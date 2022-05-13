Кулеба поблагодарил Борреля за дополнительные €500 млн для защиты Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
Кулеба отметил: "Сегодня встретился с моим хорошим другом Жозепом Боррелем. Благодарен за его предложение оказать дополнительную поддержку ЕС на сумму €500 миллионов для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго против России" .
2. Кулеба - молодець, працює. єдиний із зекоманди притомний.
треба тільки більше слухати Клімкіна. (от у Пороха була прекрасна команда, і уряд, і парламент, і дипломати. Піар, тобто СММ тільки поганючий був)
3. ну і це все Єрмак украде. а в Бородянці у людей одіял не вистачає. поки Венедіктова 41 справу проти рашистів завела. Венедіктова, проти Єрмака заведи!!