Рашисты обстреливали Херсонщину, вероятно, фосфорными боеприпасами, - Офис Генпрокурора

Прокуратура расследует вероятное применение оккупантами фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, в ночь на 12 мая 2022 года российские военные при очередном обстреле Нововоронцовской громады Херсонской области применили вероятно фосфорные снаряды, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Правоохранителями устанавливаются последствия вражеской атаки запрещенными международным законодательством боеприпасами.

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

