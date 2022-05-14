Родственники заблокированных на "Азовстали" воинов просят лидера Китая Си Цзиньпина посодействовать эвакуации защитников Мариуполя

Родственники украинских военнослужащих, защищающих Мариуполь, просят главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посодействовать эвакуации бойцов с территории металлургического комбината "Азосталь" по процедуре экстракции.

Соответствующее обращение к лидеру Китая родственники украинских бойцов объявили на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в мире после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину сложно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать решения во имя блага, во имя ценностей, поскольку стоит на страже этих ценностей. Мы просим высокочтимого лидера Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь и заботу и мировые ценности и великую восточную мудрость - приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - сказала Наталья Зарицкая, супруга украинского военнослужащего, находящегося на "Азовстали".

Отец бойца "Азова" Ставр Вишняк добавил, что украинские военнослужащие находятся под постоянными ударами российских военнослужащих, без надлежащей медицинской помощи, без медикаментов и запасов воды и пищи.

"Мы, родители, родные и близкие бойцов, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции, мы просим вывести наших воинов, раненых бойцов, а также тела убитых в третью страну, где они будут оставаться до окончания военных действий", - сказал Вишняк.

Он напомнил, что родственники украинских военнослужащих обращались ко всем мировым лидерам за помощью в содействии процедуре экстракции.

"Единственный человек, к которому еще можно обратиться – это лидер КНР Си Цзиньпин. Мы просим главу КНР принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником и выступить в роли третьей стороны и гарантом безопасности", - заявил отец украинского бойца.

Он отметил, что Китай имеет большие экономические и политические связи с РФ, а лидер Китая оказывает влияние лично на президента России.

"Просим вмешаться и стать миротворцем, стать спасением для бойцов на "Азовстали"", - подытожил Вишняк.

Военнослужащая морской пехоты Анна Ивлеева, жена украинского военнослужащего, также находящегося на "Азовстали" морского пехотинца добавила, что лидер Китая может пойти с Путиным на диалог. "Поэтому мы очень просим провести этот плодотворный диалог и посредством процедуры экстракции вывезти наших бойцов в третью страну", - подытожила она.