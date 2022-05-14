Нідерланди заморозили російських активів на 641 млн євро

У Нідерландах заморозили російських активів на суму 640, 8 млн євро.

Про це повідомив координатор з реалізації санкцій проти РФ, колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укриінформ.

Зазначається, що таких серйозних санкцій, які діють зараз проти Росії, ще ніколи не було. Санкції стосуються майже всіх секторів економіки. До виконання санкцій та нагляду за ними залучена велика кількість міністерств, компаній та виконавчих служб.

Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед утриманого майна - 6 літаків і 24 судна російських і білоруських громадян.

У Нідерландах дуже ретельно перевіряють компанії і приватних осіб.

Як йдеться у доповіді, з початку запровадження санкцій нідерландські службовці перевірили понад 77 500 декларацій на експорт та 11 300 – на імпорт товарів.

Читайте також: Кулеба закликає країни G7 передати Україні заморожені російські активи: Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро

Затримані судна та літаки російських та білоруських багатіїв не можуть передаватися власникам та загалом залишати територію Нідерландів.

"Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, швидше за все, будуть на Французькій Рів'єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані. Крім того, нідерландський ринок нерухомості навряд чи цікавий для росіян, які перебувають у санкційному списку", - зазначив Блок.