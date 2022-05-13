Рашисти обстрілювали Херсонщину ймовірно фосфорними боєприпасами, - Офіс Генпрокурора

Прокуратура розслідує можливе застосування окупантами фосфорних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, в ніч на 12 травня 2022 року російські військові під час чергового обстрілу Нововоронцовської громади Херсонської області застосували ймовірно фосфорні снаряди, внаслідок чого виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцями встановлюються наслідки ворожої атаки забороненими міжнародним законодавством боєприпасами.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

