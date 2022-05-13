Под дулами автоматов жителей Попасной вывозят в ОРЛО

Российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием. Людей увозят в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал начальник Попаснянской районной Военной администрации Николай Ханатов.

"По состоянию на 8 мая (именно тогда в город вошли военные РФ. – Ред.) в Попасной оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя выехать из Попасной, имели такую возможность", – отметил он.

Также Ханатов сказал, что оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей с укрытия, после чего увозят в оккупированные Первомайск и Стаханов.

