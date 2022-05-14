РУС
На Закарпатье экс-руководитель ЦПАУ организовал для военнообязанных схему незаконного пересечения границы за $14 000, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области задержан экс-руководитель ЦПАУ одной из громад Береговского района, который организовал схему незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

На Закарпатье экс-руководитель ЦПАУ организовал для военнообязанных схему незаконного пересечения границы за $14 000, - прокуратура 01

По информации следствия, житель Закарпатья за 14 тыс. долларов обещал изготовить для "уклониста" документы, которые позволят тому беспрепятственно пересечь границу в условиях военного положения. При получении оплаты за незаконные услуги мужчина был задержан в Берегово.

Правоохранители изъяли указанные денежные средства, а также мобильные телефоны и флэш-носители, на которых содержались фотографии документов потенциальных "заказчиков".

На Закарпатье экс-руководитель ЦПАУ организовал для военнообязанных схему незаконного пересечения границы за $14 000, - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.332 УК Украины.

+22
Нагадайте, чому досі не затриманий и не посажений в сізо - татаров, який організував незаконний перетин кордону портнову і його сину?
показать весь комментарий
14.05.2022 18:57 Ответить
+16
і начальника його перевірте. він точно все знав і отримував процент.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:53 Ответить
+16
закарпатье это просто трешак ... страна в стране ... и так было задолго до войны
показать весь комментарий
14.05.2022 18:54 Ответить
Там всіх закарпатських митників треба відправляти на схід охороняти кордони. А прикордонників з півночі і сходу - навпаки відправити за тихий захід
показать весь комментарий
14.05.2022 19:01 Ответить
митарі та прикордоннико трохи різні речі ))
показать весь комментарий
14.05.2022 19:04 Ответить
Ви мали на увазі Кольку Котлєту і його начальника Володьку? Сумки як возилися, так і возяться. Памятаєте " Я піду тихо в ліс?"? Здається Труха, він у тюрмі? Ні, він продовжує справу "зеленої мафії".
показать весь комментарий
14.05.2022 19:28 Ответить
За Закарпаття не говори. Можеш щось зробити, то приїдь і зроби, тобі допоможуть потужно. А ніт, то не *****!
показать весь комментарий
15.05.2022 01:23 Ответить
Проста гніда в трусіках...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:55 Ответить
ета другоє
показать весь комментарий
14.05.2022 18:59 Ответить
Нічого собі ціни!

В штабах територіальної оборони, щоденно реєструються люди.
Багато людей.
Вони приходять туди свідомо і готові служити та захищати!
Тому, не треба акцентувати увагу на тих, хто платить шлені гроші, щоб утекти з України: вони все одно ніколи не стануть мотивованими солдатами!

показать весь комментарий
14.05.2022 18:59 Ответить
Згоден, але якщо ці люди готові платити такі гроші, то краще зробили б офіційно це все (так би мовити не мобілізовувати), а на ці гроші вже одягати тих, як Ви в своєму коментарі написали вище готових та мотивованих, бо з забезпеченням як були проблеми так і залишилися. До сих пір можуть одягнути максимум форму, берці та видати стрілкове озброєння - на цьому все.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:27 Ответить
зачем платить барыгам, сделайте официальную таксу 20 тыс долл
показать весь комментарий
14.05.2022 19:02 Ответить
краще так як в Ізраелі....
показать весь комментарий
14.05.2022 19:06 Ответить
А як в Ізраїлі?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:09 Ответить
Згоден, на ці гроші як раз одягали б тих хто мотивований і т.д, але, як я розумію, нам до цього ще дуже далеко. Краще далі плодити корупцію та тому подібне...
показать весь комментарий
14.05.2022 19:30 Ответить
Хто знає, чи вдалось ексгенпрокурору у другій спробі втекти з України?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:33 Ответить
Зробить офіцийний видкуп від мобілізаціі, наприклад 500 тис в фонд ЗСУ і на рік ти вільний від призова.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:49 Ответить
Йшов би ти за руцким кораблем..
показать весь комментарий
14.05.2022 20:55 Ответить
Нещодавно на Цензорі писали, як героїчно затримали дятлів, які пропонували хабаря по 3000 грн за перетин кордону. Зрозуміло, що 3000 грн, це просто знущання над митниками та плювок в обличчя. От цей хлопчак вже працює по дорослому. І головне - його керівник "нє прі дєлах".
показать весь комментарий
14.05.2022 19:54 Ответить
За 3000 грн. - це через гірську річку вплав, поки прикордонник "відвернувся". За $14000 перетин кордону значно комфортніший.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:27 Ответить
звісно що конфортніший, людині(певно військовозобовязаному чинуші, судді чи прокурору) раптом конче потрібна пересадка нирки серця х..я... треба тільки ДОВІДКУ мати і тебе як Суркіса будуть з почестями митники проводжати.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:16 Ответить
пора уже открывать граници - пусть едут, может хоть чтото полезное сделают, а то у нас мужиков с донбасса понаехало и все пиво с лавочками позанимало, будет хоть какойто толк с этих бесполезных
показать весь комментарий
14.05.2022 20:40 Ответить
треба щоб був бот куди можна скидати данi таких "бiзнесменiв". Типа нiхто не знав що вiн робив?
показать весь комментарий
14.05.2022 23:36 Ответить
 
 