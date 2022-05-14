Вице-спикер Госдумы Кузнецова приехала в Херсон помогать коллаборантам
Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова приехала в оккупированный россиянами Херсон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале "РИА Новости".
Кузнецова обсудила "экстренные гуманитарные вопросы" - соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование - с так называемым "председателем" военно-гражданской администрации Херсонщины, коллаборантом Владимиром Сальдо, посетила областную детскую больницу и областной дом малютки.
Топ комментарии
+21 5 копійок
показать весь комментарий14.05.2022 09:15 Ответить Ссылка
+17 Тоня Демкив
показать весь комментарий14.05.2022 09:48 Ответить Ссылка
+10 Владимир Гетьман #490772
показать весь комментарий14.05.2022 09:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
До речі,вона на екскурсію в нашу Чорнобаївку не хоче поїхати?