УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3911 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 270 6

Окупанти примусово вивозять мешканців Попасної до Первомайська і Стаханова, - Гайдай

депортація

У захопленій Попасній окупанти обстежують руїни в пошуках людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території - до Первомайська та Стаханова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території - до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв‘язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників, - невідомо", - написав Гайдай.

Він нагадав, що з 8 травня розбиту Попасну контролюють рашисти. Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися понад півтори тисячі мешканців, які виїжджати не схотіли.

Читайте: Понад 47 тис. людей депортували до РФ та "ДНР" з Маріуполя та околиць, - Бойченко

Автор: 

депортація (746) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені підказує, що більшість з тих, хто залишились, у більшості своєї - вата.
показати весь коментар
14.05.2022 10:47 Відповісти
І місцеві аборігени будуть казати вивезеним: "Нужно было не сопротивляться роисе, тогда ваши города остались бы целы, как у нас". Там мало хто аналізує те, що Стаханов і Первомайск (срань, а не назва) цілі тому що ЗСУ їх не бомбить, а не тому що раша молодець
показати весь коментар
14.05.2022 10:48 Відповісти
Те, що не зробила наша влада,роблять окупанти,але вже в своїх інтересах..
" з 8 травня розбиту Попасну контролюють рашисти. Джерело:
Тобто казати ,що небуло часу на евакуацію є недоречним...
показати весь коментар
14.05.2022 10:51 Відповісти
И 150 тысяч (якобы столько) в Мариуполе - такие же.
показати весь коментар
14.05.2022 11:06 Відповісти
Я впевнений, що більшість з тих, хто залишився - це вата. Кажуть, що наші військові ходять по домівках й благають евакуюватися, а вони їх посилають на х*й, та кажуть, що вони їх не звали. Нічого з 2014 року у головах більшості мешканців лугандоніїї та східних областей нажаль не змінилося. Вони всі ці роки були по своїх норах та чекали свого часу. Деякі дочекалися. Але наші ЗС, і я в це вірю, швидко їх розпхають назад по своїх норах. Ба більше. Ті, що евакуювалися у напрямку росії, там і залишаться (дуже цього хотілося б)
показати весь коментар
14.05.2022 11:49 Відповісти
Всё верно написано, я с Лисичанска и подтверждаю что ваты ещё там пруд пруди, а некоторые говорят что тех кто поддерживают украинскую позицию будут русне сдавать если те войдут!
показати весь коментар
14.05.2022 12:07 Відповісти
 
 