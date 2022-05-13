Украине нужны истребители западного образца, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западным партнерам не стоит сосредотачиваться на советском вооружении.

Об этом он заявил в интервью изданию Welt, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украине нужны ракетные системы и самолеты, а именно западные истребители.

"Давайте забудем о советских системах, конец. ... Если эта война будет продолжаться, то последние запасы советского оружия скоро иссякнут в тех странах, которые готовы его нам отдать", - пояснил министр.

Также Кулеба прокомментировал передачу ЗРК Gepard и проблемы со снарядами для них.

"Сначала говорят, что мы их (зенитные самоходные установки Gepard. - Ред.) предоставим. Потом говорят, что вы получите их, если есть снаряды, потому что у нас их нет. Тогда вам придется обращаться в другие страны, чтобы получить боеприпасы, хотя по разным причинам сомнительно, что эти страны их предоставят.Сначала соглашаемся на то, чего мы не просили, а потом осознаем, что система вообще не может работать, возникают некоторые вопросы. В то время, когда поступило это сообщение, я получил сообщение от очень маленькой страны ЕС, которая также хотела дать нам 7 единиц того же оружия. Размеры неправильные, выглядит плохо", - подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба отметил необходимость продолжать работать над поставками вооружения для Украины.

