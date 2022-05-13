РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Война
25 493 59

Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников

зсу

Министерство обороны Украины ориентируется на необходимость обеспечения 1 млн военных, защищающих государство от российских войск.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эскалация спровоцировала огромный рост оборонных нужд.

"Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.

На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине.

В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства нужного. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут справляться с врагом", - Резников.

"Скажем, если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это отношение составило уже 57% на 43%. Каждый день мы наращиваем объемы поставок", - добавил министр.

Читайте: Украинские воины учатся владеть иностранным оружием до его поступления в Украину. Сейчас ведем переговоры об обучении наших пилотов, - Резников

Минобороны (9581) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Це ви мали раніше приготувати.
А на виході жодного броніка з 2019 в ЗСУ не поставили. Харчування ? Аптечки ?
Все волонтери тягнуть.
Думи мої думи....
показать весь комментарий
13.05.2022 22:03 Ответить
+32
Пан Резніков, потрібно не гарматне м'ясо в 1 млн, а ******* озброєння. Де виробництво снарядів 152 мм, де виробництво для заміни зношених стволів, де виробництво ракет "Нептун" та "Вільха"? Де виробництво ракет для ППО? Де виробництво ударних БПЛА? Та ще багато чого треба. До чого тут волонтери? Волонтери закривають потреби рядових бійців, але закрити потреби в ******** зброї їм не під силу.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:18 Ответить
+19
Волонтерство это наша сила. Хорошо что оно есть. Но нужно понимать что оно само не вывезет.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ви мали раніше приготувати.
А на виході жодного броніка з 2019 в ЗСУ не поставили. Харчування ? Аптечки ?
Все волонтери тягнуть.
Думи мої думи....
показать весь комментарий
13.05.2022 22:03 Ответить
такое видео можна снять с любой ТРО-например с Черкасской ТРО или Запорожской или Закарпатской-везде одно и тоже
показать весь комментарий
13.05.2022 22:36 Ответить
это война...
показать весь комментарий
13.05.2022 22:41 Ответить
Мінфін заявив що портачено 8 млд дол. на потреби МО. При чисельності в 250 тис воїнів на одного 32 тис. Що входить в ці 32 тисячі якщо надається така матеріальна допомога від партнерів. Не марно США в закон вносять поправку по контролю бо знають які у нас господарі до чужого охочі..
показать весь комментарий
13.05.2022 23:49 Ответить
капець... і воно горде тим, що за 2 міс. так змінився відсоток забезпечення державою і волонтерами. краще мовчало б вже.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:05 Ответить
якщо продовжити тенденцію, то темпи такі, що капець... простіше цих мудаків вигнати і набрати людей з вулиці - ті швидше будуть рухатися (((
показать весь комментарий
13.05.2022 22:06 Ответить
Не будуть. Що за маячня? Ми вже і так багато куди набрали людей з вулиці - у Верховну раду, Кабмін... І як результат?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:27 Ответить
якраз там людей з вулиці і не набрали. там "усЄ своІ"
показать весь комментарий
13.05.2022 22:44 Ответить
Волонтерство это наша сила. Хорошо что оно есть. Но нужно понимать что оно само не вывезет.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:07 Ответить
Лінь переглядати та може хто пам'ятає чи зе на стадіоні закидав пороху про забезпечення і волонтерів?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:13 Ответить
Де Трухин та пожертвування від Слуги народу? Хтось чув про меценатів від ЗеКів?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:16 Ответить
берёшь чистый лист А4, даёшь зебилу со словами:

-тут мелким шрифтом с двух сторон перечень помощи ЗСУ от квартала 95.

