Нидерланды заморозили российские активы на 641 млн евро

В Нидерландах заморозили российские активы на сумму 640,8 млн евро.

Об этом сообщил координатор по реализации санкций против РФ, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриинформ.

Отмечается, что таких серьезных санкций, действующих сейчас против россии, еще никогда не было. Санкции касаются почти всех секторов экономики. К исполнению санкций и надзору за ними привлечено большое количество министерств, компаний и исполнительных служб.

Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на €425 млн. А среди удержанного имущества - шесть самолетов и 24 судна российских и белорусских граждан.

В Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частных лиц.

Как говорится в докладе, с начала введения санкций нидерландские служащие проверили более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 – на импорт товаров.

Задержанные суда и самолеты российских и белорусских богачей не могут передаваться владельцам и вообще покидать территорию Нидерландов.

"Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты, скорее всего, будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены. Кроме того, нидерландский рынок недвижимости вряд ли интересен россиянам, которые находятся в санкционном списке", - отметил Блок.