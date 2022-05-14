Самые главные и ожесточенные бои продолжаются на Луганщине, - МВД

В рамках полномасштабной войны с РФ ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в частности - в районе Северского Донца.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в районе Северского Донца. И мы понимаем, что там россияне пытаются провести окружение украинских войск. Им ничего не удается, но там сейчас сосредоточены самые главные и ожесточенные бои", - заявил Денисенко.

Он напомнил, что, по информации Генштаба ВСУ, на севере Харьковской области россияне организованно отступают.

"То есть, с таким аккуратным оптимизмом можно говорить о том, что вполне реально в ближайшее время мы сможем выйти к госгранице Украины на северо-востоке Харьковской области", - проинформировал советник министра.

Комментируя информацию о том, что Изюм стал основным оперативным центром РФ в битве за Донбасс, он выразил мнение, что в настоящее время есть два таких ключевых центра.

"Первый – это Северский Донец, и это агломерация Лисичанск-Северодонецк-Рубежное. И это, безусловно, Изюмское направление, это направление на Славянск и на Краматорск. Это два ключевых направления, на которых россияне будут концентрироваться в битве за Донбасс", – уточнил Денисенко.

Он отметил при этом: тот факт, что Украина выиграет на северо-востоке, не означает, что нужно расслабляться, потому что на юге Харьковской области, именно на Изюмском направлении, по его убеждению, будут проходить одни из ключевых битв, вероятно, всей этой войны.

Отвечая на вопрос о ситуации на юге Украины, Денисенко заявил: сейчас есть понимание того, что остров Змеиный после подбитого крейсера "москва" становится одной из важнейших точек для РФ. Потому что тот, кто будет контролировать воздух над Змеиным, кто будет иметь свое ПВО - тот будет контролировать всю эту часть Черного моря.

"И, безусловно, поэтому Змеиный и бои за него, возможно, будут одними из самых ожесточенных в ближайшее время. Информации официальной о том, что они установили С-300 на Змеином, нет, поэтому давайте ждать официальной информации, потому что пока ни одного подтверждения этому мы не получили. И мы понимаем, что от этого во многом будут зависеть и варианты возможного наступления или отсутствия наступления на Одесщину и, прежде всего, на Бессарабию", - сказал советник главы МВД.