Під дулами автоматів жителів Попасної вивозять в ОРЛО

Російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю. Людей відвозять в не підконтрольні Україні Первомайськ та Стаханов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів начальник Попаснянської районної Військової адміністрації Микола Ханатов.

"Станом на 8 травня (саме тоді в місто увійшли військові РФ. - Ред.) в Попасній залишалося 1,5 тисячі осіб. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість", - зазначив він.

Також Ханатов сказав, що окупанти під дулом автоматів виганяють місцевих жителів з укриття, після чого відвозять в окуповані Первомайськ та Стаханов.

Також читайте: Війська РФ штурмують Гірську та Попаснянську громади на Луганщині, безліч руйнувань, пошкоджено міст в Рубіжному, - Гайдай. ФОТО