На Донеччині можуть відключити газ, - мер Краматорська Гончаренко

Жителів Краматорська та Донецької області закликали приготуватись до можливого припинення постачання газу.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії російської федерації існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - зазначив очільник міста.

За його словами, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід (експлуатується та обслуговується Оператором газотранспортної мережі України).

"Проте, підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми разом з ОГТСУ, ВА. Але з метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є", - підсумував Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині російські окупанти здійснюють несанкціонований відбір транзитного газу

Газогон из Шебелинка-Новопсков крысы путлера заблокировали...так что газ из Харьковской области на Донбасс не идёт...
14.05.2022 18:48 Відповісти
Можно перекрыть воду на Донецк, в Мариуполе все равно воды нет.
14.05.2022 19:03 Відповісти
 
 