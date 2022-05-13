РУС
Рашисты обстреливали Херсонщину, вероятно, фосфорными боеприпасами, - Офис Генпрокурора

Прокуратура расследует вероятное применение оккупантами фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, в ночь на 12 мая 2022 года российские военные при очередном обстреле Нововоронцовской громады Херсонской области применили вероятно фосфорные снаряды, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Правоохранителями устанавливаются последствия вражеской атаки запрещенными международным законодательством боеприпасами.

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

З цим фосфором фіг зрозуміеш, одні кажуть що це фосфор, інші що це ліхтар для арти...
13.05.2022 21:47 Ответить
 
 