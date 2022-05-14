Хотим, чтобы граница с Россией оставалась мирной, - МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна хочет сохранить мир на границе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас 1300 км границы с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что Турция против вступления Финляндии в НАТО, Хаависто сказал, что позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в пятницу, чтобы "снять напряжение".

Он признал, что любой член НАТО может "заблокировать процесс", поэтому важно поддерживать "хорошие контакты" со всеми.

