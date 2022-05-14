УКР
Війська РФ обстрілюють Врубівку із авіації, - Луганська ОВА

Війська РФ обстрілюють Врубівку на Луганщині із авіації, евакуйовані 8 осіб, з яких 3 дітей.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження, - зазначив Гайдай.

За його словами, наразі там все ще залишаються люди.

"Вони хочуть евакуюватися. І коли з'являється можливість вивезти їх безпечно, ми це робимо. Сьогодні врятували вісьмох, з яких троє - діти", - додав очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти примусово вивозять мешканців Попасної до Первомайська і Стаханова, - Гайдай

авіація (4271) армія рф (18793) обстріл (31008) евакуація (2424) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Значит на Бахмут пока не пойдут. Решили наступать от Попасной на Лисичанск, с юга.
14.05.2022 13:46 Відповісти
14.05.2022 13:47 Відповісти
 
 