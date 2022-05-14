РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10400 посетителей онлайн
Новости
5 229 27

Хотим, чтобы граница с Россией оставалась мирной, - МИД Финляндии

фінляндія

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна хочет сохранить мир на границе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас 1300 км границы с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что Турция против вступления Финляндии в НАТО, Хаависто сказал, что позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в пятницу, чтобы "снять напряжение".

Он признал, что любой член НАТО может "заблокировать процесс", поэтому важно поддерживать "хорошие контакты" со всеми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнообязанный мужчина пытался уехать в Польшу, спрятавшись в матрасе, - Госпогранслужба. ФОТО

граница (5380) россия (97378) Финляндия (1029)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
14.05.2022 21:09 Ответить
+12
показать весь комментарий
14.05.2022 21:15 Ответить
+9
***
руцкие...расияне !!
перестаньте говорить, что вас все недолюбливают.
это не правда - вас все ненавидят!
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2022 21:09 Ответить
Микрону👎 С козлостаном говорить нужно только выстрелами💥👍
показать весь комментарий
14.05.2022 21:26 Ответить
Pani Betelgeuse 🌻
@BurningPookan
Сьогодні загинула дуже хороша та світла людина - Денис Антіпов.

Я бачила весь його шлях з 2014 року - автор найсмішніших мемів укртві, фанат історії, волонтер, доброволець, красень на параді, військовий ЗСУ...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 21:15 Ответить
Россия -- линия невозврата...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:12 Ответить
Кордоны козлостана ни где не заканчиваются сказал *****❗Но есть нюанс☝ В эту игру могут играть и другие👊💥
показать весь комментарий
14.05.2022 21:28 Ответить
Хочете мирний кордон? Будіть скоріше Симо Хяухя, він уміє розмовляти з москалями!
показать весь комментарий
14.05.2022 21:13 Ответить
Ну ще пару компліментів бракувало для путлєра у цій заяві-«мир ,дружба,жвачка»! Ми ведемо повноцінну війну, а хтось лиже дупу противнику.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum Si vis pacem, para bellum .
показать весь комментарий
14.05.2022 21:13 Ответить
Модернізуйте лінію Маннергейма! Коли ми закінчимо, по-своєму, російську "спецоперацію", то у Оркостані почнеться "гризня між собою" і через кордон до Суомі полізе всіляка нечисть Так що "заслон" знадобиться обов"язково!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 21:15 Ответить
Лінію Манергейма треба буде переносити за межі історичної Карелії.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:17 Ответить
В такому разі фінам потрібно будувати нову лінію оборони. Бо лінія Маннергейма після 44року залишилась у совєтів. Бачив в 80-х елементи бетонні цієї лінії на південь від зєлєногорска(Фінський Теріокі).
показать весь комментарий
14.05.2022 23:29 Ответить
Слава Герою і співчуття рідним , друзям і знайомим
показать весь комментарий
14.05.2022 21:15 Ответить
крокодилы там не приживутся, можно волков попробовать и мин, мин побольше.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
Самий кращий кордон з залізної проволоки, та високим забором, по всіх кордонах з росією.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
***
руцкие...расияне !!
перестаньте говорить, что вас все недолюбливают.
это не правда - вас все ненавидят!
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
Кажется, финны по-тихоньку сдают назад...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:18 Ответить
Ті, хто виступає з такими заявами,не будуть нашими союзниками ніколи.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:19 Ответить
Takix sosedej kak kacapstan luce neimet
показать весь комментарий
14.05.2022 21:27 Ответить
Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним
***********
Пригадав старий совєцький анекдот.
2035 рік. Останнє зведення новин, - "На китайсько-фінському кордоні все спокійно".

Схоже, все до того йде.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:28 Ответить
Они будут мирными... Только Расеи не будет
показать весь комментарий
14.05.2022 21:53 Ответить
"Хочемо, щоб кордон із Росією залишався мирним..." ну то спитайте у Маннергейма....
показать весь комментарий
14.05.2022 21:59 Ответить
эх,финны,финны...ничему вас история так и не научила!
показать весь комментарий
14.05.2022 22:05 Ответить
Si vis pacem, para bellum.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:41 Ответить
единственный способ иметь мирную границу с мордором, это чтобы орки всегда видели изготовившихся для стрельбы лёжа бойцов и слышали гул прогреваемых моторов военной техники с соседской стороны.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:25 Ответить
Чтобы граница с Россией оставалась мирной, Россию надо развалить на отдельные страны. И отнять ядерное оружие.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:10 Ответить
Якщо дійсно хочете, то відновлюйте лінію Маннергейта, що вам можу більше порадити...
показать весь комментарий
15.05.2022 01:15 Ответить
 
 