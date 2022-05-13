Україні потрібні винищувачі західного зразка, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що західним партнерам не варто зосереджуватись радянському озброєнні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україні потрібні ракетні системи та літаки, а саме західні винищувачі.

"Давайте забудемо про радянські системи, кінець. ... Якщо ця війна триватиме, то останні запаси радянської зброї скоро вичерпаються в тих країнах, які готові її нам віддати", - пояснив міністр.

Також Кулеба прокоментував передачу ЗРК Gepard та проблеми зі снарядами для них.

"Спочатку кажуть, що ми їх (зенітні самохідні установки Gepard. - Ред.) надамо. Потім кажуть, що ви отримаєте їх, якщо є снаряди, бо у нас їх немає. Тоді вам доведеться звертатися до інших країн, щоб отримати боєприпаси, хоча з різних причин є сумнівним, що ці країни їх нададуть. Спочатку погоджуємося на те, чого ми не просили, а потім усвідомлюємо, що система взагалі не може працювати, виникають деякі запитання. Далі є PzH - 2000, з яких Німеччина планує поставити сім. У той самий час, коли надійшло це повідомлення, я отримав повідомлення від дуже маленької країни ЄС, яка також хотіла дати нам 7 одиниць тієї ж зброї. Розміри неправильні, виглядає погано", - наголосив глава МЗС.

Також Кулеба наголосив на необхідності продовжувати працювати над поставками озброєння для України.

