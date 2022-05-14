РУС
Верещук, Маляр и Лапутина встретились с родственниками защитников "Азовстали": Состоялся содержательный и искренний разговор

Сегодня в Доме офицеров вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и заместитель министра обороны Анна Маляр встретились с родственниками защитников "Азовстали".

Об этом Верещук сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, состоялся содержательный и искренний разговор.

"Надеюсь, нам удалось донести до родственников, что именно делают власти для спасения наших военных на "Азовстали"", - говорится в сообщении.

"Спасибо за участие во встрече министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной, замминистра обороны Анне Маляр, замминистра внутренних дел Екатерине Павличенко, а также представителям Генштаба, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. И, конечно, большое спасибо родственникам защитников Азовстали за стойкость и веру. Вместе мы их спасем!", - заметила Верещук.

+36
Зараз клоунська шобла продовжує переконувати лошар, що циркачі не винуваті у тому прикрому моменті війни в якому південь здали за три дні.
14.05.2022 16:40
+30
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри. Взяли цю ношу, прийшли на брехні - вперед до перемоги і щоб визволили життя найкращих Синів і Дочок України. Замість того, щоб використовувати гроші на свій піар, на подушечки, футболки і труселя із зображенням Боневтік, Люсі, та інших, витрачайте на зброю і підготовку спецгрупи для спецоперації. Юзіка, Васі Богатиря, Колю Котлєту,сівоху,татарова, спеців із ДБР, Бужанського і Дубінського не забудьте прихопити. У них в кожного є по 40 машин . Їх мами "******* скорость". А вішати локшину на вуха горем вбитих людей не потрібно!
14.05.2022 16:45
+30
Они ещё и пиарятся на созданной ими же трагической ситуации. Мерзость зелёная...
14.05.2022 17:00
А жена Люси-пол-полковником побоялась на встречу прийти?
14.05.2022 16:35
Може не требо тут ось це згадувати ?!

Цей артист сподобається багатьом українкам й навіщо їм тут серети у борщ ?!

Подавна більшість жінок по-іншому мислять й відчувають й Ви їх таким чином ніколи не переконаєте . Ніколи й ніяк . А ось налагодити до національного срачам -- цілком верогітно .

Моя жінка довгий час обожнувала Білана й Кірковова й поки вони з тещєю ходили на цю каку , я слухав свій "Deep Purple" & "Metallica" . Ось може чоловік , який слухає Хендрікса чи Сантану ходити на Кіркорова й тим більше Білана ?!
Я навіть прикалувався так з публіки , яка виходить така задоволення після солоких хлопців в тріко й тут "Child in the Time" ...

А я надцять років прожив в жінкою тому , що знав межи тролінга її вкусів . Ось як можно любити й театри й літературу , читати Моема й після цього платити гроші за Білана ? Виявляється можно бо це жінка . Логіка й послідовність це не про неї ...
14.05.2022 18:01
Ви цілком слушні речі кажете, але саме тому назріла ініціатива введення якогось екзамену на право голосувати за кандидатів до влади.

То гормони гормонами і відсутність логіки - то не гріх, але відсутність ППО навкруг Маріуполя та незірвані мости - то прямий логічний наслідок чийогось вибору навесні 2019 року
14.05.2022 18:28
Будь ласка, не узагальнюйте. Більшості жінок подобається, коли їх поважають, *******, цінують. Тих, кому може подобатися самозакоханий півень, люся аферістович, меншість, не зважаючи на опитування вкиди піар-менеджерів влади.
14.05.2022 19:54
вы передайте тем тупым женщинам что им ничего не светит - так как он "педалург"
14.05.2022 20:28
зараз такі жахи, війна, багато людей будуть мати купу проблем, а цей хайпожер буде тим користуватися.
14.05.2022 22:13
Лапутіна ?
І тут без згадки за упиря не обійшлось
14.05.2022 16:36
Зараз клоунська шобла продовжує переконувати лошар, що циркачі не винуваті у тому прикрому моменті війни в якому південь здали за три дні.
14.05.2022 16:40
Они ещё и пиарятся на созданной ими же трагической ситуации. Мерзость зелёная...
14.05.2022 17:00
Хтось ?
А прізвища ? Нєхіло так про%бався. Скільки міст захоплено. Люди не виїхали, бо приймали багато заспокійливого у вигляді аристовища , зе і абри бородатої.
14.05.2022 17:11
Не на часі !

