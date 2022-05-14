На Закарпатье экс-руководитель ЦПАУ организовал для военнообязанных схему незаконного пересечения границы за $14 000, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области задержан экс-руководитель ЦПАУ одной из громад Береговского района, который организовал схему незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

По информации следствия, житель Закарпатья за 14 тыс. долларов обещал изготовить для "уклониста" документы, которые позволят тому беспрепятственно пересечь границу в условиях военного положения. При получении оплаты за незаконные услуги мужчина был задержан в Берегово.

Правоохранители изъяли указанные денежные средства, а также мобильные телефоны и флэш-носители, на которых содержались фотографии документов потенциальных "заказчиков".

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.332 УК Украины.