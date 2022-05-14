Війська РФ обстрілюють Врубівку із авіації, - Луганська ОВА
Війська РФ обстрілюють Врубівку на Луганщині із авіації, евакуйовані 8 осіб, з яких 3 дітей.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження, - зазначив Гайдай.
За його словами, наразі там все ще залишаються люди.
"Вони хочуть евакуюватися. І коли з'являється можливість вивезти їх безпечно, ми це робимо. Сьогодні врятували вісьмох, з яких троє - діти", - додав очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конь Педальный #518697
показати весь коментар14.05.2022 13:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Конь Педальный #518697
показати весь коментар14.05.2022 13:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль