Близько 45% жителів окупованого Херсону виїхали з міста, - глава ОВА Лагута
Територію тимчасово окупованої Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, попри відсутність офіційних зелених коридорів.
Про це повідомив очільник ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області - кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра", - розповів Лагута.
За його словами, окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.
Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку - через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.
Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.
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Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею твердих сортів та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба.
Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки вже надрукували бюлетені для голосування та готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною. Це катастрофа…
Хто сьогодні скаже чітко,
Хто поставив оту "мітку",
Щоб Чонгар розмінували,
Здачу півдня планували?
Хто відвів війська подалі,
Сам ховається в підвалі?
Де затримання злочинця,
У верхах свого "чужинця"?
Бо бувало, що недавно,
Всіх затримували славно.
Ще й відосіки знімали,
Що їм треба, люди знали.
Що зробив це невідомий?
Чи Сам, чи його знайомий?
Це ж не тортік продавати,
А державу так здавати.
Як спасти людей сьогодні,
Що в страху сидять голодні?
Хто спасе міста від "Градів"
Від цих, ворога, парадів?
Хто по тєліку гундосить,
Може вже брехати досить?
Хто на це мав тоді владу,
Щоб так здати південь гаду?
Бо, як ще будуть мовчати,
То народ сам буде знати...
Дибки вже стає волосся,
Без Його не обійшлося???
09.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв