Посольство Румунії відновило роботу в Києві

Посольство Румунії в Україні відновило роботу в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже радий повідомити, що з сьогоднішнього дня Посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місці. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в її сміливій боротьбі за свободу!" - написав Ауреску в Twitter.

