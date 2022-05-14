Окупанти примусово вивозять мешканців Попасної до Первомайська і Стаханова, - Гайдай

У захопленій Попасній окупанти обстежують руїни в пошуках людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території - до Первомайська та Стаханова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території - до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв‘язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників, - невідомо", - написав Гайдай.



Він нагадав, що з 8 травня розбиту Попасну контролюють рашисти. Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися понад півтори тисячі мешканців, які виїжджати не схотіли.

