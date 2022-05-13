РУС
В Николаеве возобновили водоснабжение, - ОП

В жилых районах Николаева возобновили водоснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм-канале.

"На сегодняшний день один из важнейших вопросов - восстановление водоснабжения в жилых районах города. В результате вражеских действий агрессора была повреждена основная и резервные линии магистрального водопровода Днепр-Николаев. Учитывая то, что 80% общей протяженности водопровода находится на временно оккупированной территории Херсонской области, это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшую стабильную работу этого источника водоснабжения", - сказал Тимошенко.

Звучить як хороша причина звільнити, як мінімум, цю сторону Дніпра...
13.05.2022 20:48 Ответить
Яким боком ОПа?
13.05.2022 20:50 Ответить
Технічна солона вода по ціні питної.
13.05.2022 20:50 Ответить
еще хай расскажут где подключились к воде,что б завтра орки раздолбали это место
13.05.2022 20:55 Ответить
Брехня. Из Николаева сообщили что в 20-30 вода закончилась...
13.05.2022 21:34 Ответить
В 9-этажках ее и не было. Давление 0,5 атм. Пистешь от Опы для галочки.
13.05.2022 21:56 Ответить
Вся зелена влада в дії, спочатку створюємо проблеми пізніше як не будь вирішуємо і знімаємо брехливі відосики як все добре.
14.05.2022 06:39 Ответить
 
 