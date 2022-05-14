Верещук, Маляр и Лапутина встретились с родственниками защитников "Азовстали": Состоялся содержательный и искренний разговор

Сегодня в Доме офицеров вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и заместитель министра обороны Анна Маляр встретились с родственниками защитников "Азовстали".

Об этом Верещук сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, состоялся содержательный и искренний разговор.

"Надеюсь, нам удалось донести до родственников, что именно делают власти для спасения наших военных на "Азовстали"", - говорится в сообщении.

"Спасибо за участие во встрече министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной, замминистра обороны Анне Маляр, замминистра внутренних дел Екатерине Павличенко, а также представителям Генштаба, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. И, конечно, большое спасибо родственникам защитников Азовстали за стойкость и веру. Вместе мы их спасем!", - заметила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Румынии возобновило работу в Киеве