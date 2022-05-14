Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!" - написал Ауреску в Twitter.

