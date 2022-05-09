Близько 45% жителів окупованого Херсону виїхали з міста, - глава ОВА Лагута

Територію тимчасово окупованої Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, попри відсутність офіційних зелених коридорів.

Про це повідомив очільник ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області - кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра", - розповів Лагута.

За його словами, окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку - через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.

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