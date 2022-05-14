Найголовніші і найзапекліші бої наразі точаться на Луганщині, - МВС
У рамках повномасштабної війни із РФ наразі ключові бойові дії зосереджені в Луганській області, зокрема в районі Сіверського Донця.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко поінформував у ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі ключові бойові дії зосереджені у Луганській області, у районі Сіверського Дінця. І ми розуміємо, що там росіяни намагаються робити оточення українських військ. Їм нічого не вдається, але там наразі зосереджені найголовніші і найзапекліші бої", - заявив Денисенко.
Він нагадав, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, на півночі Харківщини росіяни організовано відступають.
"Тобто, з таким акуратним оптимізмом можна говорити про те, що цілком реально, що найближчим часом ми зможемо вийти до держкордону України на північному сході Харківської області", - поінформував радник міністра.
Говорячи про інформацію щодо того, що Ізюм став основним оперативним центром РФ у битві за Донбас, він висловив думку, що наразі є два таких головних центри.
"Перший – це Сіверський Донець і ця агломерація насправді Лисичанськ-Сєверодонецьк-Рубіжне. І це, безумовно, Ізюмський напрямок, це напрямок на Слов’янськ і на Краматорськ. Це два ключових напрямки, на яких росіяни будуть концентруватися у битві за Донбас", - уточнив Денисенко.
Він зазначив при цьому, що те, що Україна виграє на північному сході, не означає, що потрібно розслаблятися, бо на півдні Харківської області, саме на Ізюмському напрямку, на його переконання, відбуватимуться одні з ключових битв, напевно, всієї цієї війни.
Відповідаючи на питання щодо ситуації на півдні України, Денисенко заявив, що наразі є розуміння того, що острів Зміїний стає після збитого крейсера "москва" однією з найважливіших точок для РФ, бо той, хто контролюватиме повітря над Зміїним, хто матиме там своє ППО, - той контролюватиме всю цю частину Чорного моря.
"І, безумовно, тому Зміїний і бої за нього, можливо, будуть одними з найзапекліших, найближчим часом. Інформації офіційної про те, що вони встановили С-300 на Зміїному, немає, тому давайте чекати офіційної інформації, бо наразі жодного підтвердження цьому ми не отримали. І ми розуміємо, що від цього багато в чому залежатимуть і варіанти можливого наступу або відсутності наступу на Одещину і, насамперед, на Бесарабію", - сказав радник очільника МВС.
... для дальнейших активных действий, или скажем так, сохранении наступательного потенциала частей и подразделений, действующих, как в направлении на Барвенково, так и собственно на сам Славянск, просто жизненно важно не только уделять внимнаие своим флангам, но и учитывать, например, тот факт, что река Северский Донец весьма причудливо протекает и изгибается в вашей полосе наступления... Игнорирование данных особенностей обстановки приводтит к тому, что ваш противник в самый неподходящий для вас момент получает возможность рассматривать западные окраины вашей "главной базы" (да, г. Изюм) в не мощную, специальную оптику, а во вполне обычную... И всё потому, что река имеет два берега, а не один... Причём, занятие посёлка Заводы или выход к окраинам Великой Комышувахи... вообще никак не влияет на эти обстоятельства...
Посему, уважаемые читатели... Прогнозирую, что в ближайшее время, "великая и ужасная" Изюмская группировка противника будет коренным образом реорганизована и перенацелена. Да, скорее всего, она будет переть на ближние подступы, непосредственно Славянска... что бы не дать возможности украинскому командованию маневрировать силами и средствами на участке справа от города... И, вы правильно поняли, это - Лиман и окрестности...
Конечно, боевые действия в районе Рубежного, Воеводовки и Северодонецка весьма важны. По сути, падение Северодонецка будет означать падение всей Луганской области (Северодонецк выполнял роль областного центра той части Луганской области, которая находилась под контролем Украины до вторжения). Потому, город будет защищатся украинским войсками до крайней возможности, даже если противник сможет вытеснить наши войска с юго-восточной части Рубежного и посёлка Воеводовка...
Однако, в этом отношении стоит оценить действия двух других группировок войск противника, которые в отношении длящейся "наступательной операции" противника, играют ключевую роль. Скажем так, Заречно-Кременная и Попаснянская... Название первой, очень точно отображает её положение и её главные устремления - прорыв ЗА Северский Донец и выход на рубеж Северск - Верхнекаменка... Вторая, Попаснянская... сегодня стала "резкой как ситро", я бы даже сказал - "сдала весь замысел". Действуя двумя ударными тактическими группами она попыталась прорваться юго-восточнее и восточнее Комышувахи, а кроме этого нанесла в ту же точку удар в обход Золотого и Горского... Должен отметить, что совершенно неожиданно командование Попаснянской группировки в этом отношении продемонстрировало больше оперативной смекалки и соображения, нежели их "северные" товарищи, которые на участке от юго-восточных окраин Ямполя до "Прилесного" отеля вышли к Северскому Донцу и умудрились устроить у Белогоровки (причём, 2 (ДВА) раза, Карл...)"Остров погибшей бронетехники вперемешку с понтонно-мостовыми парками"...
Не надо быть умудрённым опытом генералом Оперативной службы, что бы понять... суть и смысл той части российского плана "битвы за Донбасс", который нынче всё ещё остаётся в процессе реализации, заключается он в двух ударах на встречу друг другу Заречно-Кременной и Попаснянской группировок войск противника с целью окружить Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и её окрестности (сейчас их разделяет чуть более 40 км). Вот, пожалуй и всё... что осталось от российской "битвы за Донбасс"... по факту, на 13.05.2022 г....
Да, им существенно помогают. На севере, в интересах прорыва на юг, ЗА Северский Донец командование войск противника собиратеся бросить прямо на Славянск, Святогорск и далее на Лиман в лобовую наиболее боеспособные подразделения Изюмской группировки, а в интересах Попаснянской группировки, скорее всего будет задействована Авдеевско-Торецкая тактическая группа войск противника, действующая в направлении Константиновки.
Кстати, и она нынче так же "резко активизировалась", пытаясь взять под контроль значительный кусок дороги Н-20 (между Сухой и Крутой Балками). Скорее всего, предполагается, что "забыв" про "наступление на Покровск", эта группировка войск противнка усложнит украинскому командованию процесс удержания собственно Константиновки и Бахмута, таким образом обезопасив левый фланг Попаснянской группировки... Надо понимать, заставив ВСУ вместо "подрезания" Попаснянской группировки "уходящей" на север, держать предназначенные для этого силы и средства в районе Константиновка - Бахмут...
