Войска РФ обстреливают Врубовку из авиации, - Луганская ОВА

Войска РФ обстреливают Врубовку на Луганщине из авиации, эвакуированы 8 человек, из которых 3 детей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация крайне острая. Россияне разрушают дома ежедневно. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения, - отметил Гайдай.

По его словам, в настоящее время там все еще остаются люди.

"Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", – добавил глава региона.

авиация (2921) армия РФ (20641) обстрел (29670) эвакуация (2183) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Значит на Бахмут пока не пойдут. Решили наступать от Попасной на Лисичанск, с юга.
14.05.2022 13:46 Ответить
14.05.2022 13:47 Ответить
 
 