Війська РФ обстрілюють Врубівку із авіації, - Луганська ОВА

Війська РФ обстрілюють Врубівку на Луганщині із авіації, евакуйовані 8 осіб, з яких 3 дітей.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження, - зазначив Гайдай.

За його словами, наразі там все ще залишаються люди.

"Вони хочуть евакуюватися. І коли з'являється можливість вивезти їх безпечно, ми це робимо. Сьогодні врятували вісьмох, з яких троє - діти", - додав очільник регіону.

