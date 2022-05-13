В Николаеве возобновили водоснабжение, - ОП
В жилых районах Николаева возобновили водоснабжение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм-канале.
"На сегодняшний день один из важнейших вопросов - восстановление водоснабжения в жилых районах города. В результате вражеских действий агрессора была повреждена основная и резервные линии магистрального водопровода Днепр-Николаев. Учитывая то, что 80% общей протяженности водопровода находится на временно оккупированной территории Херсонской области, это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшую стабильную работу этого источника водоснабжения", - сказал Тимошенко.
