УКР
Новини
4 672

Під дулами автоматів жителів Попасної вивозять в ОРЛО

попасна

Російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю. Людей відвозять в не підконтрольні Україні Первомайськ та Стаханов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів начальник Попаснянської районної Військової адміністрації Микола Ханатов.

"Станом на 8 травня (саме тоді в місто увійшли військові РФ. - Ред.) в Попасній залишалося 1,5 тисячі осіб. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість", - зазначив він.

Також Ханатов сказав, що окупанти під дулом автоматів виганяють місцевих жителів з укриття, після чого відвозять в окуповані Первомайськ та Стаханов.

Війська РФ штурмують Гірську та Попаснянську громади на Луганщині, безліч руйнувань, пошкоджено міст в Рубіжному, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Луганська область (4938)
+11
потому что они ждали и свято верили в освобождение от бандеровцев
13.05.2022 18:03 Відповісти
+9
Значит остались желающие жить в россии. Это их выбор. Здесь они бы постоянно "мутили воду".
13.05.2022 18:19 Відповісти
+8
Могли уехать за два месяца. Я вот считаю что наши должны были их силой вывезти, но у нас так не принято. Теперь они будут работать на Дырляндию.
13.05.2022 17:57 Відповісти
Ага, силой, чтобы потом украинцам в лицо плевали и рассказывали как они ждут "освобождения". Тут таких и так хватает
13.05.2022 18:27 Відповісти
Да похер.
13.05.2022 22:24 Відповісти
Это конечно не хорошо.. Но почему, когда была возможность не эвакуировались вглубь Украины? Помощь же оказывали.. Другие населённые пункты пример.. росийской оккупации и последствий
13.05.2022 17:57 Відповісти
большинство наверное из тех что ждали ... ну вкусите рююцкий мир полным ртом .
13.05.2022 18:34 Відповісти
Потому что люди идиоты. И не нужно всё оставлять на свободный выбор. Это как зона стихийных бедствий. Типа, урагана или затопления. Надо всех эвакуировать или нет?
13.05.2022 18:05 Відповісти
Нет. Иначе за что мы воюем?
13.05.2022 18:55 Відповісти
За людей или за что?
13.05.2022 22:23 Відповісти
ну хіба ж не ясно,що чекали на своїх рідних ордловьких орків.Пусть орки,зато наши орки.
13.05.2022 18:05 Відповісти
Бачили очі, що купували - їжте хоч повилазьте!
13.05.2022 18:38 Відповісти
Вам місяц казали покинути ви дочекались рускій мір
13.05.2022 18:06 Відповісти
Местные должны были знать. Гайдай ведь последовательно все сдает, Креминную, Новоштоковское, Попасную... А Бутусов говорил, что Попасная - неприступная крепость. Вот вам и крепость.
13.05.2022 18:22 Відповісти
ГАЙДАЙ ничего не сдает,он только констатирует факты
13.05.2022 20:53 Відповісти
Одно дело когда захват произошел стремительно, другое когда жители сами видели вероятность захвата и не ушли. Значит ДОПУСКАЛИ что могут оказаться под россиянами и оценили это как приемлемый для себя вариант.
13.05.2022 18:34 Відповісти
Чому здали Попасне та не захистили населення?
13.05.2022 19:06 Відповісти
Вот как.. можно их уговорить..и то лишь часть https://www.youtube.com/watch?v=AMqBD5Rb-zs
13.05.2022 21:25 Відповісти
 
 