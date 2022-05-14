Войска РФ обстреливают Врубовку из авиации, - Луганская ОВА
Войска РФ обстреливают Врубовку на Луганщине из авиации, эвакуированы 8 человек, из которых 3 детей.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация крайне острая. Россияне разрушают дома ежедневно. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения, - отметил Гайдай.
По его словам, в настоящее время там все еще остаются люди.
"Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", – добавил глава региона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конь Педальный #518697
показать весь комментарий14.05.2022 13:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Конь Педальный #518697
показать весь комментарий14.05.2022 13:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль