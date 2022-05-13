РУС
Кулеба поблагодарил Борреля за дополнительные €500 млн для защиты Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Кулеба отметил: "Сегодня встретился с моим хорошим другом Жозепом Боррелем. Благодарен за его предложение оказать дополнительную поддержку ЕС на сумму €500 миллионов для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго против России" .

Читайте также: Убежден, что ЕС достигнет договоренности о нефтяном эмбарго против РФ, - Боррель

Кулеба поблагодарил Борреля за дополнительные €500 млн для защиты Украины 01

Кулеба Дмитрий (2882) Боррель Жозеп (785)
На дороги?
13.05.2022 20:04 Ответить
Кулеба крутий. Головне вийти з під опіки Єрмака і посилати його за рос. коораблем.
13.05.2022 20:05 Ответить
Хотілось би щоб Кулеба подивився на взуття наших воїнів... https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA І чи не має він питання... бо я маю... "Где деньги, Зин?"
13.05.2022 21:32 Ответить
1. Боррель, це ганьбище. що таке для ЄС 500 млн??? це курям на сміх!
2. Кулеба - молодець, працює. єдиний із зекоманди притомний.
треба тільки більше слухати Клімкіна. (от у Пороха була прекрасна команда, і уряд, і парламент, і дипломати. Піар, тобто СММ тільки поганючий був)
3. ну і це все Єрмак украде. а в Бородянці у людей одіял не вистачає. поки Венедіктова 41 справу проти рашистів завела. Венедіктова, проти Єрмака заведи!!
13.05.2022 21:44 Ответить
 
 