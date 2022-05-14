Найголовніші і найзапекліші бої наразі точаться на Луганщині, - МВС

У рамках повномасштабної війни із РФ наразі ключові бойові дії зосереджені в Луганській області, зокрема в районі Сіверського Донця.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко поінформував у ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ключові бойові дії зосереджені у Луганській області, у районі Сіверського Дінця. І ми розуміємо, що там росіяни намагаються робити оточення українських військ. Їм нічого не вдається, але там наразі зосереджені найголовніші і найзапекліші бої", - заявив Денисенко.

Він нагадав, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, на півночі Харківщини росіяни організовано відступають.

"Тобто, з таким акуратним оптимізмом можна говорити про те, що цілком реально, що найближчим часом ми зможемо вийти до держкордону України на північному сході Харківської області", - поінформував радник міністра.

Говорячи про інформацію щодо того, що Ізюм став основним оперативним центром РФ у битві за Донбас, він висловив думку, що наразі є два таких головних центри.

"Перший – це Сіверський Донець і ця агломерація насправді Лисичанськ-Сєверодонецьк-Рубіжне. І це, безумовно, Ізюмський напрямок, це напрямок на Слов’янськ і на Краматорськ. Це два ключових напрямки, на яких росіяни будуть концентруватися у битві за Донбас", - уточнив Денисенко.

Він зазначив при цьому, що те, що Україна виграє на північному сході, не означає, що потрібно розслаблятися, бо на півдні Харківської області, саме на Ізюмському напрямку, на його переконання, відбуватимуться одні з ключових битв, напевно, всієї цієї війни.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на півдні України, Денисенко заявив, що наразі є розуміння того, що острів Зміїний стає після збитого крейсера "москва" однією з найважливіших точок для РФ, бо той, хто контролюватиме повітря над Зміїним, хто матиме там своє ППО, - той контролюватиме всю цю частину Чорного моря.

"І, безумовно, тому Зміїний і бої за нього, можливо, будуть одними з найзапекліших, найближчим часом. Інформації офіційної про те, що вони встановили С-300 на Зміїному, немає, тому давайте чекати офіційної інформації, бо наразі жодного підтвердження цьому ми не отримали. І ми розуміємо, що від цього багато в чому залежатимуть і варіанти можливого наступу або відсутності наступу на Одещину і, насамперед, на Бесарабію", - сказав радник очільника МВС.