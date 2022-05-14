Віцеспікерка Держдуми Кузнєцова приїхала до Херсона допомагати колаборантам

Віцеспікерка російської Держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами Херсон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі "РИА Новости".

Кузнєцова обговорила "екстрені гуманітарні питання" - соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту - з так званим "головою" військово-цивільної адміністрації Херсонщини, колаборантом Володимиром Сальдо, відвідала обласну дитячу лікарню та обласний будинок малюка.

