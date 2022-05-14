РУС
Дела двух российских летчиков, бомбивших жилые дома, переданы в суд, - Венедиктова

Прокуратура передала в суд дела двух российских летчиков, бомбивших в Украине объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщила в телеэфире генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, она рассказала о российском военном Вадиме Шишимарине, по делу которого состоялось подготовительное заседание в Соломенском райсуде Киева в пятницу, 13 мая.

"Шишимарин "зашел" за убийство гражданского. Остальные двое подозреваемых тоже уже "зашли" в суд. Я думаю, на следующей неделе суды уже поставят устные слушания по этим двум лицам, которые так же находятся физически в Украине. Это важно, когда мы видим живых" обвиняемых, а не заочное судопроизводство. Эти люди бомбили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что в целом прокуроры готовы направлять в суд дела по 41 подозреваемому в убийствах гражданских, изнасилованиях, мародерствах и бомбежках гражданской инфраструктуры.

"Мы будем готовы к судебным процессам по ним в Украине и международным судебным инстанциям", - подчеркнула генпрокурор.

Также смотрите: Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО

+9
"Шишимарін "зайшов" за вбивство цивільного. Інші два підозрюваних теж уже "зайшли" до суду. Джерело: \\\\\\\\\\\

Какой вежливый слэнг у "очка хасударевого", как эта сталинистка ся называет.
Дрянь, а че не откроешь дельце за то что вас тварей 28 раз предупреждали шо ударят с бульбостана, шо захватят Гостомель и т.д.?
А вы ублюдки - кривлялись и бодро ржали над Джонсоном. Сам директор ЦРУ приезжал - как палкой по воде постучал, ноль реакции. Люся высрала шо мол "не хотели паники" и "вы шо, хатели шоп ВСУ давили бегущих танками?"(приравняло армию к оркам!!). Это как не хотеть разлить чай и в результате обжечь все ноги и скатиться с лестницы рожей вниз.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:46 Ответить
+7
А прізвища льотчиків "слабо" назвать? Там же із збитих - частина уродженців України чи потомків цих уродженців ! Пора "озвучить"! Бо з Сирії уже летять сюди "нелякані ідіоти" - "путінські соколи" з "аграниченнава кантингента" Треба щоб їм була відома доля їх колишніх однокурсників і вони були готові до неї у випадку виконання злочинних наказів Кремля!
показать весь комментарий
14.05.2022 07:43 Ответить
+6
Справи двох російських льотчиків, які бомбардували житлові будинки, передано до суду? Бурхлива імітація ... діяльності: справи передано... до суду ?

Для пані Іри Венідіктової напевно головне сам процес, Public Relations процесу, а головне Media Presence Index, MPI/індекс медіаприсутності в ЗМІ ?
показать весь комментарий
14.05.2022 07:04 Ответить
Тільки повна люстрація, щоб жодного ока государєвага, знайомого друга гасударєвага в жодній бюджетній установі
показать весь комментарий
14.05.2022 07:00 Ответить
Во Львов их в КПЗ, пять раз в день будут щупать, через месяц голос мягче станет и месячные пойдут .
показать весь комментарий
14.05.2022 07:27 Ответить
вот ты бы в КПЗ, даже по ошибке загремел, а я такой: Ыыыы - вот привели орка - "щупай его" и делай прочие вещи(и мне похрен если ты даже не ********).

я х.з. - "смешно" ли ты хотел написать, но как то неважно и подозрительно выглядит
показать весь комментарий
14.05.2022 07:51 Ответить
А кпз Львова переповнене пі....ми-патріотами?
показать весь комментарий
14.05.2022 08:52 Ответить
була дура ..нею і залишилась..
показать весь комментарий
14.05.2022 07:40 Ответить
Ахаха ну да - Кива тоже дурачок, Чепушилин тоже, Мураев, Рабинович, Жоприч, Бойко - дурачки, че с них спрашивать, правда? Петушарий - тоже туда же. Да и орки - просто дурачки, шо с них взять то?
показать весь комментарий
14.05.2022 07:48 Ответить
А прізвища льотчиків "слабо" назвать? Там же із збитих - частина уродженців України чи потомків цих уродженців ! Пора "озвучить"! Бо з Сирії уже летять сюди "нелякані ідіоти" - "путінські соколи" з "аграниченнава кантингента" Треба щоб їм була відома доля їх колишніх однокурсників і вони були готові до неї у випадку виконання злочинних наказів Кремля!
показать весь комментарий
14.05.2022 07:43 Ответить
Кріштоп і Красноярцев, скоріш за все.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:07 Ответить
Вироки повинні бути ще до обміну. І першими судити офіцерів, а не пішаків. Щось нічого не чути про вироки пілотам, що бомбардували житлові квартали - серійних убивць.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:02 Ответить
пожиттєвий строк треба щоб дали,
щоб москалі знали на що погоджуються коли їдуть на війну в Україну
або здохнути на полі бою або пожиттєвий строк навіть якщо поки не потрапив в полон
показать весь комментарий
14.05.2022 09:50 Ответить
Прокуратура передала в суд дела двух российских летчиков...

Лучше бы, конечно, тела...
показать весь комментарий
14.05.2022 09:51 Ответить
сначала тоже прочитала - тела)
показать весь комментарий
14.05.2022 10:58 Ответить
А где остальные летчики? ........ опять дерьмак и верещучка мутят для таксистов и проституток?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:26 Ответить
Приговор должен быть только однозначно - пожизненно, без права на любое смягчение.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:05 Ответить
 
 