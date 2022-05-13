Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО
По версии следствия, 21-летний Вадим Шишимарин убил пожилого мужчину в Сумской области.
Дело начало рассматривать Соломенский суд столицы, сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время производство было назначено для рассмотрения. Следующее заседание суда состоится 18 мая.
Шишимарин обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны. Следователи считают, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили бесплатного адвоката и переводчицу. Ни подсудимый, ни его защитник пока не озвучивали свою позицию.
Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.
- мне сказали, что это учения
Якщо ОКУПАНТ -- то в тому , що ***** відправило!!!
Так что тут все как раз правильно.
нет такого "не зможе буть", которого бы ЭТИ не смогли сделать
а Мосийчучка и Арестович популярно объяснят электорату то, почему это был единственно возможный вариант.
Исключение: декабристы и гитлеровцы в Харькове.
Вопрос: а какая, хрен, разница, в чем он одет в этом случае?
Его следует переодеть, чтобы тебе приятнее было? Закон твоей приятности не предусматривает в качестве обязательного признака (как, впрочем, и понятия "агитация в процессе судоговорения").
Его пытались представить как борца против дедовщины в украинской армии.
В действительности, наверняка, это операция ФСБ. Чтобы посеять неприязнь в народе к украинской армии перед нападением на Украину, которое они не. В операции была задействована также его сестра, проживающая в москве.
Наверняка ему сказали, что ему не следует волноваться, длительной отсидки не будет, так как его скоро РФ освободит. Имели ввиду, конечно, оккупацию Украины.
Хтось його виторгував?
Неизвестно, сколько людей этот зверь убил по дороге, это лишь один эпизод.
Полжиттєве гніді кацапській з розголосом на увесь світ, щоб у московія кожна собака
чула і знала що з ними буде в Україні.