предлагаешь очки
показать весь комментарий
13.05.2022 22:38 Ответить
Пан Резніков, потрібно не гарматне м'ясо в 1 млн, а ******* озброєння. Де виробництво снарядів 152 мм, де виробництво для заміни зношених стволів, де виробництво ракет "Нептун" та "Вільха"? Де виробництво ракет для ППО? Де виробництво ударних БПЛА? Та ще багато чого треба. До чого тут волонтери? Волонтери закривають потреби рядових бійців, але закрити потреби в ******** зброї їм не під силу.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:18 Ответить
Дело не в гарматном мясе, а в том чтобы можно было иметь тыл. Большинство из этого миллиона скорее пороха и не понюхает, но они должны быть готовы. Если Украина реально планирует возвращать Крым и Донбасс, то ей нужно очень много людей, а не партизаны.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:25 Ответить
Не багато людей потрібно. А ******* ОЗБРОЄННЯ.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:33 Ответить
Да. Но надо много людей. Это же оккупация. Как бы нам не хотелось это называть. Огромные территории, которые надо постепенно поглощать. Как ты это хочешь делать с маленькой армией?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:46 Ответить
Я вообще думал, что Украина для атаки должна сформировать большой атакующий кулак и вот новости о расширении армии меня очень порадовали. Это как бы говорит, что планы есть.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:49 Ответить
Вообще предыдущая новость, которая меня порадовала это десятки тысяч машин. Так как большое количество машин означает большую армию, которая хорошо обеспечена. Теперь эта новость. Это всё хорошие новости.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:52 Ответить
Не треба багато людей, бо це наші території, і їх не треба поступово поглинати, а треба визволяти.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:08 Ответить
Да, конечно. Но это не по военной науке. Кроме того, надо еще оставить людей по всем границам. От Киева и Харькова до Одессы. Плюс широкий фронт атаки. Плюс вот ресурсы на поглощение территории. Чтобы тыл не горел. Можно, конечно, воевать как Россия, когда все местные сидят в погребах, а кто не хочет - того расстреливают, но я не думаю что такой путь нам нужен.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:15 Ответить
Вообще подумайте об этом. Украине надо везде поставить свою полицию, местную власть и т.д. Это просто дохрена дел. Вот Россия сейчас тоже пытается на намного более ограниченной территории, но там страшный бардак.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:17 Ответить
До чого тут військова наука? Ще раз - це наші території, і їх не треба поглинати, а визволяти. Для цього треба розбити армію агресора. Без ********* озброєння це неможливо. Треба не кількість, а якість.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:25 Ответить
Когда армия продвигается вперед ей нужно иметь надежный тыл. Если в тылу будут условные донбасяне или крымчане, то это чревато неожиданностями.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:35 Ответить
Для домбасят чи криснят достатньо нацгвардії та поліції.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:40 Ответить
вооружить полностью население, как в Израиле или Швейцарии, у каждого дома автоматическое оружие, возможность покупать патроны в ларьках как сигареты, регулярные стрельбы, на каждый дом\ улицу - собственный танк\пушку\про (хотя бы там где граница). бомбоубежища и подземные города. закрыть центры и периферию больших городов для любого проезда техники и легковых авто больше минимальных военных габаритов (ну или как в северной корее бетонные блоки на дороги) всяческие коптеры вдоль границы. и т.п.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:54 Ответить
У пана Резнікова був час, щоб все це налогидити? Подивись, коли Резнікова призначено на посаду. І подивись, скільки зустрічей він провів, щоб Україні надали ті ж Джавеліни та Стінгери ще до війни. Тож як раз до Резнікова претензій ніяких не має бути.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:28 Ответить
сэрёжа, "команда зеленськага", цэ команда профи, обладает полнотой власти по всем ветвям четко 2.5 года.

это раз

дай ссылку где джавелины/стингеры "решал" министр? да, до войны.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:42 Ответить
сэрёжа, "команда зеленськага", цэ команда профи, обладает полнотой власти по всем ветвям

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

На бумаге и то с оговорками.А куда делась вся номенклатура ,которая себе 30 лет места обустраивала?А где основа государства,судебная власть?И не вертикаль ворует,а как раз горизонталь всё носит, и носит.
Кстати, вас в этом году в мавзолей возили или ещё нет?
показать весь комментарий
14.05.2022 08:42 Ответить
про судебную власть - есть такой судья, с фамилией Тупицкий, нагугли почему он не на работе)))

вы меня тут из без мавзолея достали
показать весь комментарий
14.05.2022 12:46 Ответить
Производство - это не фокус в цирке, когда фокусник из цилиндра кролика вытаскивает. Организацией производства надо было все эти 8 лет заниматься. Но вместо этого мы асфальтировали дороги. А завод, который будет снаряды в товарных количествах делать - это 3-5 лет от начала финансирования, проектирования и выбора площадки, где строить, до первого снаряда. И это десятки миллиардов гривен, которые надо пустить на дело, а не украсть из бюджета.

