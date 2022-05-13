РУС
В Украине начал работу сайт с данными военнопленных россиян "Оккупант"

В Украине начал работу сайт с данными военнопленных из армии РФ под названием "Оккупант".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сервисом смогут пользоваться граждане России для получения информации о состоянии и местонахождении своих родных, попавших в украинский плен, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме этого, с помощью портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями украинского Министерства обороны Украины.

Разговор пленного оккупанта с женой: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие".

Да вы задолбали , какие военнопленные , если ***** не объявил войну , это бандиты и мародеры
13.05.2022 18:39 Ответить
Ну - з точки зору міжнародного права конфлікт між Росією і Україною визнається війною - як-би Кремль не "крутив очком" А от для його внутрішнього законодавства - "жопа" Бо відсутність військового стану в РФ і неоголошення війни Україні не дає йому можливості притягти своїх дезертирів і "відказників" до кримінальної відповідальності Однак зробить ці дві речі - це оголосить себе відкрито агресором А Кремлю цього ой як не хочеться! Вони так вже заплуталися що вже не знають як з цієї "жопи" вилізти!!!
13.05.2022 19:10 Ответить
А ще треба там зробити розділ із зажмуреними окупантами, у тому числі з їхніми п'ятками, членами, і обголоданими собаками скелетами... і з їхніми призвищами, звісно!
13.05.2022 18:36 Ответить
ссылку на сайт нужно давать https://invaders-rf.com/
13.05.2022 18:34 Ответить
Так кацапи зарубають це посилання в свойому сигменті і свиноматки ніколи не взнають де їхній помьйот здох
показать весь комментарий
13.05.2022 19:31 Ответить
А ще треба там зробити розділ із зажмуреними окупантами, у тому числі з їхніми п'ятками, членами, і обголоданими собаками скелетами... і з їхніми призвищами, звісно!
13.05.2022 18:36 Ответить
А почему не "рашист"?
13.05.2022 18:37 Ответить
13.05.2022 18:39 Ответить
13.05.2022 19:10 Ответить
Ukraina im pomozet, zelaet klizmu ot roZZiskova nacizma, fashizma...
13.05.2022 19:38 Ответить
Це ж яка повинна бути клизма, щоби призвела до летального результата?!
13.05.2022 20:28 Ответить
Ми так переживаєм за полонених і їх кончених мамок але не переживаємо за насильників і вбивць наших громадян
13.05.2022 20:01 Ответить
Приберіть з сайту дані про стан орків, має бути одна фраза для всіх: "тіло особини перебуває у полоні". Хай зберігається мучительна інтрига до кінця війни - це психічна складова війни з окупантом.
13.05.2022 20:37 Ответить
не було ніяких жмурів-шукайте вдома на парашкостані.. закрити сайт-некуй шлятися
13.05.2022 20:59 Ответить
Ну так, кістяк кацапа в полях обгризений собаками можно виставляти у рубриці "братська могилка"
13.05.2022 22:01 Ответить
В статье неправильно указано назначение сайта. Там вообще нет военнопленных, только список идентифицированных, которые воюют на нашей земле. Где вы там увидели военнопленных? Там в списке 100000 человек, сомневаюсь, что столько военнопленных. К тому же сайт еще не полностью работает, страницы не листаются, пока сыро. Но задумка хорошая.
14.05.2022 11:13 Ответить
Немає війни - нема і військовополонених.Є БАНДА
14.05.2022 13:45 Ответить
Хорошее начинание.
14.05.2022 14:56 Ответить
Какая братская могила -- скотомогильник /правельнее/
14.05.2022 16:20 Ответить
Дело хорошее и нужное
Но это так себе реклама

Сколько дней пройдет пока его заблокирует Роскомнадзор ?!

Про VPN слышал, но целевая аудитория на 95% даже не слышала о нем, да и их блокируют РФ
14.05.2022 17:50 Ответить
А чи є сайт для НАШИХ захоплених військовополонених і цивільних, насильно вивезених у ОРДЛО чи на територію роіzzіі?

Носимось з тими полоненими орками, як дурень з писаною торбою.👎
14.05.2022 23:37 Ответить
 
 