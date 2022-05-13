Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО

По версии следствия, 21-летний Вадим Шишимарин убил пожилого мужчину в Сумской области.

Дело начало рассматривать Соломенский суд столицы, сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время производство было назначено для рассмотрения. Следующее заседание суда состоится 18 мая.

Шишимарин обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны. Следователи считают, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили бесплатного адвоката и переводчицу. Ни подсудимый, ни его защитник пока не озвучивали свою позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, – Зеленский

Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.