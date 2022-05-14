РУС
Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

румунія

Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!" - написал Ауреску в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возобновили работу 37 диппредставительств, - Зеленский

Киев (26146) посольство (1097) Румыния (1165)
Дякую Румунії за всебічну допомогу Україні, та українцям які знаходяться на її території під захистом!
14.05.2022 16:34 Ответить
За что спасибо? За лавэ, которое наши потратили на их территории? Это миллиарды евро, которые и не снились румынской экономике
14.05.2022 16:35 Ответить
сразу видно "эксперта". может тебе никто раньше не говорил, так я скажу - не мели языком о том о чем не имеешь понятия.
14.05.2022 18:05 Ответить
Ты никогда не думал, почему страны Восточной Европы так радостно принимают миллионы украинских граждан?
14.05.2022 16:40 Ответить
це допомога не тільки біженцям,але деталі небуду розголошувати.
14.05.2022 16:49 Ответить
троянський кінь
14.05.2022 23:52 Ответить
Фет-фрумос форева!
15.05.2022 09:13 Ответить
 
 