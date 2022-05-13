Перший суд над російським військовослужбовцем розпочався в Києві. ВIДЕО

За версією слідства, 21-річний Вадим Шишимарін вбив літнього чоловіка на Сумщині.

Справу почав розгладяти Солом’янський суд столиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині провадження призначили до розгляду. Наступне засідання суду відбудеться 18 травня.

Шишимаріна звинувачують у вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни. Слідчі вважають, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.

Шишимаріну загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Йому призначили безкоштовного адвоката та перекладачку. Ані підсудний, ані його захисник поки не озвучували свою позицію.

Вадиму Шишимаріну – 21 рік. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії. Згодом Шишимаріна взяли в полон.