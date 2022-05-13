УКР
Орієнтуємось на необхідність забезпечення 1 мільйона військових, - Резніков

зсу

Міністерство оборони України орієнтується на необхідність забезпечення 1 млн військових, які боронитимуть державу від російських військ.

Про це у Facebook повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб.

"Жодна країна у таких умовах (тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готова. Але завдяки проведеним підготовчим заходам і мобілізації українського народу, діям влади, яка зберегла керованість країною, було організовано оборону.

На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання. Розгортання державного механізму – це багато формальностей навіть в умовах війни. І не тільки у воюючій Україні.

В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога", - Резніков.

"Скажімо, якщо рахувати з 24 лютого, то наприкінці квітня з загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міністерство оборони, а інші 50% – це різні форми благодійної допомоги, це заслуга громадян, волонтерів, громадських організацій. Станом на 13 травня це відношення склало вже 57% на 43%. Кожного дня ми нарощуємо обсяги постачання", - додав міністр.

Це ви мали раніше приготувати.
А на виході жодного броніка з 2019 в ЗСУ не поставили. Харчування ? Аптечки ?
Все волонтери тягнуть.
Думи мої думи....
13.05.2022 22:03
+32
Пан Резніков, потрібно не гарматне м'ясо в 1 млн, а ******* озброєння. Де виробництво снарядів 152 мм, де виробництво для заміни зношених стволів, де виробництво ракет "Нептун" та "Вільха"? Де виробництво ракет для ППО? Де виробництво ударних БПЛА? Та ще багато чого треба. До чого тут волонтери? Волонтери закривають потреби рядових бійців, але закрити потреби в ******** зброї їм не під силу.
13.05.2022 22:18
+19
Волонтерство это наша сила. Хорошо что оно есть. Но нужно понимать что оно само не вывезет.
13.05.2022 22:07
13.05.2022 22:03
такое видео можна снять с любой ТРО-например с Черкасской ТРО или Запорожской или Закарпатской-везде одно и тоже
13.05.2022 22:36
это война...
13.05.2022 22:41
Мінфін заявив що портачено 8 млд дол. на потреби МО. При чисельності в 250 тис воїнів на одного 32 тис. Що входить в ці 32 тисячі якщо надається така матеріальна допомога від партнерів. Не марно США в закон вносять поправку по контролю бо знають які у нас господарі до чужого охочі..
13.05.2022 23:49
капець... і воно горде тим, що за 2 міс. так змінився відсоток забезпечення державою і волонтерами. краще мовчало б вже.
13.05.2022 22:05
якщо продовжити тенденцію, то темпи такі, що капець... простіше цих мудаків вигнати і набрати людей з вулиці - ті швидше будуть рухатися (((
13.05.2022 22:06
Не будуть. Що за маячня? Ми вже і так багато куди набрали людей з вулиці - у Верховну раду, Кабмін... І як результат?
13.05.2022 22:27
якраз там людей з вулиці і не набрали. там "усЄ своІ"
13.05.2022 22:44
Волонтерство это наша сила. Хорошо что оно есть. Но нужно понимать что оно само не вывезет.
13.05.2022 22:07
Лінь переглядати та може хто пам'ятає чи зе на стадіоні закидав пороху про забезпечення і волонтерів?
13.05.2022 22:13
Де Трухин та пожертвування від Слуги народу? Хтось чув про меценатів від ЗеКів?
13.05.2022 22:16
берёшь чистый лист А4, даёшь зебилу со словами:

-тут мелким шрифтом с двух сторон перечень помощи ЗСУ от квартала 95.

предлагаешь очки
13.05.2022 22:38
Пан Резніков, потрібно не гарматне м'ясо в 1 млн, а ******* озброєння. Де виробництво снарядів 152 мм, де виробництво для заміни зношених стволів, де виробництво ракет "Нептун" та "Вільха"? Де виробництво ракет для ППО? Де виробництво ударних БПЛА? Та ще багато чого треба. До чого тут волонтери? Волонтери закривають потреби рядових бійців, але закрити потреби в ******** зброї їм не під силу.
13.05.2022 22:18
Дело не в гарматном мясе, а в том чтобы можно было иметь тыл. Большинство из этого миллиона скорее пороха и не понюхает, но они должны быть готовы. Если Украина реально планирует возвращать Крым и Донбасс, то ей нужно очень много людей, а не партизаны.
13.05.2022 22:25
Не багато людей потрібно. А ******* ОЗБРОЄННЯ.
13.05.2022 22:33
Да. Но надо много людей. Это же оккупация. Как бы нам не хотелось это называть. Огромные территории, которые надо постепенно поглощать. Как ты это хочешь делать с маленькой армией?
13.05.2022 22:46
Я вообще думал, что Украина для атаки должна сформировать большой атакующий кулак и вот новости о расширении армии меня очень порадовали. Это как бы говорит, что планы есть.
13.05.2022 22:49
Вообще предыдущая новость, которая меня порадовала это десятки тысяч машин. Так как большое количество машин означает большую армию, которая хорошо обеспечена. Теперь эта новость. Это всё хорошие новости.
13.05.2022 22:52
Не треба багато людей, бо це наші території, і їх не треба поступово поглинати, а треба визволяти.
13.05.2022 23:08
Да, конечно. Но это не по военной науке. Кроме того, надо еще оставить людей по всем границам. От Киева и Харькова до Одессы. Плюс широкий фронт атаки. Плюс вот ресурсы на поглощение территории. Чтобы тыл не горел. Можно, конечно, воевать как Россия, когда все местные сидят в погребах, а кто не хочет - того расстреливают, но я не думаю что такой путь нам нужен.
13.05.2022 23:15
Вообще подумайте об этом. Украине надо везде поставить свою полицию, местную власть и т.д. Это просто дохрена дел. Вот Россия сейчас тоже пытается на намного более ограниченной территории, но там страшный бардак.
13.05.2022 23:17
До чого тут військова наука? Ще раз - це наші території, і їх не треба поглинати, а визволяти. Для цього треба розбити армію агресора. Без ********* озброєння це неможливо. Треба не кількість, а якість.
13.05.2022 23:25
Когда армия продвигается вперед ей нужно иметь надежный тыл. Если в тылу будут условные донбасяне или крымчане, то это чревато неожиданностями.
13.05.2022 23:35
Для домбасят чи криснят достатньо нацгвардії та поліції.
13.05.2022 23:40
вооружить полностью население, как в Израиле или Швейцарии, у каждого дома автоматическое оружие, возможность покупать патроны в ларьках как сигареты, регулярные стрельбы, на каждый дом\ улицу - собственный танк\пушку\про (хотя бы там где граница). бомбоубежища и подземные города. закрыть центры и периферию больших городов для любого проезда техники и легковых авто больше минимальных военных габаритов (ну или как в северной корее бетонные блоки на дороги) всяческие коптеры вдоль границы. и т.п.
13.05.2022 23:54
У пана Резнікова був час, щоб все це налогидити? Подивись, коли Резнікова призначено на посаду. І подивись, скільки зустрічей він провів, щоб Україні надали ті ж Джавеліни та Стінгери ще до війни. Тож як раз до Резнікова претензій ніяких не має бути.
показати весь коментар
13.05.2022 22:28
сэрёжа, "команда зеленськага", цэ команда профи, обладает полнотой власти по всем ветвям четко 2.5 года.

это раз

дай ссылку где джавелины/стингеры "решал" министр? да, до войны.
13.05.2022 22:42
сэрёжа, "команда зеленськага", цэ команда профи, обладает полнотой власти по всем ветвям

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

На бумаге и то с оговорками.А куда делась вся номенклатура ,которая себе 30 лет места обустраивала?А где основа государства,судебная власть?И не вертикаль ворует,а как раз горизонталь всё носит, и носит.
Кстати, вас в этом году в мавзолей возили или ещё нет?
14.05.2022 08:42
про судебную власть - есть такой судья, с фамилией Тупицкий, нагугли почему он не на работе)))

вы меня тут из без мавзолея достали
14.05.2022 12:46
Производство - это не фокус в цирке, когда фокусник из цилиндра кролика вытаскивает. Организацией производства надо было все эти 8 лет заниматься. Но вместо этого мы асфальтировали дороги. А завод, который будет снаряды в товарных количествах делать - это 3-5 лет от начала финансирования, проектирования и выбора площадки, где строить, до первого снаряда. И это десятки миллиардов гривен, которые надо пустить на дело, а не украсть из бюджета.

