Оккупанты принудительно вывозят жителей Попасной в Первомайск и Стаханов, - Гайдай

В захваченной Попасной оккупанты обследуют руины в поисках людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории - в Первомайск и Стаханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории - в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться .Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, - неизвестно", - написал Гайдай.

Он напомнил, что с 8 мая разбитую Попасную контролируют решисты. Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели.

