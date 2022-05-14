Родственники заблокированных на "Азовстали" воинов просят лидера Китая Си Цзиньпина посодействовать эвакуации защитников Мариуполя
Родственники украинских военнослужащих, защищающих Мариуполь, просят главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посодействовать эвакуации бойцов с территории металлургического комбината "Азосталь" по процедуре экстракции.
Соответствующее обращение к лидеру Китая родственники украинских бойцов объявили на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день в мире после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину сложно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать решения во имя блага, во имя ценностей, поскольку стоит на страже этих ценностей. Мы просим высокочтимого лидера Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь и заботу и мировые ценности и великую восточную мудрость - приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - сказала Наталья Зарицкая, супруга украинского военнослужащего, находящегося на "Азовстали".
Отец бойца "Азова" Ставр Вишняк добавил, что украинские военнослужащие находятся под постоянными ударами российских военнослужащих, без надлежащей медицинской помощи, без медикаментов и запасов воды и пищи.
"Мы, родители, родные и близкие бойцов, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции, мы просим вывести наших воинов, раненых бойцов, а также тела убитых в третью страну, где они будут оставаться до окончания военных действий", - сказал Вишняк.
Он напомнил, что родственники украинских военнослужащих обращались ко всем мировым лидерам за помощью в содействии процедуре экстракции.
"Единственный человек, к которому еще можно обратиться – это лидер КНР Си Цзиньпин. Мы просим главу КНР принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником и выступить в роли третьей стороны и гарантом безопасности", - заявил отец украинского бойца.
Он отметил, что Китай имеет большие экономические и политические связи с РФ, а лидер Китая оказывает влияние лично на президента России.
"Просим вмешаться и стать миротворцем, стать спасением для бойцов на "Азовстали"", - подытожил Вишняк.
Военнослужащая морской пехоты Анна Ивлеева, жена украинского военнослужащего, также находящегося на "Азовстали" морского пехотинца добавила, что лидер Китая может пойти с Путиным на диалог. "Поэтому мы очень просим провести этот плодотворный диалог и посредством процедуры экстракции вывезти наших бойцов в третью страну", - подытожила она.
Я - готовий. Направте мене тілько.
Но, когда я вижу в очередной раз новую идею, я реально не могу понять, что происходит.
Это война. Тут нельзя, находясь в окружении сказать - я устал, я ранен, у меня патроны кончились, я наверное домой пойду, в больницу лягу полечиться и на склад за боеприпасами.
Ну не бывает так. И Украина бы в такой ситуации тоже бы ахрененно удивилась, если бы москали о таком попросили.
Мне представляется реальным только обмен раненых. И даже это сложно реализовать.
https://ghall.com.ua/2022/05/13/smi-glava-kitaya-si-tszinpin-de-fakto-otstranen-ot-vlasti/ Глава Китая Си Цзиньпин де-факто отстранен от власти.
Слави вони не потребують, якогось визнання у чомусь їм не потрібно. А от сісти на берегу річки і очікувати коли пропливуть трупи їхніх ворогів це по-їхньому.
Тобто, я би на них не розраховувала. Це тільки даремна трата часу.
Десь була прочитала, що вели переговори з Ізраїлем і Турками - це можливе. А китайці 😏????
А путлєр не буде їх слухати ніколи. 😌