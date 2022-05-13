Украине нужны истребители западного образца, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западным партнерам не стоит сосредотачиваться на советском вооружении.
Об этом он заявил в интервью изданию Welt, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украине нужны ракетные системы и самолеты, а именно западные истребители.
"Давайте забудем о советских системах, конец. ... Если эта война будет продолжаться, то последние запасы советского оружия скоро иссякнут в тех странах, которые готовы его нам отдать", - пояснил министр.
Также Кулеба прокомментировал передачу ЗРК Gepard и проблемы со снарядами для них.
"Сначала говорят, что мы их (зенитные самоходные установки Gepard. - Ред.) предоставим. Потом говорят, что вы получите их, если есть снаряды, потому что у нас их нет. Тогда вам придется обращаться в другие страны, чтобы получить боеприпасы, хотя по разным причинам сомнительно, что эти страны их предоставят.Сначала соглашаемся на то, чего мы не просили, а потом осознаем, что система вообще не может работать, возникают некоторые вопросы. В то время, когда поступило это сообщение, я получил сообщение от очень маленькой страны ЕС, которая также хотела дать нам 7 единиц того же оружия. Размеры неправильные, выглядит плохо", - подчеркнул глава МИД.
Также Кулеба отметил необходимость продолжать работать над поставками вооружения для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через низьку якість власних систем навігації на панелях приладів збитих російських Су-34 були виявлені приклеєні приймачі GPS і паперові карти України 1980-х років.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1553
Стингер уже лет 15 как не выпускается,джавелин -еще начала 90-х разработка (да и китай Аналог джава выпускает-Хуцзян).
Так что там такого сверхсекретного то?
техсоставу менньше
А ви не знали?
Які ще вам в сраку літаки?
Ленд-Ліз що курям на сміх.
От ты мудак кацапский!!!