14 890 60

Перший суд над російським військовослужбовцем розпочався в Києві. ВIДЕО

За версією слідства, 21-річний Вадим Шишимарін вбив літнього чоловіка на Сумщині.

Справу почав розгладяти Солом’янський суд столиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині провадження призначили до розгляду. Наступне засідання суду відбудеться 18 травня.

Шишимаріна звинувачують у вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни. Слідчі вважають, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.

Шишимаріну загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Йому призначили безкоштовного адвоката та перекладачку. Ані підсудний, ані його захисник поки не озвучували свою позицію.

Дивіться: Чоловік на Чернігівщині вибрався з могили після того, як його розстріляли окупанти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вадиму Шишимаріну – 21 рік. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії. Згодом Шишимаріна взяли в полон.

окупація (6861) суд (11874) воєнні злочини (1935)
Топ коментарі
+24
У цієї тварини може бути тільки одна позиція: колінно- ліктьова.
13.05.2022 14:27 Відповісти
+20
- зачем ты убил мирного мущину ?

- мне сказали, что это учения
13.05.2022 14:38 Відповісти
+19
Довічне? Ну і що з того? Мабуть й того не буде, обміняють у кращому випадку на полонених із складу ЗСУ,, які війскових злочинів не вчиняли. Під час війни має бути зовсім інша відповідальність для вбивц, мародерів гвалтівників .
13.05.2022 14:40 Відповісти
У цієї тварини може бути тільки одна позиція: колінно- ліктьова.
13.05.2022 14:27 Відповісти
- зачем ты убил мирного мущину ?

- мне сказали, что это учения
13.05.2022 14:38 Відповісти
он не просиди и месяца , упадет неудачно , и в петлю, а по дороге у него порвалось очко и куда-то яйца пропали .
13.05.2022 16:11 Відповісти
Ну і нах**я його привділи в блузу спортову?
Якщо ОКУПАНТ -- то в тому , що ***** відправило!!!
13.05.2022 14:30 Відповісти
Потому что в "адидасе" он выглядит именно тем, кем он есть: тупой гопник-убийца. А в военной форме, хочешь или нет, в его вид будет привнесен некий оттенок благородства. Его сущность будет как бы замаскирована тем уважением, которым пользуется военная форма и люди, которые ее носят.
Так что тут все как раз правильно.
13.05.2022 17:00 Відповісти
І саме цікаве - він не зможе буть звільнений з тюрми після закінчення війни! Буде сидіть і далі Бо одна справа - убивать на полі бою і зовсім інша - вбивать людей що не вчиняють спротиву і ніяким чином йому особисто не загрожують
13.05.2022 14:32 Відповісти
я тя умоляю )))

нет такого "не зможе буть", которого бы ЭТИ не смогли сделать

а Мосийчучка и Арестович популярно объяснят электорату то, почему это был единственно возможный вариант.
13.05.2022 14:41 Відповісти
Зразу після суду зеленський помилує і він піде на обмін.невже ви про це вперше чуєте.
13.05.2022 15:19 Відповісти
Вот никада такого Цемаха не было, а щас случицца ?
13.05.2022 15:43 Відповісти
Навіть більше - Цемах він громадянин України. Міняти громадянина України на громадян України це нонсенс.
14.05.2022 10:23 Відповісти
Зараз прийде щуфрич і візьме на поруки)
13.05.2022 14:34 Відповісти
шуфрич, бойки, мураєви, дубінські, бужанські....та інші всякі сивохи можуть взяти на поруки руZZкого вбивцю....
13.05.2022 14:44 Відповісти
а тьотя Влащенко, яка працювала на них по їх тєлєвізору і зараз працює на тєлємарафоні ?
13.05.2022 14:58 Відповісти
Хорошо бы транслировать на кацапские массы которые собираются ехать в Украину. А еще бы лучше было чтобы пожизненное етой мрази дали ***** бы сразу забегал и просил бы обмена пленными чтобы весь мир не видел как кацапских *пабедителей* судят и садят на очко
13.05.2022 14:35 Відповісти
и Мертвечука в клетку туда же. Чтоб все увидели что кум ***** на параше и никто его не собирается выручать
13.05.2022 14:37 Відповісти
А тим часом наші сидять в ізоляції.
13.05.2022 14:40 Відповісти
Довічне? Ну і що з того? Мабуть й того не буде, обміняють у кращому випадку на полонених із складу ЗСУ,, які війскових злочинів не вчиняли. Під час війни має бути зовсім інша відповідальність для вбивц, мародерів гвалтівників .
13.05.2022 14:40 Відповісти
Вообще то военных расстреливают.
Исключение: декабристы и гитлеровцы в Харькове.
13.05.2022 15:22 Відповісти
Почему оно в гражданской одежде как обычный гопник, чтобы не ассоциировался с армией оккупантов, подыгрывают российской пропаганде?
13.05.2022 14:40 Відповісти
Глупый вопрос: УПК не регламентирует одежду подсудимого. От себя добавлю, что военная форма это одежда, установленная властным предписанием и обязательная для военнослужащих (разновидность униформы). Кого судят? Военнослужащего Украины за совершение воинского преступления (в этом случае имело бы смысл, чтобы в/сл был в форме) или некоего иностранца за совершение преступления, предусмотренного законами Украины? Очевидно, что последнее, тем более, что ст.438 УКУ не содержит такого квалифицирующего признака, как нахождение на военной службе в иностранном государстве.
Вопрос: а какая, хрен, разница, в чем он одет в этом случае?
Его следует переодеть, чтобы тебе приятнее было? Закон твоей приятности не предусматривает в качестве обязательного признака (как, впрочем, и понятия "агитация в процессе судоговорения").
13.05.2022 15:22 Відповісти
Як я розумію його судять не як військового який був при виконанні, а як звичайного вбивцю. Тобто він не має бути у своїй формі.
14.05.2022 20:08 Відповісти
Так армия рашки и есть сброд гопников, которым дали раён на разграбление и сказали, что "можна всё, и ничо за ета не будет".
13.05.2022 17:03 Відповісти
Та закопать его на мусорке живьём и все.
13.05.2022 14:41 Відповісти
а где эти льотчики-нальотчики, которые сбрасывали бомбы на многоэтажки и говорили, что "я работал по координатам", неужели, этих тварей обменяли, было бы очень несправедливо...
13.05.2022 14:53 Відповісти
Я о днепровском стрелке, который убивал нацгвардейцев на проходной Южмаша. Очень возможная версия.

Его пытались представить как борца против дедовщины в украинской армии.

В действительности, наверняка, это операция ФСБ. Чтобы посеять неприязнь в народе к украинской армии перед нападением на Украину, которое они не. В операции была задействована также его сестра, проживающая в москве.

Наверняка ему сказали, что ему не следует волноваться, длительной отсидки не будет, так как его скоро РФ освободит. Имели ввиду, конечно, оккупацию Украины.
13.05.2022 14:55 Відповісти
иногда кирпич это просто кирпич. В любом нормальном обществе есть 1-5% ненормальных. Исключение - рашка, там 1-5% нормальных
13.05.2022 14:58 Відповісти
в межах статистичної похибки, а значить на параші нормальних немає, ти ж не будеш у відрі помиїв шукати незгнившу картоплину.
13.05.2022 22:08 Відповісти
Дивно. А як щодо того лєтуна-пончика, що бомбив Чернігів?
Хтось його виторгував?
13.05.2022 14:56 Відповісти
Ще ні одного літуна не обміняли...
13.05.2022 15:46 Відповісти
Наших декого вже повернули. Скоріш за все був ровноцінний обмін - льотчика на льотчика і так далі.
14.05.2022 20:11 Відповісти
зараз розпочнеться зелене шапіто.....спершу відпустять під домашній арешт або під залог в 50 тис грн.
13.05.2022 14:56 Відповісти
Що це таке?Поверніть йому форму,а то будуть заяви, що якогось бомжа судять а не військового злочинця!
13.05.2022 14:58 Відповісти
У формі він буде війсковополонений, а без форми злочинець.
13.05.2022 15:25 Відповісти
ну він і так військовополонений, тільки статус має обвинувачений. і в що одягнений, значення не має ніякого.
13.05.2022 22:09 Відповісти
Він не має статусу військовополоненого як і всі інші орки в нашому полоні. Вони просто полонені. Цей нюанс важливий.
14.05.2022 10:27 Відповісти
Ні він не військовополонений. Жоден орк не вважається військовополоненим згідно конвенціям.
14.05.2022 10:29 Відповісти
А шо, бомжа в форму одеть не можно?
13.05.2022 17:04 Відповісти
Народ не примет никакого другого решения, кроме пожизненного.
Неизвестно, сколько людей этот зверь убил по дороге, это лишь один эпизод.
13.05.2022 14:59 Відповісти
+1
13.05.2022 15:04 Відповісти
Ну вот будет у нас несколько десятков тысяч на пожизненном - и кто их будет кормить, объективно? Народ, налогоплательщики. Я - за смертную казнь.
13.05.2022 15:05 Відповісти
для смертной казни не приняты законы. Не думаю что он, протянет на зоне прям полноценную жизнь и такая жизнь хуже смерти.
13.05.2022 15:18 Відповісти
Пристрелить при попытке к бегству, раз нет смертной казни.
13.05.2022 15:12 Відповісти
Він що на війні був?Він на спецоперації,значить він обичний вбивця найманець в формі.
13.05.2022 15:47 Відповісти
зарезать как свинью и не тратить деньги на этот гуманизм
13.05.2022 15:07 Відповісти
Ну й чого ти добився своїм вчинком, деб*л? «Жизнь удалась»? А судити - це створити прецедент. Може хто замислиться, хоча… Які думки, якщо вата в голові…
13.05.2022 15:36 Відповісти
Какой суд ,эта тварь солдат вражеской армии с оружием в руках пришедший на нашу землю ,его вина не требует доказательств ,его надо было просто убить и всего делов а так оно падло ещё наш хлеб жрёт .
13.05.2022 15:56 Відповісти
не вбили, повезло виродку, то буде сидіти 25 років, якщо досидить.
13.05.2022 22:12 Відповісти
Суд? Идиотизм , военный трибунал таким и все!Суд сто лет идти будет!
13.05.2022 16:26 Відповісти
ублюдок
13.05.2022 16:40 Відповісти
Нет его не нужно убивать нет нечего страшнее чем быть забытым в камере на долгие годы.
13.05.2022 16:44 Відповісти
Будемо надіятись,що після засудження в нашій тюрязі це чмо довго не протяне...
13.05.2022 17:15 Відповісти
чистый падла, накормленный, напоенный... а жаль...
13.05.2022 17:25 Відповісти
Ни какой он не военный , он бандит и мародер . ***** войну не объявлял , он не законно перешёл границу соседнего государства .
13.05.2022 18:11 Відповісти
К чему вся эта дешевая показуха, если его обменяют со дня на день? Судьям ****** заняться больше в этой стране? Во время войны этими подонками должны заниматься военные.
13.05.2022 19:09 Відповісти
Там арестович його захищати не буде случаєм ?
Полжиттєве гніді кацапській з розголосом на увесь світ, щоб у московія кожна собака
чула і знала що з ними буде в Україні.
13.05.2022 22:30 Відповісти
Ну и к чему этого убийцу, кормить всю жизнь, пока не подохнет? Не проще бы грохнуть его, и дело с концом. Или вы думаете, что это его первое убийство, ну да, как бы не так. Они пришли в нашу страну убивать, а вы дарите им жизнь. Может пора уже пересмотреть всё это, и сделать соответственный вывод, они наши жизни отнимают, а вы их за это спасаете от смерти.
13.05.2022 23:45 Відповісти
Нафига эта возня? Он должен "пропал без вести"
14.05.2022 08:02 Відповісти
 
 