Новини
Віцеспікерка Держдуми Кузнєцова приїхала до Херсона допомагати колаборантам

Віцеспікерка російської Держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами Херсон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі "РИА Новости".

Кузнєцова обговорила "екстрені гуманітарні питання" - соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту - з так званим "головою" військово-цивільної адміністрації Херсонщини, колаборантом Володимиром Сальдо, відвідала обласну дитячу лікарню та обласний будинок малюка.

Близько 45% жителів окупованого Херсону виїхали з міста, - глава ОВА Лагута

окупація (6865) Херсон (3628)
+21
Чому Херсон так швидко був окупований і хто відповість за це?
14.05.2022 09:15
+17
Та ви що???? А в Херсоні були ЗСУ? А в Херсоні видали зброю хоч одній людині? Знаю особисто, бо чоловік і друзі ходили до військомату. А не в Херсоні самооборону с коктейлями розстріляли разом з деревами на шматки? А не Херсон збирався на 10 тисячні мітинги за Україну з голими руками???? Не треба казати, чого не знаєте. Дуже легко образити людей, які опинилися в дуже тяжкому становищі, та ще в окупації. Не судіть, і не судимі будете....
14.05.2022 09:48
+10
Іван, звинувачувати херсонців в пасивності не Ваша справа ,а треба запитати президента його контору і тих військових які зняли мінні поля на Чонгарі, коли лапт'єногим вдалося за три години зайти в Херсон.
14.05.2022 09:57
Чому Херсон так швидко був окупований і хто відповість за це?
14.05.2022 09:15
Дєрьмак вам нічєго нє должєн.🤷
14.05.2022 09:29
Та ви що???? А в Херсоні були ЗСУ? А в Херсоні видали зброю хоч одній людині? Знаю особисто, бо чоловік і друзі ходили до військомату. А не в Херсоні самооборону с коктейлями розстріляли разом з деревами на шматки? А не Херсон збирався на 10 тисячні мітинги за Україну з голими руками???? Не треба казати, чого не знаєте. Дуже легко образити людей, які опинилися в дуже тяжкому становищі, та ще в окупації. Не судіть, і не судимі будете....
14.05.2022 09:48
ой жуть жуть, а еще херсонцы за день перед вторжение разминировали крымский перешеек, дядя ты совсем тю тю? Николаевскую область удержали ЗСУ, а не фермеры с Баштанки, она вообще была захвачена около недели, и с Баштанки русня накрывали Николаев. Тероборона на блокпостах стояли. Ска такой бред пишете зебобики. Вагнеровцев сдали, сухопутный в Крым сдали, а виноваты херсонцы.
14.05.2022 09:50
Варто відмітити, що по тому "сухопутному" тільки повзати на пузі під обстрілами. Користуватись ним безпечно неможливо.
14.05.2022 12:23
разве это важно? Гораздо важнее то что только в одном Херсоне 270 тысяч людей в окупации! Если в Буче за две недели сколько натворили, страшно подумать что происходит в Херсоне
14.05.2022 12:55
Іван, звинувачувати херсонців в пасивності не Ваша справа ,а треба запитати президента його контору і тих військових які зняли мінні поля на Чонгарі, коли лапт'єногим вдалося за три години зайти в Херсон.
14.05.2022 09:57
Не хочу виправдовувати зелених, інших зрадників при владі, вони покидьки ще ті (розмінування Чонгару і т.п.) але певною мірою винні і самі херсонці. Через Суми русня колонами їхала вже в обід 24 лютого, бо кордон майже не охоронявся. У Сумській області теж не було ні військових, ні поліції ( ті здриснули усі зранку), ні організованої тероборони. Але люди дивним чином самоорганізувалися усупереч усьому. Результат ви бачите
14.05.2022 10:04
Тобто люди в Сумах з палицями зупинили армію????
14.05.2022 10:13
причем тут терроборона, границы страны защищает армия! В Николаеве тероборона только на блок постах стояли без оружия с коктейлями, всё. Город удерживала армия. Наших николаевских 79-й дшб не было в городе, они на Донбассе в самом пекле, но николаевскую область держали и зачищали 80-я со Львова. С воздуха авиацией крошили колонны обьездной Николаев. Какая тероборона З**уины? И херсонскую область должна была защищать армия, её вывели оттуда, это был намереный слив, сдача (а не пр..**), З**уинам трубили США еще с 16 февраля будет вторжение "у вас есть доказательства? предьявите, что вы панику сеете..."
14.05.2022 10:31
Шановна, Ви знаєте, що таке степ? Це такий край, де усе видно навкруги на 10-15 кілометрів. Не рівняйте степ з лісом, в якому можна підійти майже впритул і жбурляти коктейлі.
14.05.2022 11:30
Ти свідомо розколюєш українське суспільство , звинувачуючи халатності , і мало не в колабораціонізмі саме - простих мешканців Херсону , а не владу України ,, яка саме й повинна була опікуватись створенням тероборони у місті , і його захистом взагалі ..? Чи це по дурості ?? .
14.05.2022 10:26
тот же кто и слил Вагнеровцев, Ze-команда
14.05.2022 09:40
"Проїбали" © Арештович
14.05.2022 10:04
її би вивезти на нашу неокуповану територію
14.05.2022 09:20
це могли зробити ГРУ при Президентові Порошенко, а сьогодні при Президентові Зеленському ГРУ можуть красти і вивозити суддів з дружньої і слабшої за нас - дружньої Молдови і не на користь держави, а вибити покази проти бувших на користь малороса, щоб не заважали зливати, як наприклад Херсон.
14.05.2022 09:33
До неї "не дійде"! Кацапам постійно вбивали в голову, що українці - це "глупые и недалёкие, "порченные западным влиянием" русские, атарвавшиеся ат великава русскава народа и вбунтававшиеся против умнава "старшева брата" Паэтаму их нада вернуть назад, примерно наказать и заставить работать на "Великую Рассию"
14.05.2022 09:59
лучше взрыв бытового газа на совещании...
14.05.2022 10:07
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
14.05.2022 09:23
кримінальну справу відкривати на цю курву
14.05.2022 09:26
як приперпласт-так і забереться ..ще і з обісраними трусами
14.05.2022 09:26
А где родичи этой бл@ди? Часом не в Европе развлекаются?
14.05.2022 09:27
Антоновский мост возле Херсона подорвите, после чего сразу кацапьІ и манкуртьІ забудут про ХНР, а будут думать как ****... я на левьІй берег Днепра.
14.05.2022 09:28
14.05.2022 09:29