Коли військовий корабель отримав пробоїну, то треба викачувати воду, а латати пробоїну будемо потім.

Десь така логіка у Ze-команди
14.05.2022 19:12
І що ці три мавпи можуть путнього сказати?
14.05.2022 16:43
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри. Взяли цю ношу, прийшли на брехні - вперед до перемоги і щоб визволили життя найкращих Синів і Дочок України. Замість того, щоб використовувати гроші на свій піар, на подушечки, футболки і труселя із зображенням Боневтік, Люсі, та інших, витрачайте на зброю і підготовку спецгрупи для спецоперації. Юзіка, Васі Богатиря, Колю Котлєту,сівоху,татарова, спеців із ДБР, Бужанського і Дубінського не забудьте прихопити. У них в кожного є по 40 машин . Їх мами "******* скорость". А вішати локшину на вуха горем вбитих людей не потрібно!
14.05.2022 16:45
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри.

1. Зашишать.

2. Це не буде кінцем їх кар'єри.

3. На наступних виборах вони отримають більшість.

4. Коля Катлєта знову буде в Раді в команді Арахамії.

5. Татаров отримає якогось ордена.

6. Бужанський і Дубінський стануть депутатами облрад.

7. Вішати локшину набагато ефективніше, ніж навчити голуба грати в шахи
14.05.2022 19:18
І я не здивуюся, що 73% це зроблять повторно. Вони собі знайшли виправдовування своїх тупих дій, як наприклад вчора, одне мудило в автобусі заявило, що добре що вибрали Боневтіка, а то якби був Порошенко то за неділю здав Україну. Припомнив йому, що він був і не здав, а створив армію і вніс в Конституцію наш рух в ЄС і НАТО.
14.05.2022 21:12
Суки беспородные встретились с женами настоящих защитников Украины. У этих сук даже головного мозга нет чтобы понять просьбы.
14.05.2022 16:47
Тимчасово в окупації

@KhersonKim

·
https://twitter.com/KhersonKim/status/1525403475957493763 4 ч

В Умани в госпитале лежит военный родом с https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD?src=hashtag_click #Херсон -а, он не может разговаривать, перенёс много операций, ищут родственников, зовут Шановский Максим 20 лет, может кто-то знает?

Контактное лицо: медсестра Юля 0991463422
14.05.2022 16:47
14.05.2022 16:50
Хто ці посадовці (яких через рік забудуть) щоб говорити з близькими Нескорених Героїв, пам'ять про яких вічна? Їм не соромно?
14.05.2022 16:50
Звідки сором там де немає совісті...
14.05.2022 17:07
У Міністерстві культури України виступили проти відсторонення від етерів низки медійників, які раніше працювали на проросійських велеканалах, що належали підозрюваному у держзраді нардепу віктору медведчуку.
https://bykvu.com/ua/bukvy/minkult-proty-vidstoronennia-nyzky-mediinykiv-iaki-ranishe-poshyriuvaly-prorosiiski-naratyvy/
Війна буде безпреревно, поки наріт буде їх слухати та толерувати їх маячню

