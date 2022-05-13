РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5271 посетитель онлайн
Новости Война
6 396 40

Украине нужны истребители западного образца, - Кулеба

літак,винищувач

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западным партнерам не стоит сосредотачиваться на советском вооружении.

Об этом он заявил в интервью изданию Welt, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украине нужны ракетные системы и самолеты, а именно западные истребители.

"Давайте забудем о советских системах, конец. ... Если эта война будет продолжаться, то последние запасы советского оружия скоро иссякнут в тех странах, которые готовы его нам отдать", - пояснил министр.

Также Кулеба прокомментировал передачу ЗРК Gepard и проблемы со снарядами для них.

"Сначала говорят, что мы их (зенитные самоходные установки Gepard. - Ред.) предоставим. Потом говорят, что вы получите их, если есть снаряды, потому что у нас их нет. Тогда вам придется обращаться в другие страны, чтобы получить боеприпасы, хотя по разным причинам сомнительно, что эти страны их предоставят.Сначала соглашаемся на то, чего мы не просили, а потом осознаем, что система вообще не может работать, возникают некоторые вопросы. В то время, когда поступило это сообщение, я получил сообщение от очень маленькой страны ЕС, которая также хотела дать нам 7 единиц того же оружия. Размеры неправильные, выглядит плохо", - подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба отметил необходимость продолжать работать над поставками вооружения для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможности введения нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть очень осторожный оптимизм

самолет (3686) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Майже жоден зі збитих в Україні російських літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм.
Через низьку якість власних систем навігації на панелях приладів збитих російських Су-34 були виявлені приклеєні приймачі GPS і паперові карти України 1980-х років.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1553
показать весь комментарий
13.05.2022 18:07 Ответить
+6
В месте с пилотами . Чтобы орков быстро выгнать , нужно вступление союзников в войну , глаза боятся , а руки делают
показать весь комментарий
13.05.2022 18:18 Ответить
+5
Ага. Я це ж саме вчора написав під новиною що Великобританія шукає по всіх закутках світу радянське озброєння для України. Так "розумники" почали чесати про ризик захоплення західного озброєння кацапами. Маячня 🤦
показать весь комментарий
13.05.2022 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже жоден зі збитих в Україні російських літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм.
Через низьку якість власних систем навігації на панелях приладів збитих російських Су-34 були виявлені приклеєні приймачі GPS і паперові карти України 1980-х років.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1553
показать весь комментарий
13.05.2022 18:07 Ответить
У кацапів немає літаків оснащених засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм, навіть у мріях
показать весь комментарий
13.05.2022 19:08 Ответить
Ага. Я це ж саме вчора написав під новиною що Великобританія шукає по всіх закутках світу радянське озброєння для України. Так "розумники" почали чесати про ризик захоплення західного озброєння кацапами. Маячня 🤦
показать весь комментарий
13.05.2022 18:08 Ответить
А такого ризику нема?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:20 Ответить
як можна захопити винищувач, не знищивши його?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:22 Ответить
а как можно было захватить почти весь юг Украины! пройдя за день все маршем? по сравнению с этим захватить истребители на аэродроме это как два пальца...
показать весь комментарий
13.05.2022 19:22 Ответить
стули пельку, стратег. україньскі пілоти повинні мати доступ й навчання до кращих зразків, а не на металобрухт
показать весь комментарий
13.05.2022 23:14 Ответить
Нема.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
хотелось бы предметного разговора о том ,что в том западном вооружении не первой свежести кацапам неизвестно?
Стингер уже лет 15 как не выпускается,джавелин -еще начала 90-х разработка (да и китай Аналог джава выпускает-Хуцзян).
Так что там такого сверхсекретного то?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:44 Ответить
Про допомогу Україні-хто хоче допомогти шукає можливості,хто ні-шукає причини...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:14 Ответить
Чтобы управлять боевым самолетом в бою нужно приблизительно 200 часов налета каждому пилоту. Чтобы научится обслуживать эти самолеты наземным специалистам надо изучить технологию обслуживания и подготовок к полетам. Чтобы правильно подготавливать боеприпасы к применению специалистами специальных инженерных служб. Поэтому и ищут нам самолеты, к типу которых наши специалисты уже готовы. Это я не говорю о ГСМ для этих самолетов.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:28 Ответить
Вміти грати в шахмати-- не значить вигравати. Щоб вигравати в шахмати-- треба дуже гарно грати в шахмати. Тобто 200 можна сміливо множити як мінімум на 2, а краще на 3.....................
показать весь комментарий
13.05.2022 18:47 Ответить
Ну, так вже зараз треба направити наших курсантів до США, Великої Британії та ін., щоб навчалися.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:51 Ответить
Правильний підбір льотчиків і все буде набагато швидше. Як аргумент простий приклад. Є люди для яких пересісти зі звичного авто на інше проблема, І є інші, які звикають до машини за лічені хвилини. Маючи категорію "B", я без проблем можу управляти любою вантажівкою, не кажучи про легковики. Рішення мусить бути за пілотами. Тільки сам льотчик може зрозуміти наскільки він інтегрований з літаком
показать весь комментарий
13.05.2022 19:18 Ответить
т.е. месяц пилоту на боевое применение

техсоставу менньше
показать весь комментарий
13.05.2022 21:58 Ответить
Кулеба посіпака Зелі.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:18 Ответить
Посіпака, чи не посіпака-- це не так важливо. На правах "посіпаки Зелі" він робить дуже багато вкрай корисних справ для країни. Це один з небагатьох в оточенні президента, кому я, чомусь, довіряю і його поважаю.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:41 Ответить
У бошей попроси. Бербок наобещает
показать весь комментарий
13.05.2022 18:18 Ответить
В месте с пилотами . Чтобы орков быстро выгнать , нужно вступление союзников в войну , глаза боятся , а руки делают
показать весь комментарий
13.05.2022 18:18 Ответить
Так і буде. Але, як завжди, з величезним запізненням.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:42 Ответить
там со снарядами к "гепардам" швейцария замешанна. похоже это дохлый номер.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
певно ,все так і було задумано паном Шольцом.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:41 Ответить
Кулеба! Дай команду своєму послу в Словенії ( незаконно призначеному Тарану), нехай підсуєтиться... хоча не треба, якщо він підсуєтиться,- у Нас заберуть і те що вже надали!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
За орден Свободи фрау Рібентроп (яка присадила свою армію завдяки вмілим радникам) від БоНеВтіка,"палагається" тільки сім САУ.
А ви не знали?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:29 Ответить
спочатку домовтеся про підготовку пілотів,насправді це потрібно було робити ще після 2014 року,відходити від радянських зразків озброєння..
показать весь комментарий
13.05.2022 18:39 Ответить
https://www.unian.net/world/********-pomoshch-ukraine-amerikanskiy-senator-zablokiroval-vydelenie-ukraine-40-milliardov-novosti-mira-11823957.html Сенатор от консерваторов Рэнд Пол, который представляет штат Кентуки, единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов.


Які ще вам в сраку літаки?
Ленд-Ліз що курям на сміх.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:49 Ответить
Харош *******, чмо кацапское!
показать весь комментарий
14.05.2022 02:30 Ответить
для винищувачів західного зразка потрібно почистити прорашистську агентуру в ОП, і не тільки
показать весь комментарий
13.05.2022 19:02 Ответить
мы простые украинцы всю осень и зиму говорили что надо вооружаться...а Кулеба и К* трындели только про дороги...и ...шо...теперь вы стали умными ?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:04 Ответить
F-16 могут в радиусе 230 км сбивать крылатые ракеты в отличие от советских истребителей.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:24 Ответить
это же может совково -кацапский МИГ-31 -которых у кацапов дофига и больше ,в т.ч. и наши переданные нашими говнопрезидентами
показать весь комментарий
13.05.2022 19:48 Ответить
МИГ-31 - переданые? "-в т.ч. и наши переданные нашими говнопрезидентами" ? Точно? а когда это Украина имела на вооружении эти МИГ-31 вообще?
От ты мудак кацапский!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 02:34 Ответить
Якщо ви, пане Кулеба та інші на чолі з Зеленським, будете шлятися між загляданням в очі фюреру фашистів, Китаєм і США з Великобританією, вам ніхто нічого не дасть. Адекватність керівництва країни дуже суттєво впливає на якість озброєння.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:29 Ответить
Окей, Кулеба, тогда вопрос: сколько десятков украинских летчиков учатся сейчас в симуляторе летать на Ф16/Ф15 прямо сейчас? Ведь есть симулятор с программой для этих самолетов, есть контроллеры-джойстики. Симулятор, кстати, может даже кацапский, забыл название. Он относительно реалистичен и потратив там пару сотен часов уже будет восприятие приборки и дисплеев. Надо просто компьютер, купить аддон с этим самолетом и купить контроллеры и может даже вр-шлем, не знаю какие там возможности, кто играл надо узнавать.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:37 Ответить
Кто служил в ВСУ с 2014, знает, что нам нужно абсолютно все. От патронов и броников, до... да F-16,Пэтриот, Звезда Смерти. Спасибо всем, кто поставляет хоть что-то, но реальную, весомую, позволяющую переломить ход войны помощь, Украина получит от США. Ленд -лиз будет измеряться в тысячах единиц техники, миллионах снарядов,и т.д.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
Об этом не нужно говорить в интервью, нужно тихо договариваться с партнерами.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:16 Ответить
Чому не брали винищувачі західного образца в 2016 р. коли Канада пропонувала ?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:43 Ответить
деньги были?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:01 Ответить
 
 