14.05.2022 09:54
Эй!!!Нас подождите.
14.05.2022 09:57
Хотілося б побажати нашим ЗСУ аби ця *********** звідти не виїхала.
До речі,вона на екскурсію в нашу Чорнобаївку не хоче поїхати?
14.05.2022 09:32
нічого їй робити не будуть, бо припинять трансляцію "Сватів" по всіх російськиї телеканалах. А кому потрібне "квартальне" лайно, якщо в них звернута щелепа і вони випускають продукцію тільки на ворожій для України мові?
14.05.2022 09:35
новокрьісм?
14.05.2022 09:32
Может эта шмара свинособач
14.05.2022 09:40 Відповісти
Закономерный результат того, что народ *****@л власть. А власть *****@ла все остальное.
14.05.2022 10:02 Відповісти
Ну вот очередной момент истины для народа и власти! Пока не затеяли аннексию кацапы, только контрнаступление с выходом на перешеек! И вариант это один! Почти невозможно это сегодня. А завтра поздно. Помним все Катю гандзюк!
14.05.2022 11:03 Відповісти
а чого наші чекають? подати в міжнародний розшук за незаконний перетин кордону.
14.05.2022 11:07 Відповісти
Просто нет слов
14.05.2022 11:13 Відповісти
А я себе так думаю, что все то что сейчас происходит, результат выбора "мудрого нариду". А на юго-востоке "мудрого нариду" больше, чем на правом берегу, "мудрый нарид" левого берега тосковал за "русским миром". В результате имеем то что имеем. "Русский мир" пришел к ним во всей красе - кровь, разруха, беженцы, смерть...
14.05.2022 11:13 Відповісти
До вашого відома Херсон - правобережна Україна....
14.05.2022 12:14 Відповісти
Писали сто раз - с 2014 года можно было укрепить границы так, что укрытия выдерживали бы прямой ядерный удар. До войны все соревновались- кто больше украдёт ( здесь Зе и Кломоич- вне конкуренции). Херсон сдали, Мелитополь, Мариуполь- очень может быть , что по договорняку готовы были все отдать - тогда и отвечать за грабеж( велике крадивныцтво- стоимость дорог больше чем в Эмиратах) и дарение бюджета Коломойскому не нужно. @издеть это хорошо, но кто ответит. Америкосы не просто заблокировали 40 млд. - понимают , что без контроля за каждый бакс - 50 процентов уйдёт на распилку. Зе за двагода не вложил в армию ни и десятой части того что нужно было , это сейчас он герой но должок за ним в виде сдачи границ без боя и фактического слива страны остаётся. Хочу отметить - порошенко не мой кумир , косяков у него море ( Зе их не рассматривает) - но правда дороже.
14.05.2022 11:44 Відповісти
 
 