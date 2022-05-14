УКР
Посольство Румунії відновило роботу в Києві

Посольство Румунії в Україні відновило роботу в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже радий повідомити, що з сьогоднішнього дня Посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місці. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в її сміливій боротьбі за свободу!" - написав Ауреску в Twitter.

Дякую Румунії за всебічну допомогу Україні, та українцям які знаходяться на її території під захистом!
14.05.2022 16:34 Відповісти
За что спасибо? За лавэ, которое наши потратили на их территории? Это миллиарды евро, которые и не снились румынской экономике
14.05.2022 16:35 Відповісти
сразу видно "эксперта". может тебе никто раньше не говорил, так я скажу - не мели языком о том о чем не имеешь понятия.
14.05.2022 18:05 Відповісти
Ты никогда не думал, почему страны Восточной Европы так радостно принимают миллионы украинских граждан?
14.05.2022 16:40 Відповісти
це допомога не тільки біженцям,але деталі небуду розголошувати.
14.05.2022 16:49 Відповісти
троянський кінь
14.05.2022 23:52 Відповісти
Фет-фрумос форева!
15.05.2022 09:13 Відповісти
 
 