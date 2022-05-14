РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4434 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 270 6

Оккупанты принудительно вывозят жителей Попасной в Первомайск и Стаханов, - Гайдай

депортація

В захваченной Попасной оккупанты обследуют руины в поисках людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории - в Первомайск и Стаханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории - в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться .Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, - неизвестно", - написал Гайдай.

Он напомнил, что с 8 мая разбитую Попасную контролируют решисты. Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов в Луганской области повреждены более 50 домов, в Лисичанске поврежден завод, - Гайдай. ФОТОрепортаж

депортация (704) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось мені підказує, що більшість з тих, хто залишились, у більшості своєї - вата.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:47 Ответить
І місцеві аборігени будуть казати вивезеним: "Нужно было не сопротивляться роисе, тогда ваши города остались бы целы, как у нас". Там мало хто аналізує те, що Стаханов і Первомайск (срань, а не назва) цілі тому що ЗСУ їх не бомбить, а не тому що раша молодець
показать весь комментарий
14.05.2022 10:48 Ответить
Те, що не зробила наша влада,роблять окупанти,але вже в своїх інтересах..
" з 8 травня розбиту Попасну контролюють рашисти. Джерело:
Тобто казати ,що небуло часу на евакуацію є недоречним...
показать весь комментарий
14.05.2022 10:51 Ответить
И 150 тысяч (якобы столько) в Мариуполе - такие же.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:06 Ответить
Я впевнений, що більшість з тих, хто залишився - це вата. Кажуть, що наші військові ходять по домівках й благають евакуюватися, а вони їх посилають на х*й, та кажуть, що вони їх не звали. Нічого з 2014 року у головах більшості мешканців лугандоніїї та східних областей нажаль не змінилося. Вони всі ці роки були по своїх норах та чекали свого часу. Деякі дочекалися. Але наші ЗС, і я в це вірю, швидко їх розпхають назад по своїх норах. Ба більше. Ті, що евакуювалися у напрямку росії, там і залишаться (дуже цього хотілося б)
показать весь комментарий
14.05.2022 11:49 Ответить
Всё верно написано, я с Лисичанска и подтверждаю что ваты ещё там пруд пруди, а некоторые говорят что тех кто поддерживают украинскую позицию будут русне сдавать если те войдут!
показать весь комментарий
14.05.2022 12:07 Ответить
 
 