PS И да, надо забыть про 152мм и прочее советское оружие. Сами мы весь ассортимент выпускать точно не сможем, это задача не для такой небольшой страны, как Украина. А покупать недостающие боеприпасы для советского оружия теперь мы точно не сможем, ни Китай, ни россия нам больше в этом не партнеры. Поэтому только НАТОвские стандарты, и вооружения, и боеприпасов.
13.05.2022 22:33
Забути про 152 мм? Ну тоді відправимо увесь наявний парк 152 мм у металобрухт, та залишимося з сотнею американських гаубиць. Може вже і автомати АК вже зараз викинути на звалище? І чим негайно замінити? І де вас таких з бронепотягу береться?
Невелика країна - Україна, випускала і танки, і ракети і багато чого, і зараз може - приклад - КБ "Луч"
До речі - невеликі партії снарядів 152 мм випускали до війни на ДК "Артема". Що заважає розширити виробництво? І не треба з нуля будувати завод - є багато площадок у державі, де можна випускати снаряди. Тільки закупити та встановити обладнання. ******* обладнання легко переналаштовується, можна і 152 мм, можна і 155 мм.
13.05.2022 23:05
"Ну тоді відправимо увесь наявний парк 152 мм у металобрухт" не хочу рушить розовые мечты, но еще 2-3 месяца войны и это осуществиться само собой. У лаптей железа в десятки раз больше. Без поставок с запада скоро воевать будет просто нечем. Придеться переходить на стандарты нато в любом случае. Выбора не будет.
14.05.2022 00:33
Які ще рожеві мрії? Де ті поставки з заходу, щоби замінити все, що нам потрібно? Це ви там десь порхаєте в мріях про стандарти НАТО. Поки що 90 причіпних гаубиць - це усе. А зараз треба терміново виробляти снаряди для існуючих систем та, якщо самі не в змозі, заказати стволи, наприклад в Чехії. От і пан Резніков порхає десь, мріяючи, що дадуть щось, замість того, щоби орати кожен день над забезпеченням ЗСУ запчастинами до існуючого озброєння та ************.
14.05.2022 09:20
На вопрос где? - простой ответ- в п-де. Сейчас важно то,что возможно, а не "если бы","может быть","где". В 14 такие же вопросы были. На волонтеров "молились" тогда и сейчас будут. Авторы таких постов обычно "в Тисе утопился" заканчивают.
13.05.2022 22:52
Особливо молились на Бірюкова та компанію А ти зараз де - хіба не в п-де?
13.05.2022 23:12
Мільйона армія має бути забнзпечені. А цп десятки мільярдів доларів, а то й сотні.
13.05.2022 22:29
С рашистами нужно не спорить, а уничтожать. Среди них нет комбатантов, это сплощь наёмники для которых Законы не писаны их нужно давить как клопов. Почитайте Конвенцию.
13.05.2022 22:32
"Жодна країна у таких умовах (тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готова. -казали вони
13.05.2022 22:32
15.10.20
Арахамія, основна думка:
У нас не вистачає коштів що би утримувати армію (250 тис.).
Надо скоротити армію, що би з'явились кошти на її забезпечення та модернізацію.
https://videos.cnscdn.com/video/3/151020_ara.mp4
13.05.2022 22:37
Ну не прекривають в нормальній країні діри з забеспеченням армії волонтерами.
Чому у нас це є вже не один рік ?
На кой х** потрібен той Укроборонпром ?
Що він взагалі робить як жере бабки платників податків.
Щось треба міняти і я думаю ця Зе влада не зацікавлена у змінах на ділах.
Тільки язиком, показуха по радянські.
13.05.2022 22:54
Ви про що зараз вообще говорите?

Жодна європейска країна за 3 місяці не зможе поставить під зброю 1 млн солдат. Та даже 500 тисяч не зможуть поставить...для цього в них нема ні зброї, ні аммуніції, ні забезпечення. Ну хіба що Турція, але вона не зовсім Европа.

А ви тут россказуєте що Зеленский чи Порошенко не змогли створити новий Вермахт.
13.05.2022 23:20
вася, кто виноват - всем известно)))

что для обороны за 2,5 года сделано?

броники?

ПВО?)))

нептун? за более чем год с момента принятия на вооружение, один дивизион в ЗСУ поставили. достаточно?

перекрашеные гражданские МАЗы не в счет.

что сделано за 2,5 года, вася?!
13.05.2022 23:36
так як і в 2014 році так само 2022році...прості люди і волонтери..знову і опять...питання---то нахера тоді взагалі влада в країні,якшо самі люди все роблять і організовують
13.05.2022 23:41
Знайома розповідає, що досі сину на передову відсилає носки, їжу. Досі все тримається на волонтерах. Де державне забезпечення? Прикро.
13.05.2022 23:57
а інші 50% - це різні форми благодійної допомоги- в том числе покупка всего за деньги военнослужащего. Я в кугсе. У половины так. Уже давно не секрет. И что вы там собрались производить и закупать на третий месяц войны можно подробнее? Ну кроме того что запад дает или вы клянчите? Наша армия как обычно воюет не благодаря а вопреки. НИЧЕГО не поменялось с 14го года. Практически.
14.05.2022 00:28
Якби нічого не помінялось з 14-го року, то ви б уже нічого не писали тут, вже України б не було і свободи слова також.
14.05.2022 06:55
Не слышно работы "волонтёра" Коломойского. Или он "руки греет" возле привата?
14.05.2022 02:08
Та ні, він бачить, що американці тут надовго і що йому таки ***** і ніякий Зеленський його не спасе.
14.05.2022 06:58
"На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери..." Таке враження, що у нас затягнувся початковий етап, а на західну допомогу накладено впевнену набиту волохату руку.
14.05.2022 08:35
Хватит срач разводить!
14.05.2022 08:51
У кацапів прихована (на справді цілком відкрита) мобілізація йде повним ходом. В Україні втіхаря тероборону відправляють на фронт, та поповнюють ЗСУ за рахунок відлову чоловіків на кордоні та у західних регіонах. У війсьнкоматах нікого не беруть окрім танкістів та піхоти.
До якої війни готується влада?
14.05.2022 09:57
Знову гучні та порожні заяви....ви вже паливом "забезпечили" що воно тупо пропало
16.05.2022 11:43
Украина переможе, бо кацапы длб бл
07.07.2022 16:30
 
 