11 838

В Україні запрацював сайт із даними військовополонених росіян "Окупант"

В Україні почав працювати сайт із даними військовополонених з армії РФ під назвою "Окупант".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

В Україні запрацював сайт із даними військовополонених росіян Окупант 01

Сервісом зможуть користуватися громадяни рф для отримання інформації про стан і місцеперебування своїх рідних, що потрапили до українського полону, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Крім цього, за допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міністерство оборони України.

армія рф (18773) Генштаб ЗС (7288) полонені (2350)
+22
Да вы задолбали , какие военнопленные , если ***** не объявил войну , это бандиты и мародеры
13.05.2022 18:39
+14
Ну - з точки зору міжнародного права конфлікт між Росією і Україною визнається війною - як-би Кремль не "крутив очком" А от для його внутрішнього законодавства - "жопа" Бо відсутність військового стану в РФ і неоголошення війни Україні не дає йому можливості притягти своїх дезертирів і "відказників" до кримінальної відповідальності Однак зробить ці дві речі - це оголосить себе відкрито агресором А Кремлю цього ой як не хочеться! Вони так вже заплуталися що вже не знають як з цієї "жопи" вилізти!!!
13.05.2022 19:10
+8
А ще треба там зробити розділ із зажмуреними окупантами, у тому числі з їхніми п'ятками, членами, і обголоданими собаками скелетами... і з їхніми призвищами, звісно!
13.05.2022 18:36
ссылку на сайт нужно давать https://invaders-rf.com/
13.05.2022 18:34
Так кацапи зарубають це посилання в свойому сигменті і свиноматки ніколи не взнають де їхній помьйот здох
13.05.2022 19:31
А ще треба там зробити розділ із зажмуреними окупантами, у тому числі з їхніми п'ятками, членами, і обголоданими собаками скелетами... і з їхніми призвищами, звісно!
13.05.2022 18:36
А почему не "рашист"?
13.05.2022 18:37
Да вы задолбали , какие военнопленные , если ***** не объявил войну , это бандиты и мародеры
13.05.2022 18:39
Ну - з точки зору міжнародного права конфлікт між Росією і Україною визнається війною - як-би Кремль не "крутив очком" А от для його внутрішнього законодавства - "жопа" Бо відсутність військового стану в РФ і неоголошення війни Україні не дає йому можливості притягти своїх дезертирів і "відказників" до кримінальної відповідальності Однак зробить ці дві речі - це оголосить себе відкрито агресором А Кремлю цього ой як не хочеться! Вони так вже заплуталися що вже не знають як з цієї "жопи" вилізти!!!
13.05.2022 19:10
Ukraina im pomozet, zelaet klizmu ot roZZiskova nacizma, fashizma...
13.05.2022 19:38
Це ж яка повинна бути клизма, щоби призвела до летального результата?!
13.05.2022 20:28
Ми так переживаєм за полонених і їх кончених мамок але не переживаємо за насильників і вбивць наших громадян
13.05.2022 20:01
Приберіть з сайту дані про стан орків, має бути одна фраза для всіх: "тіло особини перебуває у полоні". Хай зберігається мучительна інтрига до кінця війни - це психічна складова війни з окупантом.
13.05.2022 20:37
не було ніяких жмурів-шукайте вдома на парашкостані.. закрити сайт-некуй шлятися
13.05.2022 20:59
Ну так, кістяк кацапа в полях обгризений собаками можно виставляти у рубриці "братська могилка"
13.05.2022 22:01
В статье неправильно указано назначение сайта. Там вообще нет военнопленных, только список идентифицированных, которые воюют на нашей земле. Где вы там увидели военнопленных? Там в списке 100000 человек, сомневаюсь, что столько военнопленных. К тому же сайт еще не полностью работает, страницы не листаются, пока сыро. Но задумка хорошая.
14.05.2022 11:13
Немає війни - нема і військовополонених.Є БАНДА
14.05.2022 13:45
Хорошее начинание.
14.05.2022 14:56
Какая братская могила -- скотомогильник /правельнее/
14.05.2022 16:20
Дело хорошее и нужное
Но это так себе реклама

Сколько дней пройдет пока его заблокирует Роскомнадзор ?!

Про VPN слышал, но целевая аудитория на 95% даже не слышала о нем, да и их блокируют РФ
14.05.2022 17:50
А чи є сайт для НАШИХ захоплених військовополонених і цивільних, насильно вивезених у ОРДЛО чи на територію роіzzіі?

Носимось з тими полоненими орками, як дурень з писаною торбою.👎
14.05.2022 23:37
 
 