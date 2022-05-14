УКР
Нідерланди заморозили російських активів на 641 млн євро

У Нідерландах заморозили російських активів на суму 640, 8 млн євро.

Про це повідомив координатор з реалізації санкцій проти РФ, колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укриінформ.

Зазначається, що таких серйозних санкцій, які діють зараз проти Росії, ще ніколи не було. Санкції стосуються майже всіх секторів економіки. До виконання санкцій та нагляду за ними залучена велика кількість міністерств, компаній та виконавчих служб.

Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед утриманого майна - 6 літаків і 24 судна російських і білоруських громадян.

У Нідерландах дуже ретельно перевіряють компанії і приватних осіб.

Як йдеться у доповіді, з початку запровадження санкцій нідерландські службовці перевірили понад 77 500 декларацій на експорт та 11 300 – на імпорт товарів.

Затримані судна та літаки російських та білоруських багатіїв не можуть передаватися власникам та загалом залишати територію Нідерландів.

"Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, швидше за все, будуть на Французькій Рів'єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані. Крім того, нідерландський ринок нерухомості навряд чи цікавий для росіян, які перебувають у санкційному списку", - зазначив Блок.

ПіZZда роZZєє блиZZенько!!!
14.05.2022 20:09 Відповісти
Что то мне подсказывает, что это не та сумма, которая должна была быть арестована по санкциям в Голландии.
14.05.2022 20:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Голландия
14.05.2022 20:24 Відповісти
згадали про боінг??
14.05.2022 20:10 Відповісти
Згадали про виплати родичам загиблих пасажирів боїнгу.
14.05.2022 22:21 Відповісти
мало! копайте дальше, снимайте кольца, серьги, скрепы золотые - их там килограммы. На крики - чтобы делаете! - не отвечайте. Всё молча, спокойно - по голландски.
14.05.2022 20:12 Відповісти
при тому що в параші 130+ мільярдерів, а заморожено тілки пів ярда??????
це виглядає так...
куди не піду, кругом воняє гавном....... що це????
це воняє оточення,
чи я обісрався???????
не може бути щоб в голандії парашовці не тримали парк-тройку ярдів....
14.05.2022 20:30 Відповісти
Bимагаємо від усіх країн санкції та обурюємося, що не всі їх запроваджують....і.... OoPS... приїхали https://www.youtube.com/watch?v=OAFPLwOGSEM
14.05.2022 20:52 Відповісти
 
 