Блокируя украинские порты, Россия сознательно ведет "зерновую войну" - МИД Германии

Россия блокирует экспорт зерна из украинских портов, чтобы спровоцировать мировой продовольственный кризис.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел "Большой семерки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Бербок прямо обвинила Россию в ведении "зерновой войны". Она считает, что правительство РФ намеренно пытается увеличить последствия войны в Украине, распространив их также на Африку.

"Мы не должны быть наивными", – подчеркивает Бербок. По её словам, то, что Россия блокирует порты в Украине, в результате чего зерно не может вывозиться на экспорт, это "не просто побочный ущерб от войны": тем самым агрессор готовит почву для того, чтобы сознательно ослабить международное сотрудничество.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море мир остался без огромных поставок продуктов сельского хозяйства из Украины. По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла и шрота. В 2021 году сельскохозяйственная продукция составила 41% от общего экспорта Украины.

