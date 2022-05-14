Дела двух российских летчиков, бомбивших жилые дома, переданы в суд, - Венедиктова
Прокуратура передала в суд дела двух российских летчиков, бомбивших в Украине объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Об этом сообщила в телеэфире генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, она рассказала о российском военном Вадиме Шишимарине, по делу которого состоялось подготовительное заседание в Соломенском райсуде Киева в пятницу, 13 мая.
"Шишимарин "зашел" за убийство гражданского. Остальные двое подозреваемых тоже уже "зашли" в суд. Я думаю, на следующей неделе суды уже поставят устные слушания по этим двум лицам, которые так же находятся физически в Украине. Это важно, когда мы видим живых" обвиняемых, а не заочное судопроизводство. Эти люди бомбили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома", - сказала Венедиктова.
Она добавила, что в целом прокуроры готовы направлять в суд дела по 41 подозреваемому в убийствах гражданских, изнасилованиях, мародерствах и бомбежках гражданской инфраструктуры.
"Мы будем готовы к судебным процессам по ним в Украине и международным судебным инстанциям", - подчеркнула генпрокурор.
я х.з. - "смешно" ли ты хотел написать, но как то неважно и подозрительно выглядит
Для пані Іри Венідіктової напевно головне сам процес, Public Relations процесу, а головне Media Presence Index, MPI/індекс медіаприсутності в ЗМІ ?
Какой вежливый слэнг у "очка хасударевого", как эта сталинистка ся называет.
Дрянь, а че не откроешь дельце за то что вас тварей 28 раз предупреждали шо ударят с бульбостана, шо захватят Гостомель и т.д.?
А вы ублюдки - кривлялись и бодро ржали над Джонсоном. Сам директор ЦРУ приезжал - как палкой по воде постучал, ноль реакции. Люся высрала шо мол "не хотели паники" и "вы шо, хатели шоп ВСУ давили бегущих танками?"(приравняло армию к оркам!!). Это как не хотеть разлить чай и в результате обжечь все ноги и скатиться с лестницы рожей вниз.
щоб москалі знали на що погоджуються коли їдуть на війну в Україну
або здохнути на полі бою або пожиттєвий строк навіть якщо поки не потрапив в полон
Лучше бы, конечно, тела...