Під дулами автоматів жителів Попасної вивозять в ОРЛО
Російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю. Людей відвозять в не підконтрольні Україні Первомайськ та Стаханов.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів начальник Попаснянської районної Військової адміністрації Микола Ханатов.
"Станом на 8 травня (саме тоді в місто увійшли військові РФ. - Ред.) в Попасній залишалося 1,5 тисячі осіб. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість", - зазначив він.
Також Ханатов сказав, що окупанти під дулом автоматів виганяють місцевих жителів з укриття, після чого відвозять в окуповані Первомайськ та Стаханов.
Иван Иван #488996
Наталия П
Nika Joy
Nika Joy
Robin Bobin #188213
Nika Joy
vik vik #442871
Иван Иван #488996
Федя Рашпиль #503636
Nika Joy
Иван Иван #488996
Nika Joy
Jose Rodriguez Gacha
Andrew Zamoroka #506876
Nikolai Chizhevsky
Наталия П
Андрей Лавриненко #413115
сатаниэль лорд
Robin Bobin #188213
время
vik vik #442871
