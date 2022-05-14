Самые главные и ожесточенные бои продолжаются на Луганщине, - МВД
В рамках полномасштабной войны с РФ ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в частности - в районе Северского Донца.
Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в районе Северского Донца. И мы понимаем, что там россияне пытаются провести окружение украинских войск. Им ничего не удается, но там сейчас сосредоточены самые главные и ожесточенные бои", - заявил Денисенко.
Он напомнил, что, по информации Генштаба ВСУ, на севере Харьковской области россияне организованно отступают.
"То есть, с таким аккуратным оптимизмом можно говорить о том, что вполне реально в ближайшее время мы сможем выйти к госгранице Украины на северо-востоке Харьковской области", - проинформировал советник министра.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маловероятно, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии вторгнуться на территорию Украины, - Денисенко
Комментируя информацию о том, что Изюм стал основным оперативным центром РФ в битве за Донбасс, он выразил мнение, что в настоящее время есть два таких ключевых центра.
"Первый – это Северский Донец, и это агломерация Лисичанск-Северодонецк-Рубежное. И это, безусловно, Изюмское направление, это направление на Славянск и на Краматорск. Это два ключевых направления, на которых россияне будут концентрироваться в битве за Донбасс", – уточнил Денисенко.
Он отметил при этом: тот факт, что Украина выиграет на северо-востоке, не означает, что нужно расслабляться, потому что на юге Харьковской области, именно на Изюмском направлении, по его убеждению, будут проходить одни из ключевых битв, вероятно, всей этой войны.
Отвечая на вопрос о ситуации на юге Украины, Денисенко заявил: сейчас есть понимание того, что остров Змеиный после подбитого крейсера "москва" становится одной из важнейших точек для РФ. Потому что тот, кто будет контролировать воздух над Змеиным, кто будет иметь свое ПВО - тот будет контролировать всю эту часть Черного моря.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки РФ окружить украинских защитников на Луганщине провалились из-за разгрома на Северском Донце, - CNN
"И, безусловно, поэтому Змеиный и бои за него, возможно, будут одними из самых ожесточенных в ближайшее время. Информации официальной о том, что они установили С-300 на Змеином, нет, поэтому давайте ждать официальной информации, потому что пока ни одного подтверждения этому мы не получили. И мы понимаем, что от этого во многом будут зависеть и варианты возможного наступления или отсутствия наступления на Одесщину и, прежде всего, на Бессарабию", - сказал советник главы МВД.
... для дальнейших активных действий, или скажем так, сохранении наступательного потенциала частей и подразделений, действующих, как в направлении на Барвенково, так и собственно на сам Славянск, просто жизненно важно не только уделять внимнаие своим флангам, но и учитывать, например, тот факт, что река Северский Донец весьма причудливо протекает и изгибается в вашей полосе наступления... Игнорирование данных особенностей обстановки приводтит к тому, что ваш противник в самый неподходящий для вас момент получает возможность рассматривать западные окраины вашей "главной базы" (да, г. Изюм) в не мощную, специальную оптику, а во вполне обычную... И всё потому, что река имеет два берега, а не один... Причём, занятие посёлка Заводы или выход к окраинам Великой Комышувахи... вообще никак не влияет на эти обстоятельства...
Посему, уважаемые читатели... Прогнозирую, что в ближайшее время, "великая и ужасная" Изюмская группировка противника будет коренным образом реорганизована и перенацелена. Да, скорее всего, она будет переть на ближние подступы, непосредственно Славянска... что бы не дать возможности украинскому командованию маневрировать силами и средствами на участке справа от города... И, вы правильно поняли, это - Лиман и окрестности...
Конечно, боевые действия в районе Рубежного, Воеводовки и Северодонецка весьма важны. По сути, падение Северодонецка будет означать падение всей Луганской области (Северодонецк выполнял роль областного центра той части Луганской области, которая находилась под контролем Украины до вторжения). Потому, город будет защищатся украинским войсками до крайней возможности, даже если противник сможет вытеснить наши войска с юго-восточной части Рубежного и посёлка Воеводовка...
Однако, в этом отношении стоит оценить действия двух других группировок войск противника, которые в отношении длящейся "наступательной операции" противника, играют ключевую роль. Скажем так, Заречно-Кременная и Попаснянская... Название первой, очень точно отображает её положение и её главные устремления - прорыв ЗА Северский Донец и выход на рубеж Северск - Верхнекаменка... Вторая, Попаснянская... сегодня стала "резкой как ситро", я бы даже сказал - "сдала весь замысел". Действуя двумя ударными тактическими группами она попыталась прорваться юго-восточнее и восточнее Комышувахи, а кроме этого нанесла в ту же точку удар в обход Золотого и Горского... Должен отметить, что совершенно неожиданно командование Попаснянской группировки в этом отношении продемонстрировало больше оперативной смекалки и соображения, нежели их "северные" товарищи, которые на участке от юго-восточных окраин Ямполя до "Прилесного" отеля вышли к Северскому Донцу и умудрились устроить у Белогоровки (причём, 2 (ДВА) раза, Карл...)"Остров погибшей бронетехники вперемешку с понтонно-мостовыми парками"...
Не надо быть умудрённым опытом генералом Оперативной службы, что бы понять... суть и смысл той части российского плана "битвы за Донбасс", который нынче всё ещё остаётся в процессе реализации, заключается он в двух ударах на встречу друг другу Заречно-Кременной и Попаснянской группировок войск противника с целью окружить Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и её окрестности (сейчас их разделяет чуть более 40 км). Вот, пожалуй и всё... что осталось от российской "битвы за Донбасс"... по факту, на 13.05.2022 г....
Да, им существенно помогают. На севере, в интересах прорыва на юг, ЗА Северский Донец командование войск противника собиратеся бросить прямо на Славянск, Святогорск и далее на Лиман в лобовую наиболее боеспособные подразделения Изюмской группировки, а в интересах Попаснянской группировки, скорее всего будет задействована Авдеевско-Торецкая тактическая группа войск противника, действующая в направлении Константиновки.
Кстати, и она нынче так же "резко активизировалась", пытаясь взять под контроль значительный кусок дороги Н-20 (между Сухой и Крутой Балками). Скорее всего, предполагается, что "забыв" про "наступление на Покровск", эта группировка войск противнка усложнит украинскому командованию процесс удержания собственно Константиновки и Бахмута, таким образом обезопасив левый фланг Попаснянской группировки... Надо понимать, заставив ВСУ вместо "подрезания" Попаснянской группировки "уходящей" на север, держать предназначенные для этого силы и средства в районе Константиновка - Бахмут...
