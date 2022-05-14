РУС
Новости Санкции против России
1 494 8

Нидерланды заморозили российские активы на 641 млн евро

санкции

В Нидерландах заморозили российские активы на сумму 640,8 млн евро.

Об этом сообщил координатор по реализации санкций против РФ, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриинформ.

Отмечается, что таких серьезных санкций, действующих сейчас против россии, еще никогда не было. Санкции касаются почти всех секторов экономики. К исполнению санкций и надзору за ними привлечено большое количество министерств, компаний и исполнительных служб.

Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на €425 млн. А среди удержанного имущества - шесть самолетов и 24 судна российских и белорусских граждан.

В Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частных лиц.

Как говорится в докладе, с начала введения санкций нидерландские служащие проверили более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 – на импорт товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможности введения нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть очень осторожный оптимизм

Задержанные суда и самолеты российских и белорусских богачей не могут передаваться владельцам и вообще покидать территорию Нидерландов.

"Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты, скорее всего, будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены. Кроме того, нидерландский рынок недвижимости вряд ли интересен россиянам, которые находятся в санкционном списке", - отметил Блок.

Нидерланды (1639) санкции (11880) Блок Стеф (21)
ПіZZда роZZєє блиZZенько!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 20:09
Что то мне подсказывает, что это не та сумма, которая должна была быть арестована по санкциям в Голландии.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Голландия
показать весь комментарий
14.05.2022 20:24
згадали про боінг??
показать весь комментарий
14.05.2022 20:10
Згадали про виплати родичам загиблих пасажирів боїнгу.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:21
мало! копайте дальше, снимайте кольца, серьги, скрепы золотые - их там килограммы. На крики - чтобы делаете! - не отвечайте. Всё молча, спокойно - по голландски.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:12
при тому що в параші 130+ мільярдерів, а заморожено тілки пів ярда??????
це виглядає так...
куди не піду, кругом воняє гавном....... що це????
це воняє оточення,
чи я обісрався???????
не може бути щоб в голандії парашовці не тримали парк-тройку ярдів....
показать весь комментарий
14.05.2022 20:30
Bимагаємо від усіх країн санкції та обурюємося, що не всі їх запроваджують....і.... OoPS... приїхали https://www.youtube.com/watch?v=OAFPLwOGSEM
показать весь комментарий
14.05.2022 20:52
 
 