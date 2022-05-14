УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 136 16

Блокуючи українські порти, Росія свідомо веде "зернову війну" - МЗС Німеччини

зерно

Росія блокує експорт зерна з українських портів, щоб спровокувати світову продовольчу кризу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Бербок прямо звинуватила Росію у веденні "зернової війни". Вона вважає, що уряд РФ свідомо намагається збільшити наслідки війни в Україні, поширивши їх також на Африку.

"Ми не повинні бути наївними", – наголошує Бербок. За її словами, те, що Росія блокує порти в Україні, внаслідок чого зерно не може вивозитися на експорт, це "не просто побічна шкода від війни": тим самим агресор готує ґрунт для того, щоб свідомо послабити міжнародне співробітництво.

Через заблоковані Росією українські порти в Чорному морі світ залишився без величезних поставок продуктів сільського господарства з України. За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить до п'ятірки найбільших світових експортерів різних ключових сільськогосподарських продуктів, включаючи кукурудзу, пшеницю та ячмінь. Вона також є провідним експортером олії та шроту. У 2021 році сільськогосподарська продукція становила 41% загального експорту України. В українських портах залишаються заблокованими близько 4.5 мільйона тонн зерна.

Також читайте: Єврокомісія схвалила план, який допоможе Україні експортувати зерно через блокаду портів Росією

Автор: 

блокада (738) зерно (3193) росія (67966) Бербок Анналена (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Потрібно розуміти , що проти нашоі краіни воює дика орда , варвари і відверті злодюги , які відомі на весь світ і тільки деяки політичні діячі інших краін , куплені путлєром ,
підтримують цього жорстокого вбивцю і психічнохворого покидька , який
Здихає від раку 😡
показати весь коментар
14.05.2022 18:35 Відповісти
+4
Проблему вообще можно решит в два щелчка, дайте нам все противокорабельные ракеты, которые у вас есть, мы валим все рашистские корабли и вуаля, блокады портов нету.
Но только проще же о проблеме вечно говорить, чем её решать
показати весь коментар
14.05.2022 18:28 Відповісти
+4
так,голод у світі на думку бункергого ***** має відволікти увагу від України,але насправді це тільки ще більше приверне увагу до агресивної війни яку розпочала рф,бо нестача продовольства це її наслідки.
показати весь коментар
14.05.2022 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так потомкам адмирала деница ничто не мешает заблокировать Кронштадт, например, для начала
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Зараз, заблокують.
Не даром Великобританія, коли везла літаками зброю в Україну, оминала Німеччину!
показати весь коментар
14.05.2022 18:23 Відповісти
Блокировкой Кронштадта скоро будет заниматься шведы.
показати весь коментар
14.05.2022 18:50 Відповісти
АннаЛєна йоніть Шольца по яйцях
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
А они шо в контрах?
показати весь коментар
14.05.2022 18:28 Відповісти
Якщо констатувати очевидний факт, це щось змінить?
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
А Турция выпускает суда с награбленным зерном.
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
Проблему вообще можно решит в два щелчка, дайте нам все противокорабельные ракеты, которые у вас есть, мы валим все рашистские корабли и вуаля, блокады портов нету.
Но только проще же о проблеме вечно говорить, чем её решать
показати весь коментар
14.05.2022 18:28 Відповісти
так,голод у світі на думку бункергого ***** має відволікти увагу від України,але насправді це тільки ще більше приверне увагу до агресивної війни яку розпочала рф,бо нестача продовольства це її наслідки.
показати весь коментар
14.05.2022 18:28 Відповісти
Потрібно розуміти , що проти нашоі краіни воює дика орда , варвари і відверті злодюги , які відомі на весь світ і тільки деяки політичні діячі інших краін , куплені путлєром ,
підтримують цього жорстокого вбивцю і психічнохворого покидька , який
Здихає від раку 😡
показати весь коментар
14.05.2022 18:35 Відповісти
зерно, вам фрицам лишь бы пожрать ... тут со всем скоро будет жопа, просто хомячки не в курсе ... через полгода начнется полный трешак с оборудованием и запчастями на все
показати весь коментар
14.05.2022 18:41 Відповісти
Та німцям наше зерно не потрібне. Воно йшло в Азію та Африку. А от коли там почнуться з ним перебої, то араби з африканцями хлинуть потоком в Німетчину. Воно їм потрібно?
показати весь коментар
14.05.2022 19:28 Відповісти
За спасенных мариупольцев скорее всего заплатили зерном...оно уже в Сирии замечено...кажуть блогеры Ютьюба...
показати весь коментар
14.05.2022 18:43 Відповісти
Если из блогеров и тиктокеров можно делать зерно, тогда проблема всемирного голода решена. Бросьте их побыстрее в элеватор.
показати весь коментар
14.05.2022 18:52 Відповісти
Голодное население Африки будет штурмовать Европу. А если Путин еще оружие им даст.
показати весь коментар
14.05.2022 20:41 Відповісти
Світу давно потрібно почати розблокування Одеських портів . Й евакуювати кораблі з азовських портів.
показати весь коментар
14.05.2022 22:33 Відповісти
 
 