В Донецкой области могут отключить газ, - мэр Краматорска Гончаренко

Жителей Краматорска и Донецкой области призвали приготовиться к возможному прекращению поставок газа.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий российской федерации существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - отметил глава города.

По его словам, на оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод (эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины).

"Однако предприятие ищет пути решения этой проблемы вместе с ОГТСУ, ВА. Но для поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию, аналогичную получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть", – подытожил Гончаренко.

