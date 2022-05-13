В Україні запрацював сайт із даними військовополонених росіян "Окупант"
В Україні почав працювати сайт із даними військовополонених з армії РФ під назвою "Окупант".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Сервісом зможуть користуватися громадяни рф для отримання інформації про стан і місцеперебування своїх рідних, що потрапили до українського полону, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Крім цього, за допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міністерство оборони України.
Топ коментарі
+22 Yakov Nemo
показати весь коментар13.05.2022 18:39 Відповісти Посилання
+14 Яр Холодний
показати весь коментар13.05.2022 19:10 Відповісти Посилання
+8 Only
показати весь коментар13.05.2022 18:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но это так себе реклама
Сколько дней пройдет пока его заблокирует Роскомнадзор ?!
Про VPN слышал, но целевая аудитория на 95% даже не слышала о нем, да и их блокируют РФ
Носимось з тими полоненими орками, як дурень з писаною торбою.👎