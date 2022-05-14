Блокуючи українські порти, Росія свідомо веде "зернову війну" - МЗС Німеччини

Росія блокує експорт зерна з українських портів, щоб спровокувати світову продовольчу кризу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Бербок прямо звинуватила Росію у веденні "зернової війни". Вона вважає, що уряд РФ свідомо намагається збільшити наслідки війни в Україні, поширивши їх також на Африку.

"Ми не повинні бути наївними", – наголошує Бербок. За її словами, те, що Росія блокує порти в Україні, внаслідок чого зерно не може вивозитися на експорт, це "не просто побічна шкода від війни": тим самим агресор готує ґрунт для того, щоб свідомо послабити міжнародне співробітництво.

Через заблоковані Росією українські порти в Чорному морі світ залишився без величезних поставок продуктів сільського господарства з України. За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортерів різних ключових сільськогосподарських продуктів, включаючи кукурудзу, пшеницю та ячмінь. Вона також є провідним експортером олії та шроту. У 2021 році сільськогосподарська продукція становила 41% загального експорту України. В українських портах залишаються заблокованими близько 4.5 мільйона тонн зерна.

