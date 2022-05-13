Кулеба поблагодарил Борреля за дополнительные €500 млн для защиты Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Кулеба отметил: "Сегодня встретился с моим хорошим другом Жозепом Боррелем. Благодарен за его предложение оказать дополнительную поддержку ЕС на сумму €500 миллионов для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго против России" .