PS И да, надо забыть про 152мм и прочее советское оружие. Сами мы весь ассортимент выпускать точно не сможем, это задача не для такой небольшой страны, как Украина. А покупать недостающие боеприпасы для советского оружия теперь мы точно не сможем, ни Китай, ни россия нам больше в этом не партнеры. Поэтому только НАТОвские стандарты, и вооружения, и боеприпасов.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:33 Ответить
Забути про 152 мм? Ну тоді відправимо увесь наявний парк 152 мм у металобрухт, та залишимося з сотнею американських гаубиць. Може вже і автомати АК вже зараз викинути на звалище? І чим негайно замінити? І де вас таких з бронепотягу береться?
Невелика країна - Україна, випускала і танки, і ракети і багато чого, і зараз може - приклад - КБ "Луч"
До речі - невеликі партії снарядів 152 мм випускали до війни на ДК "Артема". Що заважає розширити виробництво? І не треба з нуля будувати завод - є багато площадок у державі, де можна випускати снаряди. Тільки закупити та встановити обладнання. ******* обладнання легко переналаштовується, можна і 152 мм, можна і 155 мм.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:05 Ответить
"Ну тоді відправимо увесь наявний парк 152 мм у металобрухт" не хочу рушить розовые мечты, но еще 2-3 месяца войны и это осуществиться само собой. У лаптей железа в десятки раз больше. Без поставок с запада скоро воевать будет просто нечем. Придеться переходить на стандарты нато в любом случае. Выбора не будет.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:33 Ответить
Які ще рожеві мрії? Де ті поставки з заходу, щоби замінити все, що нам потрібно? Це ви там десь порхаєте в мріях про стандарти НАТО. Поки що 90 причіпних гаубиць - це усе. А зараз треба терміново виробляти снаряди для існуючих систем та, якщо самі не в змозі, заказати стволи, наприклад в Чехії. От і пан Резніков порхає десь, мріяючи, що дадуть щось, замість того, щоби орати кожен день над забезпеченням ЗСУ запчастинами до існуючого озброєння та ************.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:20 Ответить
На вопрос где? - простой ответ- в п-де. Сейчас важно то,что возможно, а не "если бы","может быть","где". В 14 такие же вопросы были. На волонтеров "молились" тогда и сейчас будут. Авторы таких постов обычно "в Тисе утопился" заканчивают.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:52 Ответить
Особливо молились на Бірюкова та компанію А ти зараз де - хіба не в п-де?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:12 Ответить
Мільйона армія має бути забнзпечені. А цп десятки мільярдів доларів, а то й сотні.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:29 Ответить
С рашистами нужно не спорить, а уничтожать. Среди них нет комбатантов, это сплощь наёмники для которых Законы не писаны их нужно давить как клопов. Почитайте Конвенцию.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:32 Ответить
"Жодна країна у таких умовах (тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готова. -казали вони
показать весь комментарий
13.05.2022 22:32 Ответить
15.10.20
Арахамія, основна думка:
У нас не вистачає коштів що би утримувати армію (250 тис.).
Надо скоротити армію, що би з'явились кошти на її забезпечення та модернізацію.
https://videos.cnscdn.com/video/3/151020_ara.mp4
показать весь комментарий
13.05.2022 22:37 Ответить
Ну не прекривають в нормальній країні діри з забеспеченням армії волонтерами.
Чому у нас це є вже не один рік ?
На кой х** потрібен той Укроборонпром ?
Що він взагалі робить як жере бабки платників податків.
Щось треба міняти і я думаю ця Зе влада не зацікавлена у змінах на ділах.
Тільки язиком, показуха по радянські.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:54 Ответить
Ви про що зараз вообще говорите?

Жодна європейска країна за 3 місяці не зможе поставить під зброю 1 млн солдат. Та даже 500 тисяч не зможуть поставить...для цього в них нема ні зброї, ні аммуніції, ні забезпечення. Ну хіба що Турція, але вона не зовсім Европа.

А ви тут россказуєте що Зеленский чи Порошенко не змогли створити новий Вермахт.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:20 Ответить
вася, кто виноват - всем известно)))

что для обороны за 2,5 года сделано?

броники?

ПВО?)))

нептун? за более чем год с момента принятия на вооружение, один дивизион в ЗСУ поставили. достаточно?

перекрашеные гражданские МАЗы не в счет.

что сделано за 2,5 года, вася?!
показать весь комментарий
13.05.2022 23:36 Ответить
так як і в 2014 році так само 2022році...прості люди і волонтери..знову і опять...питання---то нахера тоді взагалі влада в країні,якшо самі люди все роблять і організовують
показать весь комментарий
13.05.2022 23:41 Ответить
Знайома розповідає, що досі сину на передову відсилає носки, їжу. Досі все тримається на волонтерах. Де державне забезпечення? Прикро.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:57 Ответить
а інші 50% - це різні форми благодійної допомоги- в том числе покупка всего за деньги военнослужащего. Я в кугсе. У половины так. Уже давно не секрет. И что вы там собрались производить и закупать на третий месяц войны можно подробнее? Ну кроме того что запад дает или вы клянчите? Наша армия как обычно воюет не благодаря а вопреки. НИЧЕГО не поменялось с 14го года. Практически.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:28 Ответить
Якби нічого не помінялось з 14-го року, то ви б уже нічого не писали тут, вже України б не було і свободи слова також.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:55 Ответить
Не слышно работы "волонтёра" Коломойского. Или он "руки греет" возле привата?
показать весь комментарий
14.05.2022 02:08 Ответить
Та ні, він бачить, що американці тут надовго і що йому таки ***** і ніякий Зеленський його не спасе.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:58 Ответить
"На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери..." Таке враження, що у нас затягнувся початковий етап, а на західну допомогу накладено впевнену набиту волохату руку.
показать весь комментарий
14.05.2022 08:35 Ответить
Хватит срач разводить!
показать весь комментарий
14.05.2022 08:51 Ответить
У кацапів прихована (на справді цілком відкрита) мобілізація йде повним ходом. В Україні втіхаря тероборону відправляють на фронт, та поповнюють ЗСУ за рахунок відлову чоловіків на кордоні та у західних регіонах. У війсьнкоматах нікого не беруть окрім танкістів та піхоти.
До якої війни готується влада?
показать весь комментарий
14.05.2022 09:57 Ответить
Знову гучні та порожні заяви....ви вже паливом "забезпечили" що воно тупо пропало
показать весь комментарий
16.05.2022 11:43 Ответить
Украина переможе, бо кацапы длб бл
показать весь комментарий
07.07.2022 16:30 Ответить
 
 