В Украине начал работу сайт с данными военнопленных россиян "Оккупант"

В Украине начал работу сайт с данными военнопленных из армии РФ под названием "Оккупант".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сервисом смогут пользоваться граждане России для получения информации о состоянии и местонахождении своих родных, попавших в украинский плен, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме этого, с помощью портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями украинского Министерства обороны Украины.

