РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 890 60

Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО

По версии следствия, 21-летний Вадим Шишимарин убил пожилого мужчину в Сумской области.

Дело начало рассматривать Соломенский суд столицы, сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время производство было назначено для рассмотрения. Следующее заседание суда состоится 18 мая.

Шишимарин обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны. Следователи считают, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили бесплатного адвоката и переводчицу. Ни подсудимый, ни его защитник пока не озвучивали свою позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, – Зеленский

Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.

оккупация (10299) суд (25238) военные преступления (1509)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
У цієї тварини може бути тільки одна позиція: колінно- ліктьова.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:27 Ответить
+20
- зачем ты убил мирного мущину ?

- мне сказали, что это учения
показать весь комментарий
13.05.2022 14:38 Ответить
+19
Довічне? Ну і що з того? Мабуть й того не буде, обміняють у кращому випадку на полонених із складу ЗСУ,, які війскових злочинів не вчиняли. Під час війни має бути зовсім інша відповідальність для вбивц, мародерів гвалтівників .
показать весь комментарий
13.05.2022 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У цієї тварини може бути тільки одна позиція: колінно- ліктьова.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:27 Ответить
- зачем ты убил мирного мущину ?

- мне сказали, что это учения
показать весь комментарий
13.05.2022 14:38 Ответить
он не просиди и месяца , упадет неудачно , и в петлю, а по дороге у него порвалось очко и куда-то яйца пропали .
показать весь комментарий
13.05.2022 16:11 Ответить
Ну і нах**я його привділи в блузу спортову?
Якщо ОКУПАНТ -- то в тому , що ***** відправило!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:30 Ответить
Потому что в "адидасе" он выглядит именно тем, кем он есть: тупой гопник-убийца. А в военной форме, хочешь или нет, в его вид будет привнесен некий оттенок благородства. Его сущность будет как бы замаскирована тем уважением, которым пользуется военная форма и люди, которые ее носят.
Так что тут все как раз правильно.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:00 Ответить
І саме цікаве - він не зможе буть звільнений з тюрми після закінчення війни! Буде сидіть і далі Бо одна справа - убивать на полі бою і зовсім інша - вбивать людей що не вчиняють спротиву і ніяким чином йому особисто не загрожують
показать весь комментарий
13.05.2022 14:32 Ответить
я тя умоляю )))

нет такого "не зможе буть", которого бы ЭТИ не смогли сделать

а Мосийчучка и Арестович популярно объяснят электорату то, почему это был единственно возможный вариант.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:41 Ответить
Зразу після суду зеленський помилує і він піде на обмін.невже ви про це вперше чуєте.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:19 Ответить
Вот никада такого Цемаха не было, а щас случицца ?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:43 Ответить
Навіть більше - Цемах він громадянин України. Міняти громадянина України на громадян України це нонсенс.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:23 Ответить
Зараз прийде щуфрич і візьме на поруки)
показать весь комментарий
13.05.2022 14:34 Ответить
шуфрич, бойки, мураєви, дубінські, бужанські....та інші всякі сивохи можуть взяти на поруки руZZкого вбивцю....
показать весь комментарий
13.05.2022 14:44 Ответить
а тьотя Влащенко, яка працювала на них по їх тєлєвізору і зараз працює на тєлємарафоні ?
показать весь комментарий
13.05.2022 14:58 Ответить
Хорошо бы транслировать на кацапские массы которые собираются ехать в Украину. А еще бы лучше было чтобы пожизненное етой мрази дали ***** бы сразу забегал и просил бы обмена пленными чтобы весь мир не видел как кацапских *пабедителей* судят и садят на очко
показать весь комментарий
13.05.2022 14:35 Ответить
и Мертвечука в клетку туда же. Чтоб все увидели что кум ***** на параше и никто его не собирается выручать
показать весь комментарий
13.05.2022 14:37 Ответить
А тим часом наші сидять в ізоляції.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:40 Ответить
Довічне? Ну і що з того? Мабуть й того не буде, обміняють у кращому випадку на полонених із складу ЗСУ,, які війскових злочинів не вчиняли. Під час війни має бути зовсім інша відповідальність для вбивц, мародерів гвалтівників .
показать весь комментарий
13.05.2022 14:40 Ответить
Вообще то военных расстреливают.
Исключение: декабристы и гитлеровцы в Харькове.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:22 Ответить
Почему оно в гражданской одежде как обычный гопник, чтобы не ассоциировался с армией оккупантов, подыгрывают российской пропаганде?
показать весь комментарий
13.05.2022 14:40 Ответить
Глупый вопрос: УПК не регламентирует одежду подсудимого. От себя добавлю, что военная форма это одежда, установленная властным предписанием и обязательная для военнослужащих (разновидность униформы). Кого судят? Военнослужащего Украины за совершение воинского преступления (в этом случае имело бы смысл, чтобы в/сл был в форме) или некоего иностранца за совершение преступления, предусмотренного законами Украины? Очевидно, что последнее, тем более, что ст.438 УКУ не содержит такого квалифицирующего признака, как нахождение на военной службе в иностранном государстве.
Вопрос: а какая, хрен, разница, в чем он одет в этом случае?
Его следует переодеть, чтобы тебе приятнее было? Закон твоей приятности не предусматривает в качестве обязательного признака (как, впрочем, и понятия "агитация в процессе судоговорения").
показать весь комментарий
13.05.2022 15:22 Ответить
Як я розумію його судять не як військового який був при виконанні, а як звичайного вбивцю. Тобто він не має бути у своїй формі.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:08 Ответить
Так армия рашки и есть сброд гопников, которым дали раён на разграбление и сказали, что "можна всё, и ничо за ета не будет".
показать весь комментарий
13.05.2022 17:03 Ответить
Та закопать его на мусорке живьём и все.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:41 Ответить
а где эти льотчики-нальотчики, которые сбрасывали бомбы на многоэтажки и говорили, что "я работал по координатам", неужели, этих тварей обменяли, было бы очень несправедливо...
показать весь комментарий
13.05.2022 14:53 Ответить
Я о днепровском стрелке, который убивал нацгвардейцев на проходной Южмаша. Очень возможная версия.

