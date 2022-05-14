Дела двух российских летчиков, бомбивших жилые дома, переданы в суд, - Венедиктова

Прокуратура передала в суд дела двух российских летчиков, бомбивших в Украине объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщила в телеэфире генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, она рассказала о российском военном Вадиме Шишимарине, по делу которого состоялось подготовительное заседание в Соломенском райсуде Киева в пятницу, 13 мая.

"Шишимарин "зашел" за убийство гражданского. Остальные двое подозреваемых тоже уже "зашли" в суд. Я думаю, на следующей неделе суды уже поставят устные слушания по этим двум лицам, которые так же находятся физически в Украине. Это важно, когда мы видим живых" обвиняемых, а не заочное судопроизводство. Эти люди бомбили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что в целом прокуроры готовы направлять в суд дела по 41 подозреваемому в убийствах гражданских, изнасилованиях, мародерствах и бомбежках гражданской инфраструктуры.

"Мы будем готовы к судебным процессам по ним в Украине и международным судебным инстанциям", - подчеркнула генпрокурор.

