РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10201 посетитель онлайн
Новости Война
4 061 2

В Донецкой области могут отключить газ, - мэр Краматорска Гончаренко

газ

Жителей Краматорска и Донецкой области призвали приготовиться к возможному прекращению поставок газа.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий российской федерации существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - отметил глава города.

По его словам, на оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод (эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины).

"Однако предприятие ищет пути решения этой проблемы вместе с ОГТСУ, ВА. Но для поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию, аналогичную получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть", – подытожил Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине российские оккупанты осуществляют несанкционированный отбор транзитного газа 

Газ (10267) Краматорськ (2401) Донецкая область (10843)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Газогон из Шебелинка-Новопсков крысы путлера заблокировали...так что газ из Харьковской области на Донбасс не идёт...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:48 Ответить
Можно перекрыть воду на Донецк, в Мариуполе все равно воды нет.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:03 Ответить
 
 