Кулеба про можливість запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є дуже обережний оптимізм

Розв'язання питання нафтового ембарго в Європейському союзі вже близько. Разом з тим в ЄС триває робота щодо російського газу.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час виходу до преси на зустрічі країн G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки Росія й надалі продає газ та нафту в ЄС, її кишені будуть достатньо повними, щоб продовжувати війну. Безглуздість ситуації в тому, що українська економіка страждає від російської економіки та руйнувань набагато більше, ніж російська економіка страждає від санкцій. Я не хочу сказати, що санкції не працюють. Вже введені санкції мають велике значення у середньостроковій перспективі. Санкції проти російської оборонної промисловості допомагають нам, тому що Росія не може виробляти сучасні озброєння та кидати їх у бій. Але РФ робить великі гроші на продажі нафти та газу до Європи. Це має припинитися", - сказав Кулеба.

За словами міністра, вирішення питання з нафтою вже близько, і європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання з газом.

"У мене є дуже обережний оптимізм після мого візиту до Берліна вчора, тому що я бачу мету знайти вирішення проблеми з енергетичною залежністю Німеччини від Росії", - додав Кулеба.

