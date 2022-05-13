Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников

Министерство обороны Украины ориентируется на необходимость обеспечения 1 млн военных, защищающих государство от российских войск.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, эскалация спровоцировала огромный рост оборонных нужд.

"Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.

На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине.

В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства нужного. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут справляться с врагом", - Резников.

"Скажем, если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это отношение составило уже 57% на 43%. Каждый день мы наращиваем объемы поставок", - добавил министр.

