2 932 7

У Миколаєві відновили водопостачання, - ОП

вода

У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.

"На сьогодні одне з найважливіших питань - відновлення водопостачання у житлових районах міста. Унаслідок ворожих дій агресора було пошкоджено основну та резервні лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання", - сказав Тимошенко.

Звучить як хороша причина звільнити, як мінімум, цю сторону Дніпра...
13.05.2022 20:48 Відповісти
Яким боком ОПа?
13.05.2022 20:50 Відповісти
Технічна солона вода по ціні питної.
13.05.2022 20:50 Відповісти
еще хай расскажут где подключились к воде,что б завтра орки раздолбали это место
13.05.2022 20:55 Відповісти
Брехня. Из Николаева сообщили что в 20-30 вода закончилась...
13.05.2022 21:34 Відповісти
В 9-этажках ее и не было. Давление 0,5 атм. Пистешь от Опы для галочки.
13.05.2022 21:56 Відповісти
Вся зелена влада в дії, спочатку створюємо проблеми пізніше як не будь вирішуємо і знімаємо брехливі відосики як все добре.
14.05.2022 06:39 Відповісти
 
 