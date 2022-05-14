Вице-спикер Госдумы Кузнецова приехала в Херсон помогать коллаборантам

Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова приехала в оккупированный россиянами Херсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале "РИА Новости".

Кузнецова обсудила "экстренные гуманитарные вопросы" - соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование - с так называемым "председателем" военно-гражданской администрации Херсонщины, коллаборантом Владимиром Сальдо, посетила областную детскую больницу и областной дом малютки.