Его пытались представить как борца против дедовщины в украинской армии.

В действительности, наверняка, это операция ФСБ. Чтобы посеять неприязнь в народе к украинской армии перед нападением на Украину, которое они не. В операции была задействована также его сестра, проживающая в москве.

Наверняка ему сказали, что ему не следует волноваться, длительной отсидки не будет, так как его скоро РФ освободит. Имели ввиду, конечно, оккупацию Украины.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:55 Ответить
иногда кирпич это просто кирпич. В любом нормальном обществе есть 1-5% ненормальных. Исключение - рашка, там 1-5% нормальных
показать весь комментарий
13.05.2022 14:58 Ответить
в межах статистичної похибки, а значить на параші нормальних немає, ти ж не будеш у відрі помиїв шукати незгнившу картоплину.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:08 Ответить
Дивно. А як щодо того лєтуна-пончика, що бомбив Чернігів?
Хтось його виторгував?
показать весь комментарий
13.05.2022 14:56 Ответить
Ще ні одного літуна не обміняли...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:46 Ответить
Наших декого вже повернули. Скоріш за все був ровноцінний обмін - льотчика на льотчика і так далі.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:11 Ответить
зараз розпочнеться зелене шапіто.....спершу відпустять під домашній арешт або під залог в 50 тис грн.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:56 Ответить
Що це таке?Поверніть йому форму,а то будуть заяви, що якогось бомжа судять а не військового злочинця!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:58 Ответить
У формі він буде війсковополонений, а без форми злочинець.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:25 Ответить
ну він і так військовополонений, тільки статус має обвинувачений. і в що одягнений, значення не має ніякого.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:09 Ответить
Він не має статусу військовополоненого як і всі інші орки в нашому полоні. Вони просто полонені. Цей нюанс важливий.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:27 Ответить
Ні він не військовополонений. Жоден орк не вважається військовополоненим згідно конвенціям.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:29 Ответить
А шо, бомжа в форму одеть не можно?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:04 Ответить
Народ не примет никакого другого решения, кроме пожизненного.
Неизвестно, сколько людей этот зверь убил по дороге, это лишь один эпизод.
показать весь комментарий
13.05.2022 14:59 Ответить
+1
показать весь комментарий
13.05.2022 15:04 Ответить
Ну вот будет у нас несколько десятков тысяч на пожизненном - и кто их будет кормить, объективно? Народ, налогоплательщики. Я - за смертную казнь.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:05 Ответить
для смертной казни не приняты законы. Не думаю что он, протянет на зоне прям полноценную жизнь и такая жизнь хуже смерти.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:18 Ответить
Пристрелить при попытке к бегству, раз нет смертной казни.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:12 Ответить
Він що на війні був?Він на спецоперації,значить він обичний вбивця найманець в формі.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:47 Ответить
зарезать как свинью и не тратить деньги на этот гуманизм
показать весь комментарий
13.05.2022 15:07 Ответить
Ну й чого ти добився своїм вчинком, деб*л? «Жизнь удалась»? А судити - це створити прецедент. Може хто замислиться, хоча… Які думки, якщо вата в голові…
показать весь комментарий
13.05.2022 15:36 Ответить
Какой суд ,эта тварь солдат вражеской армии с оружием в руках пришедший на нашу землю ,его вина не требует доказательств ,его надо было просто убить и всего делов а так оно падло ещё наш хлеб жрёт .
показать весь комментарий
13.05.2022 15:56 Ответить
не вбили, повезло виродку, то буде сидіти 25 років, якщо досидить.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:12 Ответить
Суд? Идиотизм , военный трибунал таким и все!Суд сто лет идти будет!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:26 Ответить
ублюдок
показать весь комментарий
13.05.2022 16:40 Ответить
Нет его не нужно убивать нет нечего страшнее чем быть забытым в камере на долгие годы.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:44 Ответить
Будемо надіятись,що після засудження в нашій тюрязі це чмо довго не протяне...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:15 Ответить
чистый падла, накормленный, напоенный... а жаль...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:25 Ответить
Ни какой он не военный , он бандит и мародер . ***** войну не объявлял , он не законно перешёл границу соседнего государства .
показать весь комментарий
13.05.2022 18:11 Ответить
К чему вся эта дешевая показуха, если его обменяют со дня на день? Судьям ****** заняться больше в этой стране? Во время войны этими подонками должны заниматься военные.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:09 Ответить
Там арестович його захищати не буде случаєм ?
Полжиттєве гніді кацапській з розголосом на увесь світ, щоб у московія кожна собака
чула і знала що з ними буде в Україні.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:30 Ответить
Ну и к чему этого убийцу, кормить всю жизнь, пока не подохнет? Не проще бы грохнуть его, и дело с концом. Или вы думаете, что это его первое убийство, ну да, как бы не так. Они пришли в нашу страну убивать, а вы дарите им жизнь. Может пора уже пересмотреть всё это, и сделать соответственный вывод, они наши жизни отнимают, а вы их за это спасаете от смерти.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:45 Ответить
Нафига эта возня? Он должен "пропал без вести"
показать весь комментарий
14.05.2022 08:02 Ответить
 
 