Рашисти обстрілювали Херсонщину ймовірно фосфорними боєприпасами, - Офіс Генпрокурора
Прокуратура розслідує можливе застосування окупантами фосфорних боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, в ніч на 12 травня 2022 року російські військові під час чергового обстрілу Нововоронцовської громади Херсонської області застосували ймовірно фосфорні снаряди, внаслідок чого виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронцями встановлюються наслідки ворожої атаки забороненими міжнародним законодавством боєприпасами.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
