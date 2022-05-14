Посольство Румунії відновило роботу в Києві
Посольство Румунії в Україні відновило роботу в Києві.
Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дуже радий повідомити, що з сьогоднішнього дня Посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місці. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в її сміливій боротьбі за свободу!" - написав Ауреску в Twitter.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dima30
показати весь коментар14.05.2022 16:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван Иван #488996
показати весь коментар14.05.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Nau
показати весь коментар14.05.2022 18:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван Иван #488996
показати весь коментар14.05.2022 16:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dima30
показати весь коментар14.05.2022 16:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Сергей Викторович #508005
показати весь коментар14.05.2022 23:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Hanry Cikorsky
показати весь коментар15.05.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль