Посольство Румынии возобновило работу в Киеве
Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!" - написал Ауреску в Twitter.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возобновили работу 37 диппредставительств, - Зеленский
Dima30
Иван Иван #488996
Nick Nau
Иван Иван #488996
Dima30
Сергей Викторович #508005
Hanry Cikorsky
