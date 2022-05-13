УКР
Україні потрібні винищувачі західного зразка, - Кулеба

літак,винищувач

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що західним партнерам не варто зосереджуватись радянському озброєнні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україні потрібні ракетні системи та літаки, а саме західні винищувачі.

"Давайте забудемо про радянські системи, кінець. ... Якщо ця війна триватиме, то останні запаси радянської зброї скоро вичерпаються в тих країнах, які готові її нам віддати", - пояснив міністр.

Також Кулеба прокоментував передачу ЗРК Gepard та проблеми зі снарядами для них.

"Спочатку кажуть, що ми їх (зенітні самохідні установки Gepard. - Ред.) надамо. Потім кажуть, що ви отримаєте їх, якщо є снаряди, бо у нас їх немає. Тоді вам доведеться звертатися до інших країн, щоб отримати боєприпаси, хоча з різних причин є сумнівним, що ці країни їх нададуть. Спочатку погоджуємося на те, чого ми не просили, а потім усвідомлюємо, що система взагалі не може працювати, виникають деякі запитання. Далі є PzH - 2000, з яких Німеччина планує поставити сім. У той самий час, коли надійшло це повідомлення, я отримав повідомлення від дуже маленької країни ЄС, яка також хотіла дати нам 7 одиниць тієї ж зброї. Розміри неправильні, виглядає погано", - наголосив глава МЗС.

Також Кулеба наголосив на необхідності продовжувати працювати над поставками озброєння для України.

Також читайте: Кулеба про можливість запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є дуже обережний оптимізм

+9
Майже жоден зі збитих в Україні російських літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм.
Через низьку якість власних систем навігації на панелях приладів збитих російських Су-34 були виявлені приклеєні приймачі GPS і паперові карти України 1980-х років.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1553
13.05.2022 18:07 Відповісти
+6
В месте с пилотами . Чтобы орков быстро выгнать , нужно вступление союзников в войну , глаза боятся , а руки делают
13.05.2022 18:18 Відповісти
+5
Ага. Я це ж саме вчора написав під новиною що Великобританія шукає по всіх закутках світу радянське озброєння для України. Так "розумники" почали чесати про ризик захоплення західного озброєння кацапами. Маячня 🤦
13.05.2022 18:08 Відповісти
У кацапів немає літаків оснащених засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм, навіть у мріях
13.05.2022 19:08 Відповісти
А такого ризику нема?
13.05.2022 18:20 Відповісти
як можна захопити винищувач, не знищивши його?
13.05.2022 18:22 Відповісти
а как можно было захватить почти весь юг Украины! пройдя за день все маршем? по сравнению с этим захватить истребители на аэродроме это как два пальца...
показати весь коментар
стули пельку, стратег. україньскі пілоти повинні мати доступ й навчання до кращих зразків, а не на металобрухт
показати весь коментар
Нема.
показати весь коментар
хотелось бы предметного разговора о том ,что в том западном вооружении не первой свежести кацапам неизвестно?
Стингер уже лет 15 как не выпускается,джавелин -еще начала 90-х разработка (да и китай Аналог джава выпускает-Хуцзян).
Так что там такого сверхсекретного то?
показати весь коментар
Про допомогу Україні-хто хоче допомогти шукає можливості,хто ні-шукає причини...
показати весь коментар
Чтобы управлять боевым самолетом в бою нужно приблизительно 200 часов налета каждому пилоту. Чтобы научится обслуживать эти самолеты наземным специалистам надо изучить технологию обслуживания и подготовок к полетам. Чтобы правильно подготавливать боеприпасы к применению специалистами специальных инженерных служб. Поэтому и ищут нам самолеты, к типу которых наши специалисты уже готовы. Это я не говорю о ГСМ для этих самолетов.
показати весь коментар
Вміти грати в шахмати-- не значить вигравати. Щоб вигравати в шахмати-- треба дуже гарно грати в шахмати. Тобто 200 можна сміливо множити як мінімум на 2, а краще на 3.....................
показати весь коментар
Ну, так вже зараз треба направити наших курсантів до США, Великої Британії та ін., щоб навчалися.
показати весь коментар
Правильний підбір льотчиків і все буде набагато швидше. Як аргумент простий приклад. Є люди для яких пересісти зі звичного авто на інше проблема, І є інші, які звикають до машини за лічені хвилини. Маючи категорію "B", я без проблем можу управляти любою вантажівкою, не кажучи про легковики. Рішення мусить бути за пілотами. Тільки сам льотчик може зрозуміти наскільки він інтегрований з літаком
показати весь коментар
т.е. месяц пилоту на боевое применение