14.05.2022 16:52
А Ви сподівалися на інше?
14.05.2022 17:02
В цих діях вся суть і гниль Боневтіка. Його середовище і прихильність до отаких "журналістів", до "партії регіонів", а не до патріотів. Він вміє гарно говорити і прикидатися патріотом, а всередині в чистому вигляді регіонал і малорос.
14.05.2022 17:14
згодна з усім, крім того, що він уміє гарно говорити. тільки за умови, що хтось притомний написав йому текст. сам він двох слів зв'язати не може.
14.05.2022 18:43
знову набрехала ця ОПа...
14.05.2022 16:53
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
14.05.2022 17:01
Там де піар, там і зелені мухи. Тисячі вбитих і поранених, ви маєте носитися між госпіталямм з пораненими і родинам вбитих, і вдень і вночі, щоб спокутувати свою провину перед ними, бо ви - влада і вина на вас. А примудрятися піаритися, реєструвати бренди, приймати нагороди і звання - це не верх цинізму, це ознака того, що ви невиліковно хворі, як казав про орків пан презедент.
14.05.2022 17:01
"За її словами, відбулася змістовна та щира розмова."
Не розцілувались на прощання? Нє?
Розводять на людських почуттях. Огидно.
14.05.2022 17:02
І постійно оця щирість..
У щурів прищур, а не щирість.
14.05.2022 17:12
"Развод на доверии."
14.05.2022 17:32
Спочатку зрадити і все просрати ...а потім щиро розмовляти... типова метода зільоних рукавадітєлєй...
14.05.2022 17:05
Що вони можуть вірішити?
14.05.2022 17:06
"Відбулася змістовна та щира розмова!

Джерело:

Це за версією Верещучки, яка в грудні 2013, під час Майдану, нахвалювала *****.
Цікаво, що думають з приводу цієї зустічі рідні азовців.
14.05.2022 17:37
Верещук розмовляючи з журналістами російського журналу "Огонёк" у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупція Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію "авторитаризмом з демократичним обличчям" і водночас зізналася:

"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/17/7259771/
14.05.2022 17:39
крім того, вона ще й крадійка, на західному кордоні рава руська це всі знають. і демагог.
14.05.2022 18:49
А требо, що б представництво було Презідент й Залужний . Вони хоча б щось вирішуют від них щось залежить .
А Ганна Маляр (при усій повазі до фаху) може за її посадою лише звітувати про становище справ ... Інші дві дами взагалом не до чого , ну можлив дітей можуть влаштувати якось крайще ніж зараз , або метеріальну допомогу .

Але справа зараз в рятуванні найкращих українців , й найперших -- вважаю , що жінки зараз не за допомогою для себе йшли й навіть можуть образитися , якщо з ними заговорять да дітсадочки й гроші для існування !

Помічу , що колишня однопартійка Верещучки десь так 25 лютого росповідала своїм виборцям з Бучи , що требо пересідіти в подвалах , бо нібито ворога цікавить виключно інфраструктура , а приватних осіб вони чекати не будуть . Й вона дуже патріотична й навіть в теробороні потім була .

Але чомусь я своїй донці й її подрузі в Київі й Броварах порадив негайно брати дітей під руки й їхати ... Й ще казав , що масиви Київа орки будуть руйнувати нещадно й без зупинки , може центр будуть не чепати ... Я знав , що Кихв їм не захопити , але або будут від люті руйнувати й вбивати усіх, або захоплять Воскрисенку , Ліпки чи Лісовий почнуть шукати горілку й молодих жінок . Виявилось , що й моє уявлення про збоченність й дикунство москавитів не достатньо глибоко пійшло . Ім підлітків захотілося и навіть немовлят .

Ось я й питаю, я не депутат й чомусь про орків знав більше ніж так дама ....
14.05.2022 17:37
голимый пиар , сами создали эту ситуацию , по их вине погибли десятки тысяч мирных , теперь еще хватает наглости на такой откровенно- беспринципный пиар. спасают свои жопы понтами .
14.05.2022 17:59
три цариці під вікном....п....зділи вечерком...
14.05.2022 19:26
на хера кому нужен содержательный и искренний разговор
14.05.2022 19:30
вже традиційно залишаю тут нагадування:

14.05.2022 19:38
14.05.2022 23:22
 
 