika Joy
показать весь комментарий13.05.2022 22:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vik vik #442871
показать весь комментарий13.05.2022 17:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Иван Иван #488996
показать весь комментарий13.05.2022 18:03 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Федя Рашпиль #503636
показать весь комментарий13.05.2022 18:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nika Joy
показать весь комментарий13.05.2022 18:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Иван Иван #488996
показать весь комментарий13.05.2022 18:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nika Joy
показать весь комментарий13.05.2022 22:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий13.05.2022 18:05 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Andrew Zamoroka #506876
показать весь комментарий13.05.2022 18:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий13.05.2022 18:06 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Наталия П
показать весь комментарий13.05.2022 18:19 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий13.05.2022 18:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
сатаниэль лорд
показать весь комментарий13.05.2022 20:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Robin Bobin #188213
показать весь комментарий13.05.2022 18:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
время
показать весь комментарий13.05.2022 19:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
vik vik #442871
показать весь комментарий13.05.2022 21:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль