Хотим, чтобы граница с Россией оставалась мирной, - МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна хочет сохранить мир на границе с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"У нас 1300 км границы с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, что Турция против вступления Финляндии в НАТО, Хаависто сказал, что позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в пятницу, чтобы "снять напряжение".
Он признал, что любой член НАТО может "заблокировать процесс", поэтому важно поддерживать "хорошие контакты" со всеми.
