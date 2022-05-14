РУС
Блокируя украинские порты, Россия сознательно ведет "зерновую войну" - МИД Германии

зерно

Россия блокирует экспорт зерна из украинских портов, чтобы спровоцировать мировой продовольственный кризис.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел "Большой семерки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Бербок прямо обвинила Россию в ведении "зерновой войны". Она считает, что правительство РФ намеренно пытается увеличить последствия войны в Украине, распространив их также на Африку.

"Мы не должны быть наивными", – подчеркивает Бербок. По её словам, то, что Россия блокирует порты в Украине, в результате чего зерно не может вывозиться на экспорт, это "не просто побочный ущерб от войны": тем самым агрессор готовит почву для того, чтобы сознательно ослабить международное сотрудничество.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море мир остался без огромных поставок продуктов сельского хозяйства из Украины. По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла и шрота. В 2021 году сельскохозяйственная продукция составила 41% от общего экспорта Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые главные и ожесточенные бои продолжаются на Луганщине, - МВД

+5
Потрібно розуміти , що проти нашоі краіни воює дика орда , варвари і відверті злодюги , які відомі на весь світ і тільки деяки політичні діячі інших краін , куплені путлєром ,
підтримують цього жорстокого вбивцю і психічнохворого покидька , який
Здихає від раку 😡
показать весь комментарий
14.05.2022 18:35 Ответить
+4
Проблему вообще можно решит в два щелчка, дайте нам все противокорабельные ракеты, которые у вас есть, мы валим все рашистские корабли и вуаля, блокады портов нету.
Но только проще же о проблеме вечно говорить, чем её решать
показать весь комментарий
14.05.2022 18:28 Ответить
+4
так,голод у світі на думку бункергого ***** має відволікти увагу від України,але насправді це тільки ще більше приверне увагу до агресивної війни яку розпочала рф,бо нестача продовольства це її наслідки.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:28 Ответить
ну так потомкам адмирала деница ничто не мешает заблокировать Кронштадт, например, для начала
показать весь комментарий
14.05.2022 18:19 Ответить
Зараз, заблокують.
Не даром Великобританія, коли везла літаками зброю в Україну, оминала Німеччину!
показать весь комментарий
14.05.2022 18:23 Ответить
Блокировкой Кронштадта скоро будет заниматься шведы.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:50 Ответить
АннаЛєна йоніть Шольца по яйцях
показать весь комментарий
14.05.2022 18:21 Ответить
А они шо в контрах?
показать весь комментарий
14.05.2022 18:28 Ответить
Якщо констатувати очевидний факт, це щось змінить?
показать весь комментарий
14.05.2022 18:21 Ответить
А Турция выпускает суда с награбленным зерном.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:21 Ответить
Проблему вообще можно решит в два щелчка, дайте нам все противокорабельные ракеты, которые у вас есть, мы валим все рашистские корабли и вуаля, блокады портов нету.
Но только проще же о проблеме вечно говорить, чем её решать
показать весь комментарий
14.05.2022 18:28 Ответить
так,голод у світі на думку бункергого ***** має відволікти увагу від України,але насправді це тільки ще більше приверне увагу до агресивної війни яку розпочала рф,бо нестача продовольства це її наслідки.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:28 Ответить
Потрібно розуміти , що проти нашоі краіни воює дика орда , варвари і відверті злодюги , які відомі на весь світ і тільки деяки політичні діячі інших краін , куплені путлєром ,
підтримують цього жорстокого вбивцю і психічнохворого покидька , який
Здихає від раку 😡
показать весь комментарий
14.05.2022 18:35 Ответить
зерно, вам фрицам лишь бы пожрать ... тут со всем скоро будет жопа, просто хомячки не в курсе ... через полгода начнется полный трешак с оборудованием и запчастями на все
показать весь комментарий
14.05.2022 18:41 Ответить
Та німцям наше зерно не потрібне. Воно йшло в Азію та Африку. А от коли там почнуться з ним перебої, то араби з африканцями хлинуть потоком в Німетчину. Воно їм потрібно?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:28 Ответить
За спасенных мариупольцев скорее всего заплатили зерном...оно уже в Сирии замечено...кажуть блогеры Ютьюба...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:43 Ответить
Если из блогеров и тиктокеров можно делать зерно, тогда проблема всемирного голода решена. Бросьте их побыстрее в элеватор.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:52 Ответить
Голодное население Африки будет штурмовать Европу. А если Путин еще оружие им даст.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:41 Ответить
Світу давно потрібно почати розблокування Одеських портів . Й евакуювати кораблі з азовських портів.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:33 Ответить
 
 