В Украине начал работу сайт с данными военнопленных россиян "Оккупант"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сервисом смогут пользоваться граждане России для получения информации о состоянии и местонахождении своих родных, попавших в украинский плен, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Кроме этого, с помощью портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями украинского Министерства обороны Украины.
Но это так себе реклама
Сколько дней пройдет пока его заблокирует Роскомнадзор ?!
Про VPN слышал, но целевая аудитория на 95% даже не слышала о нем, да и их блокируют РФ
Носимось з тими полоненими орками, як дурень з писаною торбою.👎