Рашисты обстреливали Херсонщину, вероятно, фосфорными боеприпасами, - Офис Генпрокурора
Прокуратура расследует вероятное применение оккупантами фосфорных боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, в ночь на 12 мая 2022 года российские военные при очередном обстреле Нововоронцовской громады Херсонской области применили вероятно фосфорные снаряды, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.
Правоохранителями устанавливаются последствия вражеской атаки запрещенными международным законодательством боеприпасами.
Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наглая Морда
показать весь комментарий13.05.2022 21:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль