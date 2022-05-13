Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников
Министерство обороны Украины ориентируется на необходимость обеспечения 1 млн военных, защищающих государство от российских войск.
Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, эскалация спровоцировала огромный рост оборонных нужд.
"Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона.
На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине.
В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства нужного. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут справляться с врагом", - Резников.
"Скажем, если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это отношение составило уже 57% на 43%. Каждый день мы наращиваем объемы поставок", - добавил министр.
А на виході жодного броніка з 2019 в ЗСУ не поставили. Харчування ? Аптечки ?
Все волонтери тягнуть.
Думи мої думи....
-тут мелким шрифтом с двух сторон перечень помощи ЗСУ от квартала 95.
предлагаешь очки
это раз
дай ссылку где джавелины/стингеры "решал" министр? да, до войны.
На бумаге и то с оговорками.А куда делась вся номенклатура ,которая себе 30 лет места обустраивала?А где основа государства,судебная власть?И не вертикаль ворует,а как раз горизонталь всё носит, и носит.
Кстати, вас в этом году в мавзолей возили или ещё нет?
вы меня тут из без мавзолея достали
PS И да, надо забыть про 152мм и прочее советское оружие. Сами мы весь ассортимент выпускать точно не сможем, это задача не для такой небольшой страны, как Украина. А покупать недостающие боеприпасы для советского оружия теперь мы точно не сможем, ни Китай, ни россия нам больше в этом не партнеры. Поэтому только НАТОвские стандарты, и вооружения, и боеприпасов.
Невелика країна - Україна, випускала і танки, і ракети і багато чого, і зараз може - приклад - КБ "Луч"
До речі - невеликі партії снарядів 152 мм випускали до війни на ДК "Артема". Що заважає розширити виробництво? І не треба з нуля будувати завод - є багато площадок у державі, де можна випускати снаряди. Тільки закупити та встановити обладнання. ******* обладнання легко переналаштовується, можна і 152 мм, можна і 155 мм.
Арахамія, основна думка:
У нас не вистачає коштів що би утримувати армію (250 тис.).
Надо скоротити армію, що би з'явились кошти на її забезпечення та модернізацію.
https://videos.cnscdn.com/video/3/151020_ara.mp4
Чому у нас це є вже не один рік ?
На кой х** потрібен той Укроборонпром ?
Що він взагалі робить як жере бабки платників податків.
Щось треба міняти і я думаю ця Зе влада не зацікавлена у змінах на ділах.
Тільки язиком, показуха по радянські.
Жодна європейска країна за 3 місяці не зможе поставить під зброю 1 млн солдат. Та даже 500 тисяч не зможуть поставить...для цього в них нема ні зброї, ні аммуніції, ні забезпечення. Ну хіба що Турція, але вона не зовсім Европа.
А ви тут россказуєте що Зеленский чи Порошенко не змогли створити новий Вермахт.
что для обороны за 2,5 года сделано?
броники?
ПВО?)))
нептун? за более чем год с момента принятия на вооружение, один дивизион в ЗСУ поставили. достаточно?
перекрашеные гражданские МАЗы не в счет.
что сделано за 2,5 года, вася?!
До якої війни готується влада?