УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9484 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 989 1

Рашисти обстрілювали Херсонщину ймовірно фосфорними боєприпасами, - Офіс Генпрокурора

херсонщина

Прокуратура розслідує можливе застосування окупантами фосфорних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, в ніч на 12 травня 2022 року російські військові під час чергового обстрілу Нововоронцовської громади Херсонської області застосували ймовірно фосфорні снаряди, внаслідок чого виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцями встановлюються наслідки ворожої атаки забороненими міжнародним законодавством боєприпасами.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: На Одещині екскерівника бази палива "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті дизпалива на понад 1,2 млн грн. ФОТО

Автор: 

обстріл (30978) фосфор (24) Офіс Генпрокурора (3438) Херсонська область (6229)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З цим фосфором фіг зрозуміеш, одні кажуть що це фосфор, інші що це ліхтар для арти...
показати весь коментар
13.05.2022 21:47 Відповісти
 
 