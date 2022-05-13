Перший суд над російським військовослужбовцем розпочався в Києві. ВIДЕО
За версією слідства, 21-річний Вадим Шишимарін вбив літнього чоловіка на Сумщині.
Справу почав розгладяти Солом’янський суд столиці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині провадження призначили до розгляду. Наступне засідання суду відбудеться 18 травня.
Шишимаріна звинувачують у вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни. Слідчі вважають, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.
Шишимаріну загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Йому призначили безкоштовного адвоката та перекладачку. Ані підсудний, ані його захисник поки не озвучували свою позицію.
Вадиму Шишимаріну – 21 рік. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії. Згодом Шишимаріна взяли в полон.
- мне сказали, что это учения
Якщо ОКУПАНТ -- то в тому , що ***** відправило!!!
Так что тут все как раз правильно.
нет такого "не зможе буть", которого бы ЭТИ не смогли сделать
а Мосийчучка и Арестович популярно объяснят электорату то, почему это был единственно возможный вариант.
Исключение: декабристы и гитлеровцы в Харькове.
Вопрос: а какая, хрен, разница, в чем он одет в этом случае?
Его следует переодеть, чтобы тебе приятнее было? Закон твоей приятности не предусматривает в качестве обязательного признака (как, впрочем, и понятия "агитация в процессе судоговорения").
Его пытались представить как борца против дедовщины в украинской армии.
В действительности, наверняка, это операция ФСБ. Чтобы посеять неприязнь в народе к украинской армии перед нападением на Украину, которое они не. В операции была задействована также его сестра, проживающая в москве.
Наверняка ему сказали, что ему не следует волноваться, длительной отсидки не будет, так как его скоро РФ освободит. Имели ввиду, конечно, оккупацию Украины.
Хтось його виторгував?
Неизвестно, сколько людей этот зверь убил по дороге, это лишь один эпизод.
Полжиттєве гніді кацапській з розголосом на увесь світ, щоб у московія кожна собака
чула і знала що з ними буде в Україні.