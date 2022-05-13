УКР
Кулеба про можливість запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є дуже обережний оптимізм

нафта

Розв'язання питання нафтового ембарго в Європейському союзі вже близько. Разом з тим в ЄС триває робота щодо російського газу.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час виходу до преси на зустрічі країн G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки Росія й надалі продає газ та нафту в ЄС, її кишені будуть достатньо повними, щоб продовжувати війну. Безглуздість ситуації в тому, що українська економіка страждає від російської економіки та руйнувань набагато більше, ніж російська економіка страждає від санкцій. Я не хочу сказати, що санкції не працюють. Вже введені санкції мають велике значення у середньостроковій перспективі. Санкції проти російської оборонної промисловості допомагають нам, тому що Росія не може виробляти сучасні озброєння та кидати їх у бій. Але РФ робить великі гроші на продажі нафти та газу до Європи. Це має припинитися", - сказав Кулеба.

За словами міністра, вирішення питання з нафтою вже близько, і європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання з газом.

"У мене є дуже обережний оптимізм після мого візиту до Берліна вчора, тому що я бачу мету знайти вирішення проблеми з енергетичною залежністю Німеччини від Росії", - додав Кулеба.

G-7 G7 (1099) нафта (5873) росія (67880) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3606)
ну давай, бабця Європа, покажи себе, свою рішучість, досить вертіти сракою, як стара хвойда!
13.05.2022 16:46 Відповісти
Вопрос решается очень просто... всю нефть из россии мадьяры получают по нефтепроводу через территорию Украины... на основании военного положения Украина сама должна закрыть этот нефтепровод, или хотя бы как вариант: объявить об ударе российских крылатых ракет по станции перекачки, и заявить что восстановление займет не менее 20 месяцев...)
13.05.2022 16:58 Відповісти
Парашку уже готова полностью заменить Венесуэла, т.к. её нефть по всем параметрам соответствует Urals. И это несмотря на все прежние засосы Мадуры с Куйлом.
13.05.2022 16:55 Відповісти
кхм ... думаю для запада это не вариант, менять шило на мило .... этот мадуро такой же как пуйло черт, только из латинской америки ... по сути все страны с нефтью это диктатуры ... пока не будет осуществлен хотя бы на 50% переход к электродвигател, эти страны-диктатуры продолжат существовать
13.05.2022 17:01 Відповісти
Вопрос в том, как уломать Катар, Кувейт и прочие Бахрейны резко увеличить добычу нефти и газа.
13.05.2022 16:59 Відповісти
Ну, чи не сволота Кулеба, який ще й перекрутив позицію Ренда Пола? Пол не виступав проти надання допомоги Україні, а за обов'язковий аудит США за її використанням Україною !!! Мафія України настільки цинічна та наглюча, що ще й "сварить" тих, з чиїх рук "кормиться"... https://gazeta.ua/articles/world-life/_kuleba-nasvariv-senatora-ssa-bo-toj-zagalmuvav-dopomogu-********-na-40-mlrd/1087991?fbclid=IwAR0RgddBK1qWki4L8Z3bDSQOy2c-M82k4Al6b8L1pErIdlC-NXWmiat3CmI https://gazeta.ua/.../_kuleba-nasvariv-senatora.../1087991
13.05.2022 18:05 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/545556-v_bolgarii_ustanovili_pamjatnik_krik_ukrainskoj_materi болгары не памятник а пипец какой то установили, они что угорают с Украины или как?
