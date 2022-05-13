В Україні запрацював сайт із даними військовополонених росіян "Окупант"

В Україні почав працювати сайт із даними військовополонених з армії РФ під назвою "Окупант".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сервісом зможуть користуватися громадяни рф для отримання інформації про стан і місцеперебування своїх рідних, що потрапили до українського полону, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Крім цього, за допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міністерство оборони України.

