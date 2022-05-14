РУС
Родственники заблокированных на "Азовстали" воинов просят лидера Китая Си Цзиньпина посодействовать эвакуации защитников Мариуполя

Родственники украинских военнослужащих, защищающих Мариуполь, просят главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посодействовать эвакуации бойцов с территории металлургического комбината "Азосталь" по процедуре экстракции.

Соответствующее обращение к лидеру Китая родственники украинских бойцов объявили на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в мире после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину сложно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать решения во имя блага, во имя ценностей, поскольку стоит на страже этих ценностей. Мы просим высокочтимого лидера Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь и заботу и мировые ценности и великую восточную мудрость - приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - сказала Наталья Зарицкая, супруга украинского военнослужащего, находящегося на "Азовстали".

Отец бойца "Азова" Ставр Вишняк добавил, что украинские военнослужащие находятся под постоянными ударами российских военнослужащих, без надлежащей медицинской помощи, без медикаментов и запасов воды и пищи.

"Мы, родители, родные и близкие бойцов, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции, мы просим вывести наших воинов, раненых бойцов, а также тела убитых в третью страну, где они будут оставаться до окончания военных действий", - сказал Вишняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифинг родных защитников Мариуполя, находящихся на заводе "Азовсталь". ВИДЕО

Он напомнил, что родственники украинских военнослужащих обращались ко всем мировым лидерам за помощью в содействии процедуре экстракции.

"Единственный человек, к которому еще можно обратиться – это лидер КНР Си Цзиньпин. Мы просим главу КНР принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником и выступить в роли третьей стороны и гарантом безопасности", - заявил отец украинского бойца.

Он отметил, что Китай имеет большие экономические и политические связи с РФ, а лидер Китая оказывает влияние лично на президента России.

"Просим вмешаться и стать миротворцем, стать спасением для бойцов на "Азовстали"", - подытожил Вишняк.

Военнослужащая морской пехоты Анна Ивлеева, жена украинского военнослужащего, также находящегося на "Азовстали" морского пехотинца добавила, что лидер Китая может пойти с Путиным на диалог. "Поэтому мы очень просим провести этот плодотворный диалог и посредством процедуры экстракции вывезти наших бойцов в третью страну", - подытожила она.

Китай (3189) Мариуполь (5748) эвакуация (2183) Си Цзиньпин (331) Азов (836) Азовсталь (383) 36 отдельная бригада морской пехоты (215)
+9
Про "сильний і благородний Китай" жіночки дещо перебрали, бо це далеке від реальності... Хоча: лестощі у східній політиці - традиційна страва...
14.05.2022 14:47
+7
Єдиний шанс це взяти скажемо під кривим рогом свинособак в котел.
14.05.2022 14:41
+4
Они на это не пойдут. Это очевидно. Благородства от кацапов? Не смешите!
14.05.2022 14:38
Они на это не пойдут. Это очевидно. Благородства от кацапов? Не смешите!
14.05.2022 14:38
Китаец приказует, кацап выполняет❗Точка
14.05.2022 14:41
Китайцы приказывают кацапам сделать эвакуацию азовцев? Не смешите. Или это такой злобный анекдот?
14.05.2022 14:45
А почему бы и нет⁉️ Веса прибавить в мировой политике. Что им вообще эта тема? Вообще пох на марик. А авторитет это авторитет❗
14.05.2022 14:50
Китайцы за кацапов. Только сами зависимы от Запада из-за денег, поэтому предпочитают помалкивать(но внутри Китая топят за кацов). Поэтому про такие приказы и речи нет.
14.05.2022 15:03
Єдиний шанс це взяти скажемо під кривим рогом свинособак в котел.
14.05.2022 14:41
Рашисты пробили в очередной раз дно. Казалось бы, что это уже невозможно, но подлости рассеян нет границ. Они собирают личные данные близких людей и родственников защитников Мариуполя в своем Мордоре, чтобы этих людей уничтожали по возможности в дальнейшем.
14.05.2022 14:47
Так нам самим потрібно, офіційно чи неофіційно запровадити службу на кшталт Мосад, та нищити цих істот на їх території .
Я - готовий. Направте мене тілько.
14.05.2022 16:36
Просять у людожера? Марна справа.
14.05.2022 14:47
Не гоже українцям так принижуватись та показувати свою слабкість перед кровожерливим ворогом. Ворог розуміє тільки мову сили. Маріуполь буде звільнено від кацапської орди.
14.05.2022 14:47
Про "сильний і благородний Китай" жіночки дещо перебрали, бо це далеке від реальності... Хоча: лестощі у східній політиці - традиційна страва...
14.05.2022 14:47
нарешті родичам дійшло звернутися до єдиної на планеті людини, яку теоретично може послухатися *****
14.05.2022 14:48
События в Мариуполе это огромная трагедия.
Но, когда я вижу в очередной раз новую идею, я реально не могу понять, что происходит.
Это война. Тут нельзя, находясь в окружении сказать - я устал, я ранен, у меня патроны кончились, я наверное домой пойду, в больницу лягу полечиться и на склад за боеприпасами.
Ну не бывает так. И Украина бы в такой ситуации тоже бы ахрененно удивилась, если бы москали о таком попросили.

Мне представляется реальным только обмен раненых. И даже это сложно реализовать.
14.05.2022 15:44
Китай за рашку
14.05.2022 15:51
Надо прорыть подземный тоннель. Там куча шахт и ходов оставшихся ещё от союза. Это более реалистично чем просить КимЧинЫна с Цьсян3иьПином
14.05.2022 15:55
Так Сі Цзіньпін вже не лідер,у Китаю новий курс.
14.05.2022 15:57
Совершенно верно.

https://ghall.com.ua/2022/05/13/smi-glava-kitaya-si-tszinpin-de-fakto-otstranen-ot-vlasti/ Глава Китая Си Цзиньпин де-факто отстранен от власти.
14.05.2022 16:46
Автори звернення не знають, що лідер КНР Сі Цзіньпін недавно відсторонений на пленумі КПК від влади де-факто саме за його зв'язок з путіним.
14.05.2022 16:17
Це сильний хід, який похитне китайську позицію "моя хата з краю". Якщо втрутиться в ситуацію - добре, якщо відмовиться - всьому світу стане зрозуміло, що Китай підтримує рашку не тільки фінансово.
14.05.2022 16:18
Не все так просто, Китай баче як консолідувався блок НАТО, як Сполучені Штати та Британія повертають свій авторитет, це йому дуже не вигідно, може так статися Китай таємно почне допомагати Росії.
14.05.2022 16:44
А що до Боневтіка довіри вже немає? Він показав свою провесійність і розбіжності слова і справи. Одно, когось висміювати і дивитися збоку, а інше приймати самому рішення, а розуму і сміливості нуль.
14.05.2022 17:10
Цей міг би посприяти, але не буде точно
14.05.2022 17:40
А що компартії Китаю з цього буде від світу? Від кацапстанії - дешевий газ і бензин. А з визволення АЗОВЦІВ, що їм буде?
Слави вони не потребують, якогось визнання у чомусь їм не потрібно. А от сісти на берегу річки і очікувати коли пропливуть трупи їхніх ворогів це по-їхньому.
Тобто, я би на них не розраховувала. Це тільки даремна трата часу.
Десь була прочитала, що вели переговори з Ізраїлем і Турками - це можливе. А китайці 😏????
А путлєр не буде їх слухати ніколи. 😌
14.05.2022 20:06
 
 