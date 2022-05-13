Орієнтуємось на необхідність забезпечення 1 мільйона військових, - Резніков

Міністерство оборони України орієнтується на необхідність забезпечення 1 млн військових, які боронитимуть державу від російських військ.

Про це у Facebook повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб.

"Жодна країна у таких умовах (тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готова. Але завдяки проведеним підготовчим заходам і мобілізації українського народу, діям влади, яка зберегла керованість країною, було організовано оборону.

На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання. Розгортання державного механізму – це багато формальностей навіть в умовах війни. І не тільки у воюючій Україні.

В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога", - Резніков.

"Скажімо, якщо рахувати з 24 лютого, то наприкінці квітня з загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міністерство оборони, а інші 50% – це різні форми благодійної допомоги, це заслуга громадян, волонтерів, громадських організацій. Станом на 13 травня це відношення склало вже 57% на 43%. Кожного дня ми нарощуємо обсяги постачання", - додав міністр.

