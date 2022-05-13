У Миколаєві відновили водопостачання, - ОП
У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.
"На сьогодні одне з найважливіших питань - відновлення водопостачання у житлових районах міста. Унаслідок ворожих дій агресора було пошкоджено основну та резервні лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання", - сказав Тимошенко.