техсоставу менньше
показати весь коментар
Кулеба посіпака Зелі.
показати весь коментар
Посіпака, чи не посіпака-- це не так важливо. На правах "посіпаки Зелі" він робить дуже багато вкрай корисних справ для країни. Це один з небагатьох в оточенні президента, кому я, чомусь, довіряю і його поважаю.
показати весь коментар
У бошей попроси. Бербок наобещает
показати весь коментар
Так і буде. Але, як завжди, з величезним запізненням.
показати весь коментар
там со снарядами к "гепардам" швейцария замешанна. похоже это дохлый номер.
показати весь коментар
певно ,все так і було задумано паном Шольцом.
показати весь коментар
Кулеба! Дай команду своєму послу в Словенії ( незаконно призначеному Тарану), нехай підсуєтиться... хоча не треба, якщо він підсуєтиться,- у Нас заберуть і те що вже надали!!!
показати весь коментар
За орден Свободи фрау Рібентроп (яка присадила свою армію завдяки вмілим радникам) від БоНеВтіка,"палагається" тільки сім САУ.
А ви не знали?
показати весь коментар
спочатку домовтеся про підготовку пілотів,насправді це потрібно було робити ще після 2014 року,відходити від радянських зразків озброєння..
показати весь коментар
https://www.unian.net/world/********-pomoshch-ukraine-amerikanskiy-senator-zablokiroval-vydelenie-ukraine-40-milliardov-novosti-mira-11823957.html Сенатор от консерваторов Рэнд Пол, который представляет штат Кентуки, единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов.


Які ще вам в сраку літаки?
Ленд-Ліз що курям на сміх.
показати весь коментар
Харош *******, чмо кацапское!
показати весь коментар
для винищувачів західного зразка потрібно почистити прорашистську агентуру в ОП, і не тільки
показати весь коментар
мы простые украинцы всю осень и зиму говорили что надо вооружаться...а Кулеба и К* трындели только про дороги...и ...шо...теперь вы стали умными ?
показати весь коментар
F-16 могут в радиусе 230 км сбивать крылатые ракеты в отличие от советских истребителей.
показати весь коментар
это же может совково -кацапский МИГ-31 -которых у кацапов дофига и больше ,в т.ч. и наши переданные нашими говнопрезидентами
показати весь коментар
МИГ-31 - переданые? "-в т.ч. и наши переданные нашими говнопрезидентами" ? Точно? а когда это Украина имела на вооружении эти МИГ-31 вообще?
От ты мудак кацапский!!!
показати весь коментар
Якщо ви, пане Кулеба та інші на чолі з Зеленським, будете шлятися між загляданням в очі фюреру фашистів, Китаєм і США з Великобританією, вам ніхто нічого не дасть. Адекватність керівництва країни дуже суттєво впливає на якість озброєння.
показати весь коментар
Окей, Кулеба, тогда вопрос: сколько десятков украинских летчиков учатся сейчас в симуляторе летать на Ф16/Ф15 прямо сейчас? Ведь есть симулятор с программой для этих самолетов, есть контроллеры-джойстики. Симулятор, кстати, может даже кацапский, забыл название. Он относительно реалистичен и потратив там пару сотен часов уже будет восприятие приборки и дисплеев. Надо просто компьютер, купить аддон с этим самолетом и купить контроллеры и может даже вр-шлем, не знаю какие там возможности, кто играл надо узнавать.
показати весь коментар
Кто служил в ВСУ с 2014, знает, что нам нужно абсолютно все. От патронов и броников, до... да F-16,Пэтриот, Звезда Смерти. Спасибо всем, кто поставляет хоть что-то, но реальную, весомую, позволяющую переломить ход войны помощь, Украина получит от США. Ленд -лиз будет измеряться в тысячах единиц техники, миллионах снарядов,и т.д.
показати весь коментар
Об этом не нужно говорить в интервью, нужно тихо договариваться с партнерами.
показати весь коментар
Чому не брали винищувачі західного образца в 2016 р. коли Канада пропонувала ?
показати весь коментар
деньги были?
показати весь коментар
